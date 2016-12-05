«Нет, это нормально» — уникальный проект для российского интернета. У нас принципиально другой подход к родителям: мы прежде всего видим в них людей, а не их функции мам и пап. Также одна из основных особенностей нашего сайта заключается в том, что мы пытаемся привлечь внимание отцов — с помощью материалов, адресованных именно им. Первый рабочий день показал, что пока это нам удается: сегодня нас читали и мужчины, и женщины в гармоничном соотношении 50 на 50.

Наше издание — это такой своеобразный клуб для родителей, которые не могут вписаться в уже существующие форумы и интернет-площадки для мам и пап с их особой лексикой и отношением к детям. А мы хотим оставить за родителями право оставаться собой, не растворяясь всецело в воспитании детей и не задвигая себя и свои интересы в темный угол. Наша цель заключается в том, чтобы родители, читая наши материалы, прежде всего чувствовали поддержку виртуального сообщества адекватных мам и пап, которые не прочь иногда посмеяться над собой и своими детьми.

Мы хотим работать для адекватных родителей. Трудно в двух словах описать, кто именно эти люди, поскольку они могут обладать большим количеством разных качеств и характеристик. Хотелось бы, чтобы это была разношерстная аудитория, смотрящая в одном направлении и понимающая, что их дети — это будущие взрослые. Такое отношение к детям многим не свойственно, поэтому вокруг так много токсичных родителей и не менее токсичных детей.

Наш журнал очень важен, потому что у современных родителей есть потребность объединиться в сообщество, найти единомышленников не по принципу схожести взглядов на тот или иной аспект воспитания, а в соответствии со своим мироощущением. Это когда ты и в ребенке видишь человека, и в своем партнере видишь человека, и в других родителях видишь людей, а не «тугосерю», «нашего папочку» и «овуляшек» соответственно. Вообще-то мы против подобных терминов, если они употребляются родителями на полном серьезе, без доли иронии. И у нас амбициозные планы: со временем взрастить сообщество, которое займется словотворчеством и придумает термины получше и поприятнее.

Мы планируем использовать разные жанры — новости (социальные и медицинские), авторские колонки, переводы материалов из зарубежных источников и практические советы. Всякие смешные подборки тоже обязательно будут, потому что у нас все-таки ироничное издание.

Сейчас за тексты в основном отвечаю я, но мы уже заказали несколько колонок известным авторам, в том числе бывшим коллегам. Кроме того, мы намерены наладить сотрудничество с авторами на аутсорсе.

Сейчас в редакции работают пять человек — я, издатель Игорь Петрушов, двое SMM-редакторов и дизайнер. Планируем обновлять сайт и социальные сети каждый день. Телеграм-канал будет работать как дайджест, инстаграм —как хранилище мемчиков, а фейсбук и «ВКонтакте» будут помогать с дистрибуцией материалов сайта.