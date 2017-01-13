Если вы подозреваете, что кто-то из знакомых или близких вам людей оказался в такой ситуации, постарайтесь не давить на человека и не высказывать резких суждений, чтобы он смог довериться вам и поведать о своей беде. Расскажите жертве о кризисных центрах и профильных психологах, к которым можно обратиться. Из подобных ситуаций практически невозможно выбраться без профессиональной помощи.

Что касается правовой стороны вопроса, единственное, что можно сделать в рамках закона, — это вызвать полицию: они имеют право взломать дверь в квартиру (правда, на свое усмотрение). Были случаи, когда соседи, услышав женские крики, вызывали полицию, а те приезжали и решали не вмешиваться, в итоге в квартире позже находили труп. То есть полицейские сами решают, как себя повести в таких ситуациях, но тем не менее право на взлом двери за ними закреплено по закону.

На данный момент статья «Побои» относится к делам частно-публичного обвинения, и дело по ней заводят либо по заявлению самого пострадавшего, либо по решению полиции. Новая редакция закона о насилии в семье, если ее примут без соответствующих коррективов, может лишить полицейских этой возможности.

Еще нужно помнить о существовании участкового. Он всегда может позвонить, попробовать зайти в квартиру, но это опять же зависит от желания и ответственности конкретного человека. Однажды я неделю не подходила к машине, а потом мне позвонил участковый, чтобы узнать, все ли у меня в порядке. Так что полиция может отслеживать и пресекать такие истории и по своей инициативе.