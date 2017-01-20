Зиля Мишина, молодая мама

Летом и осенью, когда нет тумана и снега, отсюда видны и Нева, и золотой купол Исаакиевского собора. Видны IKEA, здание башни «Ленэнерго» (имеется в виду Leader Tower), «Лахта-центр», стадион на «Спортивной», телебашня. Несколько лет назад в День снятия блокады был салют в четырех точках города, и отсюда было видно все четыре.

Ты встаешь утром и видишь, что перед тобой целый город. Я не боюсь высоты, но муж раньше боялся. Он сказал: «Мне нужна эта квартира, я хочу перебороть свой страх». Сейчас он привык.

С соседями по этажу мы общаемся, к некоторым ходим в гости. Я впервые попала в дом, где соседи дружные. В основном все познакомились благодаря закрытой группе во «ВКонтакте». Здесь очень много молодежи, молодых мам.

Я бы не сказала, что ветер на 34-м этаже ощущается сильнее, чем внизу. Правда, сильный ветер слышно на крыше, там все гремит и гудит. Гости иногда спрашивают: «Так высоко, а давления у вас тут нет?» Нет, на здоровье высота никак не сказывается. Но неудобство есть: «Мегафон» не ловит. У мужа работа предполагает необходимость постоянно быть на связи — он перешел на МТС.

В парадной пять лифтов. Такого, чтобы все они вышли из строя, не было. Но один раз мне пришлось подниматься пешком, потому что отключили электричество. Это было пару лет назад. Я пришла из магазина с двумя пакетами… Впрочем, поднялась минут за 10.

Еще на этапе строительства был разговор про смотровую площадку на крыше. Там есть купол со шпилем: кому-то застройщик говорил, что там будет ресторан, другим — что дворец бракосочетаний. Но в итоге крышу закрыли, потому что с нашего дома начали прыгать с парашютом. Один раз девочка чуть не прилетела на шпиль заправки внизу. Правда, прыгают все равно не с крыши, а с балкона угловой квартиры в третьей секции.

Было и несколько случаев суицидов, еще в самом начале, после сдачи дома. Но опять же, одна девушка выбросилась из квартиры, еще одна — не знаю, может и с крыши. Тогда все говорили: «У вас такой высокий дом — все будут сюда ходить, чтобы покончить с собой».

Конечно, дом не вписывается в общую застройку местности. Зато он виден. Когда говоришь: «Первый дом у вантового моста», — все сразу понимают. Все называют его «Князь» или КАН. Нам не поясняли, почему он посвящен Александру Невскому. Кстати, тот же застройщик сейчас возводит ЖК «Петр Великий и Екатерина Великая» в Усть-Славянке.