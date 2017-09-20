Несвободными людьми часто увлекаются те, кому страшно и сложно вступать в отношения. Обычно это люди, которым родители не дали чувства стабильной и безопасной привязанности. Или, к примеру, тот, кто переживает тяжелый разрыв: к новому роману человек просто не готов, а страстная влюбленность служит своеобразной анестезией от горя. Тогда проще выбрать объект любви, который по каким-то причинам в отношения вступить не может — так, он может быть не «той» ориентации или быть недоступным, все время пропадая на работе, или уже иметь партнера.

Что делать в такой ситуации? Постарайтесь не предпринимать поспешных шагов. Спросите себя: повторялся ли уже такой сценарий, увлекаюсь ли я теми, кто по какой-то причине не может вступить со мной в отношения? Что меня в них привлекает? А конкретно в этом человеке? Влекло бы меня с той же силой, если бы он был свободен? Если такой случай не первый в вашей жизни, возможно, будет полезно обратиться к психологу и разобраться, что мешает вам создать полноценные отношения со свободным человеком.

Второе, о чем стоит подумать, — это отношения с другом (подругой). Есть ли между вами чувство конкуренции, и не оно ли подогревает эту влюбленность? Может быть, вам кажется, что у подруги или друга жизнь складывается лучше: хорошая работа, прекрасные отношения, красавица-жена (муж). И хочется частичку этой успешности присвоить себе, завоевав его/ее партнера.

А что делать тому, кто узнал, что близкий друг или подруга влюблены в вашего партнера? На мой взгляд, при наличии крепкой пары, где все возникшие проблемы возможно обсудить и найти решения, беспокоиться за свой союз нет причин. А вот об отношениях с другом стоит подумать. Возможно, из дружбы они уже превратились во что-то иное.