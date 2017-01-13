ЭтикаЯ знаю о насилии в чужой семье — что делать?
Юрист, психолог и специалист центра «Анна» объясняют, как помочь близкому человеку
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои в семье, если они совершаются менее двух раз за полгода. Таким образом, домашнее насилие может перейти в разряд административных нарушений. Обидчик отделается штрафом, общественными работами или заключением под стражу на 15 суток.
Проблема домашнего насилия в России для многих является табуированной темой, и жертвы зачастую не могут набраться смелости обратиться в кризисный центр или в полицию. В этом случае на помощь могут прийти родственники, друзья или коллеги. The Village разбирается, как можно помочь знакомому человеку, столкнувшемуся с побоями в семье, с помощью юриста, психолога и сотрудника кризисного центра «Анна».
Анна Ривина
кандидат юридических наук, руководитель проекта «Насилию.net»
Если вы подозреваете, что кто-то из знакомых или близких вам людей оказался в такой ситуации, постарайтесь не давить на человека и не высказывать резких суждений, чтобы он смог довериться вам и поведать о своей беде. Расскажите жертве о кризисных центрах и профильных психологах, к которым можно обратиться. Из подобных ситуаций практически невозможно выбраться без профессиональной помощи.
Что касается правовой стороны вопроса, единственное, что можно сделать в рамках закона, — это вызвать полицию: они имеют право взломать дверь в квартиру (правда, на свое усмотрение). Были случаи, когда соседи, услышав женские крики, вызывали полицию, а те приезжали и решали не вмешиваться, в итоге в квартире позже находили труп. То есть полицейские сами решают, как себя повести в таких ситуациях, но тем не менее право на взлом двери за ними закреплено по закону.
На данный момент статья «Побои» относится к делам частно-публичного обвинения, и дело по ней заводят либо по заявлению самого пострадавшего, либо по решению полиции. Новая редакция закона о насилии в семье, если ее примут без соответствующих коррективов, может лишить полицейских этой возможности.
Еще нужно помнить о существовании участкового. Он всегда может позвонить, попробовать зайти в квартиру, но это опять же зависит от желания и ответственности конкретного человека. Однажды я неделю не подходила к машине, а потом мне позвонил участковый, чтобы узнать, все ли у меня в порядке. Так что полиция может отслеживать и пресекать такие истории и по своей инициативе.
Виктор Заикин
преподаватель кафедры организационной психологии НИУ ВШЭ
Очень часто жертвы насилия не говорят о том, что их избивают, и тщательно все скрывают. Но если вам все-таки удалось об этом узнать, то необходимо выяснить, что жертва чувствует и думает по этому поводу. Ни в коем случае не надо приказывать немедленно бежать из этих отношений и спасаться, потому что если пострадавший не сделал это самостоятельно, значит, есть какая-то психологическая причина.
Скорее всего, это стокгольмский синдром или психология жертвы — человек думает, что заслуживает насильственного обращения. Очень часто пары, которые держатся на семейном насилии и садомазохизме, оказываются самыми прочными. Это парадокс, который возникает и при маниакально-депрессивном психозе. Человеку просто хорошо в этих отношениях — возникает практически состояние эйфории. И убедить его в необходимости такую связь разорвать бывает очень сложно.
Самый распространенный и эффективный способ в психологии по решению таких проблем — так называемое вмешательство, в котором участвует не только психолог, но и самый близкий социальный круг пострадавшего. Такая же система используется для прерывания запоев и лечения наркотической зависимости. Близкие жертвы должны собраться все вместе и под контролем психолога объяснить человеку, что надо выйти из насильственных отношений. Скорее всего, первая реакция будет негативной, но это эффективнее долгого разговора тет-а-тет или визита к психологу.
Другой вопрос, когда человек прекрасно осознает свое положение и просто боится усугубить ситуацию. В этом случае ему надо предоставить прямой выход из критического положения — предложить пожить у себя, подарить банковскую карту с деньгами и ПИН-кодом. В общем, предоставить ключ к свободе. Это одна из стадий вмешательства, когда жертва скрывается от насильника. Также важно каким-то образом решить ситуацию с обидчиком — либо объявить ему о конце отношений, либо обратиться в правоохранительные органы, если ситуация принимает опасный оборот.
Совершенно точно не стоит действовать у жертвы насилия за спиной — допустим, обращаться в полицию без ее согласия. Нет никакого смысла бить во все колокола, когда не решены внутренние противоречия пострадавшего. Любые отношения существуют в рамках очень устойчивой системы (особенно созависимые отношения), которую можно разрушить только изнутри, но никак не снаружи.
Андрей Синельников
сотрудник центра по предотвращению насилия «Анна»
Важно понять, в каких отношениях состоят пострадавший от насилия и человек, который хочет помочь. Друзьям и родственникам проще говорить на такие темы, а если это, например, ваша коллега — можно попробовать зайти издалека, упомянув, что в России ситуация с домашним насилием достаточно тяжелая, и поинтересоваться, не сталкивалась ли она с такими проявлениями агрессии.
Первое, что нужно жертве насилия, — принятие и поддержка. Не нужно задавать жестких вопросов в обвинительной форме. Далее пострадавшей стоит позвонить по телефону доверия, потому что работники горячих линий вообще не имеют права давать советов, а только проговаривать и мягко выводить на путь решения проблемы. Это очень важный момент, потому что многие женщины приобретают синдром беспомощности и думают, что не могут себе помочь самостоятельно.
Если женщина уже решительно настроилась покинуть абьюзивные отношения, очень важно обратиться в травмпункт и зафиксировать следы побоев, даже если она не собирается обращаться в полицию.
Если жертва насилия просит не говорить о ее ситуации другим, этого делать правда не стоит. Лучше предложить свою помощь — возможность пожить в вашей квартире или предложить одолжить денег. Действуйте только в рамках желаний и потребностей пострадавшей.
И помните, если вы будете рассказывать о насилии в чужой семье третьим лицам, информация может дойти до обидчика, что приведет к очередному взрыву агрессии. Но если ситуация вошла в критическую фазу и есть угроза жизни, стоит напрямую обращаться в полицию и кризисный центр. Именно так поступают соседи, которые слышат крики за стеной.
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