Вообще, термин «женское обрезание» не совсем корректный. Потому что он по ассоциации с мужским нормализирует практику — начинает казаться что «женское образание» такое же безобидное, как мужское. На самом деле, это калечащая операция на женских половых органах. Операция не имеет ничего общего с мужским обрезанием, и ее последствия гораздо серьезней, чем удаление крайней плоти: инфекции мочевого пузыря, сложности с походом в туалет и во время менструации, высокий риск осложнений во время родов и смерти новорожденных.

Варварский обычай распространен в некоторых районах Африки, странах Азии и Ближнего Востока, среди иммигрантов из этих регионов. Не так давно в американском Детройте задержали врача скорой помощи, которая на протяжении 12 лет делала обрезание маленьким девочкам.

В России практику калечащих операций зафиксировали в Дагестане. В 2016 году фонд «Правовая инициатива» опубликовал шокирующее исследование: страшный обычай в той или иной форме распространен в высокогорных районах республики и отдельных селах. Каждая из 25 опрошенных волонтерами фонда женщин подвергалась такой операции, причем большинство из них связывают возникновение женского обрезания с приходом ислама и воспринимают его как религиозную инициацию. После публикации прокуратура организовала проверку и заявила, что факты не подтвердились.

Однако такие случаи происходят и в других регионах. The Village публикует короткий рассказ женщины с Урала, которая пережила обрезание в младенчестве и обнаружила его последствия только в сознательном возрасте. По просьбе героини ее имя изменено.