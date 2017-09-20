ЭтикаЧто делать, если вы влюбились в партнера коллеги или друга
Разбираемся в вопросе по мотивам истории бывшего техдиректора «ВКонтакте»
Несколько дней назад бывший технический директор «ВКонтакте» и бывший же директор особых направлений Telegram Антон Розенберг рассказал в своем блоге о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем. Николай, по словам Розенберга, оказывал знаки внимания будущей жене Антона, Екатерине, что стало причиной для серьезной ссоры.
В результате конфликта Розенберга уволили из Telegram — якобы из-за прогулов и без компенсации. Он решил добиваться признания увольнения незаконным через суд. Розенберг заявил, что Павел Дуров уже подал на него встречный иск из-за разглашения коммерческой тайны.
О том, как вести себя, если вы узнали о влюбленности кого-то из друзей или коллег в вашего партнера, а также что делать в ситуации, если влюбились вы сами, The Village спросил у экспертов.
Яна Филимонова
практикующий психолог
Несвободными людьми часто увлекаются те, кому страшно и сложно вступать в отношения. Обычно это люди, которым родители не дали чувства стабильной и безопасной привязанности. Или, к примеру, тот, кто переживает тяжелый разрыв: к новому роману человек просто не готов, а страстная влюбленность служит своеобразной анестезией от горя. Тогда проще выбрать объект любви, который по каким-то причинам в отношения вступить не может — так, он может быть не «той» ориентации или быть недоступным, все время пропадая на работе, или уже иметь партнера.
Что делать в такой ситуации? Постарайтесь не предпринимать поспешных шагов. Спросите себя: повторялся ли уже такой сценарий, увлекаюсь ли я теми, кто по какой-то причине не может вступить со мной в отношения? Что меня в них привлекает? А конкретно в этом человеке? Влекло бы меня с той же силой, если бы он был свободен? Если такой случай не первый в вашей жизни, возможно, будет полезно обратиться к психологу и разобраться, что мешает вам создать полноценные отношения со свободным человеком.
Второе, о чем стоит подумать, — это отношения с другом (подругой). Есть ли между вами чувство конкуренции, и не оно ли подогревает эту влюбленность? Может быть, вам кажется, что у подруги или друга жизнь складывается лучше: хорошая работа, прекрасные отношения, красавица-жена (муж). И хочется частичку этой успешности присвоить себе, завоевав его/ее партнера.
А что делать тому, кто узнал, что близкий друг или подруга влюблены в вашего партнера? На мой взгляд, при наличии крепкой пары, где все возникшие проблемы возможно обсудить и найти решения, беспокоиться за свой союз нет причин. А вот об отношениях с другом стоит подумать. Возможно, из дружбы они уже превратились во что-то иное.
Татьяна Никонова
секс-блогер
Если вы влюблены в партнера коллеги, вариантов есть два и зависят они только от вашего оптимизма. Разумнее всего, конечно, максимально ограничить контакты с предметом обожания, найти себе дополнительную занятость, возможно, попытаться уйти или перевести коллегу в другой отдел, чтобы не сталкиваться и не расстраиваться лишний раз, — чувства медленно, но верно сохнут без присутствия их источника.
Более рискованный вариант — поддерживать дружеские отношения в ожидании, пока пара разведется и у вас появится шанс. В России каждый второй брак разваливается в течение нескольких лет, так что ждать придется недолго, но изматывающе. Правда, гарантий, что они все-таки разведутся, а после развода человек положит глаз именно на вас, совсем нет. В любом случае держите свои чувства и руки при себе, попытки влезть в чужой брак плохо скажутся на ваших взаимоотношениях со всеми участниками.
В случае же, если пытаются расшатать ваши собственные отношения, обсудите ситуацию с партнером и решите, как вам обоим комфортнее поступить. Обычно проще всего исключить контакты партнера с вашим рабочим коллективом. Но если вы работаете вместе либо работаете в компании, где все дружат и проводят много времени вместе, удобнее партнеру недвусмысленно дать понять вашему сотруднику, что поползновения приняты не будут и лучше прекратить. Вы же не владеете своим партнером и решать за него этот вопрос не можете. Но если вы вдвоем обсудите, как поступить правильно, сможете найти оптимальное решение.
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