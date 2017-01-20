Личный опытВысший класс: Как живут и работают на вершине небоскребов в Петербурге
Обитатели верхних этажей самых высоких зданий города — ЖК «Князь Александр Невский» и Leader Tower — об акрофобии, парашютистах и виде на Исаакий
Домами-высотками не удивишь Москву, а в Петербурге они до сих пор становятся поводом для дискуссии. Трудно сказать, есть ли в городе настоящие небоскребы: если следовать классификации сайта SkyScraperCity, согласно которой небоскребом считается здание выше 200 метров, то нет; если логике компании Emporis, занимающейся интеллектуальным анализом данных недвижимости и полагающей небоскребом здание выше 100 метров, то таких высоток в городе несколько. Первым безусловным небоскребом станет 462-метровый «Лахта-центр», который собираются сдать в 2018 году.
Пока что самым высоким бизнес-центром Петербурга является башня Leader Tower на площади Конституции (около 150 метров, 41 этаж), а самым высоким жилым домом — ЖК «Князь Александр Невский» (124 метра, 35 этажей). Мы поговорили с теми, кто живет и работает на последних этажах небоскребов, о том, какой вид они ежедневно наблюдают из окна, ловит ли у них мобильная связь и что за инструкции предусмотрены на случай пожара. А доцент архитектурного факультета СПбГАСУ Владимир Линов рассказал, какие вопросы накопились у специалистов к высотным жилым зданиям.
ЖК «Князь Александр Невский»
Зиля. Этаж 34/35
ЖК «Князь Александр Невский» расположен ближе к концу протяженного проспекта Обуховской Обороны, в Рыбацком — не самом благополучном, но более-менее развивающемся районе Петербурга. Если двигаться к жилому комплексу со стороны КАД, он предстает гигантской монолитной стеной, а если смотреть со стороны Шлиссельбургского проспекта — раскрывается трехсекционной скобкой небесного цвета.
Зиля Мишина и ее муж в конце 2012 года — когда жилой комплекс как раз достроили — купили здесь видовую однокомнатную (но двухъярусную, с антресолью) квартиру на последнем этаже, перебравшись из съемного жилья в пятиэтажке на Черной речке и сменив на Неву вид на железную дорогу. Ремонт делали сами, заодно убрали балконную стену — таким образом появилось огромное окно высотой пять метров. Всего на этаже 12 квартир, в том числе одна площадью 200 квадратных метров, которая, по словам Зили, пока пустует (нам не удалось обнаружить объявление о ее продаже, зато на «Циане» есть несколько десятков других предложений в жилом комплексе — от 3,7 до 14,5 миллиона рублей).
Жить в «Князе Александре Невском» — если сравнивать со среднегородскими ценами за коммунальные услуги — не очень дешево. Официальная площадь квартиры Зили — 52 квадратных метра. В этом году семья получила квитанцию на 7 тысяч рублей. Однако для Зили великолепный вид перевешивает недостатки.
Зиля Мишина, молодая мама
Летом и осенью, когда нет тумана и снега, отсюда видны и Нева, и золотой купол Исаакиевского собора. Видны IKEA, здание башни «Ленэнерго» (имеется в виду Leader Tower), «Лахта-центр», стадион на «Спортивной», телебашня. Несколько лет назад в День снятия блокады был салют в четырех точках города, и отсюда было видно все четыре.
Ты встаешь утром и видишь, что перед тобой целый город. Я не боюсь высоты, но муж раньше боялся. Он сказал: «Мне нужна эта квартира, я хочу перебороть свой страх». Сейчас он привык.
С соседями по этажу мы общаемся, к некоторым ходим в гости. Я впервые попала в дом, где соседи дружные. В основном все познакомились благодаря закрытой группе во «ВКонтакте». Здесь очень много молодежи, молодых мам.
Я бы не сказала, что ветер на 34-м этаже ощущается сильнее, чем внизу. Правда, сильный ветер слышно на крыше, там все гремит и гудит. Гости иногда спрашивают: «Так высоко, а давления у вас тут нет?» Нет, на здоровье высота никак не сказывается. Но неудобство есть: «Мегафон» не ловит. У мужа работа предполагает необходимость постоянно быть на связи — он перешел на МТС.
