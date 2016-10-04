К идее обратиться ко всемогущему, судя по отзывам, гомеопату меня подтолкнули друзья. К тому времени они ходили к тучному дядечке с бородой уже лет 12, и в рассказы вроде «Он вылечил мою астму» хотелось верить как никогда. Еще больше надежд внушало то, что по образованию дядечка — акушер-гинеколог.

Записаться на первый прием стоимостью 12 тысяч рублей можно было только за полгода, но друзья посодействовали, и меня как-то впихнули без очереди. Сеанс (иначе и не назовешь) длился часа два: дядечка расспрашивал обо всем — от моих личных жалоб и списка семейных заболеваний до того, каким животным я себя представляю. После подробного расспроса гомеопат использовал метод Фолля: я держала в руке один электрод, а другим он нажимал на разные точки моих ладоней, которые, как предполагается, связаны с внутренними органами. Таким образом, верят гомеопаты, можно обнаружить заболевание на ранней стадии. Метод, как и многое в этой сфере лечения, официально не признан, а в США вообще запрещен. Впрочем, когда официальная медицина не воспринимает твои проблемы всерьез, ты идешь к врачу, который тычет электродами в твои пальцы, и надеешься, что хоть это поможет.

Гомеопат с уверенностью отменил гормоны, которые я принимала, дал мне упаковку каких-то сладких шариков и рекомендовал прийти через полгода. Я была в восторге: до этого дня ни одного врача не волновало столько деталей моего недуга.

Гомеопатия мне не помогла. Я принимала приятные на вкус сладкие шарики, но все без толку. В 25 лет — в возрасте, когда о прыщах, как мне казалось, нормальные люди забывают — кожа на лице снова покрылась болезненными воспалениями, которые оставляли после себя заметные рубцы. А в моем косметическом арсенале снова появился плотный тональный крем, который мой молодой человек беззлобно прозвал замазкой. Без этой замазки я чувствовала себя голой. Без нее я не выходила даже из ванной — не дай бог кто-нибудь, даже близкий, увидит мое, так сказать, истинное лицо.

Было понятно, что нужен хороший дерматолог, и мне посоветовали одного специалиста. Забегая вперед, скажу: никогда не следуйте непроверенным советам. Это была женщина-врач, которая работала в частной клинике на другом конце Москвы. Она внимательно выслушала мои жалобы, с уверенностью отмела гормональные нарушения как причину акне, назначила мне лечебный гель с действующим веществом под названием адапален и несколько косметических средств из масс-маркета, рекомендовала ходить к ней на процедуры, а также, что интересно, отменила чистки. По версии этого специалиста, они только травмировали кожу и не давали результата.

Всю слякотную осень и половину зимы я ездила к ней на метро с двумя пересадками. Мне делали легкие пилинги и маски, плазмолифтинг (инъекции плазмы в лицо) и даже кололи препарат, в состав которого входит плацента — он должен был повысить иммунитет кожи и ускорить регенерацию клеток. Более того, каждый раз врач назначала мне новые и новые кремы и мази. При этом от чисток она решительно отказывалась.

На одном из приемов, за день до моего отъезда на море, врач сказала, что мне нельзя уезжать в жаркую страну с большим воспаленным прыщиком на щеке, после чего «растворила» его при помощи кислоты. На следующий день я в ужасе проснулась с открытой раной на лице и позвонила дерматологу. Она посоветовала купить очередную мазь (у меня теперь забит ими весь холодильник), которая поможет ране затянуться, и много пластырей. В отпуск я улетела с ужасным настроением и заклеенной щекой. Мы шли по солнечному пляжу, а я только и думала что о пластыре на своем лице и ране под ним. Помню, я сказала тогда: «Какой ужасный был год!» — все его ужасы отражались на моем лице.

Из-за того, что мне уже несколько месяцев не делали косметических чисток, на коже появлялось все больше белых закрытых комедонов. Бороться с ними врач предложила легким кислотным пилингом, который я сама наносила на лицо. Когда я сказала, что комедоны не исчезают и со временем сильно воспаляются, дерматолог ответила: «Не выдумывайте». В этот момент стало понятно — что-то пошло не так. Апофеозом нашего общения стала серия уколов гиалуроновой кислоты. В принципе, не было ничего плохого в том, чтобы провести процедуру человеку с моей проблемой: препарат насыщает кожу влагой (а ее из-за сушащих лечебных мазей, как правило, и не хватает жирной коже), обладает противовоспалительным и восстанавливающим эффектом. Но несколько уколов по моей грязной из-за нескольких месяцев без чистки коже просто разнесли инфекцию и спровоцировали очередное воспаление — уже по всему лицу. На этом свое общение с доктором я закончила.