Четыре год подряд отмечает Новый год в плацкарте

Я сажусь в новогодний поезд из Москвы вечером 31 декабря и еду 16 часов. Когда это произошло первый раз, я, конечно, немного расстроилась, что отпраздную Новый год не дома, но в дороге быстро стало весело. Мне нравятся поездки на поезде — они гораздо приятнее, чем на автобусе, а на самолете я никогда и не летала. Плацкарт лучше, чем купе, потому что в купе ты сидишь весь закрытый и замкнутый, а в плацкарте интересно: много людей, все ходят туда-сюда — это такое бесконечное движение.

Новогодний поезд, конечно, никак не украшен — выглядит все как обычно. Всю поездку я провожу за столиком с попутчиками — они мне каждый раз попадаются хорошие и вежливые, никто еще ни разу не грубил. Еда на столе — вся общая, кто что хочет, тот и кушает. Я беру с собой бутерброды, помидоры, огурчики, перчик, мясную нарезку. Могу и жареную курочку взять, конечно. Другие пассажиры кормят, в принципе, тем же самым — все берут в вагон что-то, что можно быстро съесть и что не испортится в дороге.

В поезде не напьешься — там нельзя. При этом все, конечно, незаметно выпивают, но дебоширов я не видела ни разу. Лишь однажды веселый мужчина так сильно радовался Новому году, что заговорил с поездом. «Вагон, я люблю тебя!» — кричал он.

Помимо еды, у меня всегда с собой бутылка шампанского и мандарины — для новогоднего настроения. Конечно, полицейские проходят по вагону с осмотром, но они делают это лишь один раз перед отправлением. Если видят, что бутылка закрыта, то и не спрашивают ничего. А вот мальчику, который сидел рядом со мной с открытым безалкогольным пивом, они выписали штраф, хотя у него точно была безалкоголка. Когда осмотр прошел, можно смело открывать все бутылки — обратно полицейские не возвращаются. Я тихо-мирно праздную с попутчиками — порой проводник даже дает нам свои стаканчики, но сам никогда не присоединяется — не положено.

Вообще, я из украинского города Хмельник, что в Винницкой области. В Москву меня позвала работать подружка, и вскоре я устроилась поваром в офис. С тех пор я три месяца живу и работаю в столице, а потом на три месяца уезжаю домой. Зимние праздники провожу в Хмельнике, но 30 декабря мне нужно готовить на работе еду, а 31-го убираться на кухне, поэтому четыре года назад мне впервые пришлось отметить Новый год в плацкарте. Точно такая же ситуация повторилась и в следующие три года.