В парадной пять лифтов. Такого, чтобы все они вышли из строя, не было. Но один раз мне пришлось подниматься пешком, потому что отключили электричество. Это было пару лет назад. Я пришла из магазина с двумя пакетами… Впрочем, поднялась минут за 10.
Еще на этапе строительства был разговор про смотровую площадку на крыше. Там есть купол со шпилем: кому-то застройщик говорил, что там будет ресторан, другим — что дворец бракосочетаний. Но в итоге крышу закрыли, потому что с нашего дома начали прыгать с парашютом. Один раз девочка чуть не прилетела на шпиль заправки внизу. Правда, прыгают все равно не с крыши, а с балкона угловой квартиры в третьей секции.
Было и несколько случаев суицидов, еще в самом начале, после сдачи дома. Но опять же, одна девушка выбросилась из квартиры, еще одна — не знаю, может и с крыши. Тогда все говорили: «У вас такой высокий дом — все будут сюда ходить, чтобы покончить с собой».
Конечно, дом не вписывается в общую застройку местности. Зато он виден. Когда говоришь: «Первый дом у вантового моста», — все сразу понимают. Все называют его «Князь» или КАН. Нам не поясняли, почему он посвящен Александру Невскому. Кстати, тот же застройщик сейчас возводит ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая» в Усть-Славянке.
Leader Tower
Ресторан «Этаж 41»
В настоящий момент выше Leader Tower (или башни «Конституция», как ее называют в народе) только 326-метровый шпиль телебашни. Но туда, в отличие от высотки на площади Конституции, доступа для простых смертных нет.
Башня диссонирует с расположенным неподалеку кварталом реновации: почти 150-метровый колосс возвышается над обшарпанными полуаварийными пятиэтажками (программа реновации, как известно, забуксовала, так что хрущевки, вероятно, еще долго будут стоять у подножия «Конституции»).
Гигантский параллелепипед построили в 2013 году. Все здание целиком — трехчастное: левое крыло занимает бизнес-центр «Пирамида», правое — «Ленэнерго» (некоторые жильцы окрестных домов, правда, думают, будто электросетевой компании принадлежит весь комплекс, и звонят на горячую линию с жалобами на анимированную ночную подсветку). Из относительно доступных заведений в самой башне — фитнес-центр на четвертом этаже и премиальный офис «Сбербанка» на 37-м (офисы на прочих этажах арендуют различные организации; часть этажей — технические).
Главный же аттракцион Leader Tower — ресторан на 41-м этаже. Средний чек в нем немного выше, чем в целом по городу, но это объяснимо: ресторан позиционируется как самый высокий не только в Петербурге, но и в Северной Европе. В выходные и праздники столики у окна на четырех - на шесть человек можно забронировать лишь при условии депозита в 6−8 тысяч рублей (такова минимальная сумма счета). Меру ввели после наплыва желающих занять смотровые позиции, заказав из меню лишь чай. Впрочем, в будние дни столики первой линии можно бронировать без депозита.
Любовь Лебедева, управляющая рестораном «Этаж 41»
Наш ресторан — самый высокий в Северной Европе, мы специально изучали этот вопрос. Также мы сравнивали с рестораном Le Jules Verne на Эйфелевой башне: оказалось, что он находится ниже, чем мы (мы расположены на высоте 150 метров, парижский ресторан — на высоте 125 метров).
Когда мы открывали ресторан, была проблема: на высоте не ловили телефоны. Пришлось договариваться с «Мегафоном» и МТС, чтобы они установили точку. «Билайн» и Tele2 тут ловят (правда, Tele2 похуже).
Гости поднимаются на 40-й этаж на скоростном лифте (в ресторан на 41-м этаже нужно подняться по лестнице; уровнем выше также есть VIP-зал. — Прим. ред.) за 50−60 секунд. При этом немного закладывает уши.
