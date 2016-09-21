В Москву я приехал из Магнитогорска. Я — мастер спорта по спортивной акробатике, сейчас учусь на втором курсе на учителя физкультуры. Здесь живу третий месяц в комнате на восемь человек. Люди в ней постоянно меняются — заселяются как мужчины, так и женщины. Чаще всего нас здесь четверо или пятеро, а в целом в хостеле — больше 30. Так как я давно живу в этом хостеле и все знаю, иногда мне предлагают подработать администратором.

Я живу здесь, потому что снимать квартиру или комнату намного дороже. К тому же при въезде я еще и депозит должен заплатить. И что самое главное — сравнительно недорогие квартиры можно найти только на окраине города. А я считаю, что если уж жить в Москве, то в центре. Вот приезжаю я в какие-нибудь Химки, смотрю вокруг и понимаю, что как будто снова оказался в своем родном провинциальном городе: та же размеренная жизнь, те же киоски с овощами и фруктами. Какой смысл тогда переезжать?

Да, жизнь в хостеле означает, что у меня в Москве из своего — только кровать. Зато она находится в самом центре столицы. По вечерам я прогуливаюсь пешком до Красной площади и обратно — это приятно. И я собираюсь жить так настолько долго, насколько получится. То есть ровно до тех пор, пока не женюсь и не заведу детей. Если вдруг начну прилично зарабатывать раньше, все равно квартиру снимать не буду — это глупо. Уж лучше вложиться в ипотеку.

В нашем хостеле дают бесплатные чай, кофе и сахар. А еще есть шахматы, шашки и игровая приставка Xbox. Часто по вечерам я предлагаю постояльцам вместе посмотреть какой-нибудь фильм — мы собираемся на диване в общей комнате.

У нас тут два душа и два туалета. Очередей туда не бывает в принципе. Ведь все приезжают в Москву с разными целями, и, соответственно, время пробуждения у всех разное. Зато на кухне частенько бывает слишком много людей, особенно утром и вечером. Случается, нет места за столом, и тогда я ухожу есть на диван в общую комнату. А бывает, что утром занята плита. Но всегда можно сперва сходить в душ, и за это время плита, как правило, освобождается. Иногда мы готовим еду вместе с соседями и вместе ужинаем.

Если живешь в хостеле долго, удобнее спать на нижней кровати — в случае, если спальные места двухъярусные, как у нас. Утром встал, достал из-под кровати чемодан с вещами, оделся и пошел. Да, здесь нет шкафов, как и в большинстве хостелов. Но мне и без шкафов хорошо — вещи в чемодане всегда лежат в порядке, не нужно ничего искать.

Конечно, иногда очень хочется побыть в одиночестве. Но в хостеле с этим трудно — повсюду люди. Поэтому я, бывает, прошу администратора пустить меня на часок в свободную комнату просто посидеть. Таким образом я разгружаюсь, и жизнь снова прекрасна. Но здесь нужно сказать, что я привык к таким условиям: все детство ездил по спортивным соревнованиям, где жил с другими ребятами, так что опыт взаимодействия с малознакомыми людьми в быту у меня немаленький.