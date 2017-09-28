Какие бактерии живут на иконах и опасны ли они

Всего мы обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, «Неупиваемой Чаши». Когда мы только начали высеивать в лаборатории, было много неудач, ничего не росло — мы даже подумали, что это святые микроорганизмы, которые просто так нам не дадутся. Потом повторно засеяли на нескольких питательных средах, пошел рост, и мы все-таки идентифицировали микроорганизмы. Большинство из них условно-патогенные организмы: стафилококки, стрептококки, синегнойные палочки, кишечные палочки.

Micrococcus luteus — вид грамположительных неподвижных бактерий-кокков. Их роль в возникновении заболеваний минимальна.

Neisseria sicca — считается нормальным обитателем носоглотки, но известно, что эта бактерия способна вызывать сепсис, пневмонию, воспаление сердца, мозговых оболочек и другие заболевания у ослабленных больных.

Bacillus cereus — вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий, вызывает токсикоинфекции у человека.

Bacillus subtilis — сенная палочка, вид грамположительных спорообразующих аэробных бактерий, представителей рода бациллы (Bacillus). Может вызывать острый гастроэнтерит. В группе риска находятся новорожденные, ослабленные, дети с иммунодефицитными состояниями, а также больные со злокачественными новообразованиями.

Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, наиболее патогенный вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у человека, инфекций кожи и мягких тканей.

Pseudomonas aeruginosa — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде и почве, условно-патогенна для человека, возбудитель нозокомиальных инфекций. Лечение таких инфекций сложное, ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.

Escherichia coli — кишечная палочка, вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространенных в нижней части кишечника теплокровных животных.

У нас даже было подозрение на сибирскую язву, но в итоге это оказалась родственная ей палочка. Мы не нашли ни сифилиса, ни каких-то жестких патогенов. Конечно, я не врач, чтобы делать выводы о том, насколько обнаруженные микроорганизмы опасны для здоровья, но, если у тебя слабый иммунитет, они могут навредить. А то, что иконы не стерильны, — факт. Было бы здорово, если бы люди, как в спортзале после тренировки, протирали за собой иконы салфеткой с дезинфектором. Ведь это про отношение к ближнему, а христианство учит любви к нему.

Даже если я захочу выставлять где-то фотографии и результаты этого эксперимента, за это вряд ли возьмутся, потому что, скорее всего, мою работу воспримут как открытую провокацию. Хотя это могло бы быть выставлено и в церкви — как проект, демонстрирующий жизнь в церковной среде, вместе, например, с информацией о составе ладана, который опьяняет прихожан за счет ацетата инценсола, входящего в состав. Я была в Японии в храме Сэнсо-дзи, где есть обряд омовения, при котором благовония тебя абсолютно реально накуривают. Так же и с ладаном.

Как художника воспринимают ученые

Я не медик и могу позволить себе делать что-то неправильно, мое поведение в лаборатории оскорбило бы ученого. Большинство моих идей были бы осуществимы, если бы я была научным сотрудником. Дилемма для меня заключается в том, что я не хочу в лабораторию на полный рабочий день, она мне нужна только для реализации художественных идей, как и экспертиза ученых.

Наше научное сообщество оказалось глухо к моим просьбам об участии. Я приносила им свои наработки, зарисовки, идеи, связанные, например, с клонированием, но так и не нашла заинтересованного человека, который поверил бы в них так же, как я. Я приходила за питательной средой для проекта с лицом на кафедру микробиологии одного института, где надо мной просто посмеялись и предложили прекратить вообще всем этим заниматься. Но когда ты встречаешься с отказом, критикой или насмешками, это тебя еще больше мотивирует. Но я мечтаю о том, чтобы была какая-то большая спонсируемая сайенс-арт-лаборатория в Москве с современным оборудованием, куда бы могли приходить художники и совместно с учеными работать над своими проектами. Я верю, что художник способен совершить открытие, потому что он лишен рамок научного метода.

Новые идеи

Я планирую продолжать свои эксперименты. Есть разумная слизь, которая умеет передвигаться. Она называется Physarum polycephalum, состоит из протоплазмы, питается бактериями, подгнившей древесиной и овсянкой, живет в лесу и не любит свет. У нее нет мозга, но ведет она себя как разумная. Японцы ставили с ней много экспериментов и выяснили, что с ее помощью можно проектировать сети дорожных коммуникаций — она воспроизвела схему токийских железных дорог всего за несколько часов, лучше многих инженеров. Я ходила по лесам и пыталась ее найти, но не обнаружила и теперь ищу другие варианты. Ее можно вырастить в метрового комнатного питомца. В ближайшее время займусь этим.