На крыше сделана смотровая площадка (она обнесена по периметру стеклом выше человеческого роста), но доступ туда пока не оформлен, и площадка не функционирует. В идеале мы бы хотели сделать там летнюю террасу для гостей ресторана. Когда именно она сможет открыться, пока неясно.
Тут есть следующий нюанс: все здания выше 25 этажей должны иметь вертолетную площадку на случай пожара. У нас она есть, и, чтобы рядом функционировала еще и смотровая площадка, необходимо получить согласование. Кстати, эвакуироваться из здания в случае ЧП можно и вниз: здесь есть две пожарные лестницы.
Недавно у МЧС был праздник, и спасатели проводили учения в Leader Tower: поднимались в противогазах пешком по лестнице до 40-го этажа. Первое место занял мужчина, который поднялся за 7 минут 40 секунд.
Из ресторана можно увидеть Пулковские высоты, Финский залив, центр города (без бинокля хорошо видно купол Исаакиевского собора, Троицкий собор, а в хорошую погоду — телебашню). Весной, летом и осенью здесь прекрасные восходы и закаты. Я часто фотографировала и выкладывала в инстаграм (посмотреть можно тут: 1, 2, 3. — Прим. ред.) — наверное, надоела подписчикам. Но любоваться есть на что. Персонал иногда отвлекается от работы, подходит к окну: там невероятно красиво.
Никто из сотрудников не боится высоты. Зато бывали случаи, когда гость занимал место у окна (это называется первая линия) — и вдруг оказывалось, что он страдает акрофобией. У гостя начинала кружиться голова, ему приходилось прерывать свой отдых. Но таких случаев меньше 1 %.
Персонал шутит, что в ресторане можно открывать метеорологическую службу и вещать: «Над Приморским районом сейчас дожди!» Отсюда видно, как происходит смена погоды в городе: где светит солнце, где облака, где град. При штормовом ветре наши кокэдамы (земляные шары, обернутые в мох, в которые посажены декоративные растения; в ресторане свисают с потолка. — Прим. ред.) покачиваются. Но никакой особой турбулентности тут нет.
Подсветка здания никому из гостей ресторана не мешает. Хотя я слышала, что на нее жаловались жильцы окрестных домов. Я сама живу рядом: засыпаю — вижу работу, просыпаюсь — вижу работу. Но вопрос с подсветкой всегда можно решить с помощью плотных штор.
Как проживание на верхних этажах высоток влияет на человека?
— На этажах выше девятого в воздухе квартир болезнетворные бактерии (прежде всего вызывающие болезни органов дыхания) скапливаются в гораздо большей степени, чем в жилищах внизу. Это связано с простым физическим явлением: теплый воздух имеет свойство подниматься вверх. Через лестничные клетки и шахты лифтов теплый воздух засасывается из квартир нижних этажей и скапливается в квартирах верхних. То есть жители наверху дышат тем воздухом, которым уже дышали жители внизу. Это явление заметно, начиная уже с пятого этажа.
Исследования такого рода проводили в 1970-е годы в разных странах, в том числе в Советском Союзе. Именно из-за таких исследований в Европе и США полностью прекратили массовое строительство жилых зданий выше восьми этажей (что, конечно, не исключает отдельных случаев появления высоток).
— Проживание на верхних этажах в домах, где жители пользуются лифтом, приводит к тому, что самые чувствительные категории населения — маленькие дети и пожилые люди — значительно реже бывают на улице по сравнению с жильцами нижних этажей. Так, детям запрещается пользоваться лифтом без сопровождения взрослых. Это значит, что если ребенок живет на этаже выше пятого и пользуется лифтом, то он гуляет только в сопровождении взрослого. А взрослый должен иметь ресурс времени на прогулки с ребенком. Что касается пожилых людей, то большая часть, по статистике, вообще боится лифтов, испытывает стресс при их использовании.
— Существует такое явление, как резкие перепады атмосферного давления на верхних этажах, особенно если это здание повышенной этажности — 16 и выше. Перепады связаны с циркуляцией воздуха внутри здания, открытыми или закрытыми окнами и так далее. Они, конечно, вредны для пожилых людей с гипертонией или гипотонией.
Владимир Линов
доцент кафедры архитектурного проектирования архитектурного факультета СПбГАСУ
— Высокие здания создают не очень приятный микроклимат на прилегающей территории. Во-первых, из-за большой плоскости фасада создаются усиленные ветровые потоки, особенно они характерны для мест между несколькими такими домами. При штиле там постоянный сквозняк. Когда ветер усиливается, могут быть завихрения воздуха, которые сбивают человека с ног.
Во-вторых, высокие здания создают большие тени на земле. В теневых зонах, которые расположены к северу от зданий, значительно хуже чувствует себя растительность: есть места, где не растет даже трава. Возникают газоны без травы, которые дают пыль в воздух, а это вредно для здоровья людей, не говоря уже о том, что эстетические качества такой территории тоже страдают.
— Наконец, о социальном здоровье жителей высоток. Всякое высокое здание создает большой коллектив жителей. Это способствует тому, что люди ощущают себя в муравейнике, где они не знают большинство соседей по своему коммуникационному узлу, и у людей возникает отчужденность от своего здания. Социологи и психологи называют это чувством анонимности: ты никто среди неизвестных тебе людей. Казалось бы, можно потерпеть, ничего страшного. Но есть чувствительные категории населения, а именно подростки. В подростковом возрасте обостренно воспринимается все окружающее, в том числе люди. И анонимность в подростковом возрасте приводит к росту бытового вандализма: испорченным лифтам, разбитым урнам, перевернутым скамейкам. Статистически зафиксировано, что процесс бытового вандализма, которым занимаются прежде всего подростки, напрямую связан с высотой здания. Хуже того — на территории, где стоят многоэтажные здания, растет и уличная преступность.
В каких домах хотят жить горожане?
Опросы о предпочтениях жителей разных городов проводились и проводятся до сих пор в Европе. В Советском Союзе они проводились до 80-х годов. Данные этих опросов предсказуемо указывают на то, что население предпочло бы жить в односемейных домах на собственных участках. За такой образ жизни в Европе выступает 60 % жителей, а в СССР выступало 40−50 %.
Следующая по численности категория — желающие жить в многоквартирных домах высотой три-четыре этажа. Люди сознательно или бессознательно понимают, что это более комфортная среда. Неслучайно элитное жилье, которое строится в России последние лет 20−25, почти все малоэтажное. Например, застройка Крестовского острова — анклава жилья элитного и бизнес-класса — мало- и среднеэтажная.
Для объективности нужно добавить, что есть категории населения, которые очень любят жить на большой высоте. Таких горожан около 10 %, они очень любят вид из окон и не боятся высоты. Это связано с генотипом — различием физической природы людей.
Можно ли строить в Петербурге новые высотки?
В более отдаленных районах Петербурга новые высотные акценты не только допустимы, но даже желательны. Но это, безусловно, должны быть деловые здания, а не жилые. Кроме того, встает вопрос, какой высоты они должны быть, какой архитектурный облик иметь и где конкретно они могут быть расположены.
Любое вторжение в исторический силуэт центра города, как сейчас признает большинство специалистов, недопустимо. Так, строительство делового небоскреба «Лахта-центр» ухудшило историческую панораму: его видно с Дворцовой набережной, а еще отчетливее — с мостов (Троицкого, Литейного). И это, безусловно, одна из градостроительных ошибок. Или рассмотрим Leader Tower на площади Конституции. Казалось бы, он находится далеко от центра. Но известный факт: когда мы смотрим с Вознесенского проспекта на памятник Николаю I на Исаакиевской площади, то видим рядом с ним силуэт этого небоскреба, сравнительно небольшого — высотой в 41 этаж. Однако накладка на очень изящный скульптурный силуэт грубого прямоугольника офисного центра производит не самое приятное впечатление. Хотелось бы таких диссонансов избежать.
Это означает, что даже вдали от исторического центра надо индивидуально анализировать местоположение каждого нового высотного здания.
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