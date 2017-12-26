Сегодня нельзя пожаловаться на нехватку продуктов на прилавках магазинов, поэтому в современном мире еда — не только жизненная необходимость, но и выражение приверженности какой-то религии, системе ценностей или моде. Одна из модных сегодня систем питания — сыроедение — еще более радикальная, чем веганство. Ее сторонники не едят никакую обработанную пищу, а под нее попадает даже сыр, молоко или шоколад. Им можно есть только сырые фрукты, овощи и орехи, а пить — воду и чай. The Village поговорил с четырьмя бывшими сыроедами о том, как они отказались от готовки еды, как это сказалось на их здоровье и почему потом они все-таки вернулись к традиционному питанию.

Текст Даша Крокодилова

* Редакция The Village не рекомендует заниматься сыроедением, если вам не советует это врач.

Юлия Красюк артистка балета, преподаватель хореографии стаж сыроедения — более трех лет

Я по профессии артистка балета, педагог-хореограф и фитнес-тренер. У меня трое детей: старшему шесть лет, близнецам два года. Я перешла на сыроедение, когда мой муж наткнулся на очень интересную книгу Арнольда Эрета о безслизистой диете. Мы ее прочитали, еще познакомились с медицинскими книгами, и нам стало интересно попробовать на своем опыте.

Сначала необходимо было провести чистку кишечника по методике Эрета. Во время чистки надо поголодать чуть-чуть, посидеть на одних фрешах, попить воду. Где-то через три дня чистки мы перешли на здоровую пищу, то есть фрукты, овощи, орехи, соки, ели небольшими порциями, но часто.

Конечно, при переходе на другую пищу происходили и физиологические, и психологические кризисы: нервозность, раздражительность, всплывали давние болячки. В первое время достаточно часто происходили срывы, по старой привычке хотелось съесть что-нибудь вкусненькое, вредненькое. Но через три-четыре месяца промежутки между срывами увеличились, и мы перешли в более стабильную стадию: равновесие, согласие с собой, внутренним миром. Ты ощущаешь легкость в теле, получается лучше освобождаться от мыслей, медитировать, хочется писать стихи.

В это время очень важно отделиться от людей и родственников, которые в ужасе хватаются за голову и говорят, что это вредно, что так питаться нельзя. Для полного баланса нужны, конечно, друзья, единомышленники, теплый климат, фрукты, овощи, солнце, более спокойная обстановка. К врачам я ходила, анализы были очень хорошими, гемоглобин в норме, болели мы реже, и слизи было меньше, так как сопли, кашель и все это идет от накопления шлаков.

Мы с мужем сыроедствовали больше года, перед тем как я забеременела, и полетели в Таиланд. Во время беременности я не меняла образ жизни. Врачи, конечно же, были против, пугали, что без мяса и рыбы не хватит белка и витаминов ребенку. Но я ела орехи, делала фреши из зелени, проращивала пшеницу, чувствовала себя прекрасно. Я сдала анализы, и по показаниям все было в норме. Мой гинеколог, конечно, была удивлена, но все равно продолжала говорить о том, что позже картина может измениться. Я прекратила ходить к докторам, мне стало спокойнее.

На более поздних сроках появилось желание поесть что-то более плотное. Тогда я стала по чуть-чуть есть супы, творог и так постепенно вышла из сыроедения. Я родила абсолютно здорового ребенка, лишнего веса у меня не было, но я уже стала есть обычную пищу, кроме рыбы и мяса. Молоко было приблизительно шесть месяцев. Конечно, могло бы быть и дольше, но, скорее всего, отказ от сыроедения заставлял меня нервничать, а кормящей женщине точно нельзя этого делать.

Потом мы вернулись в Россию, и здесь я уже не стала возвращаться к сыроедению. Если бы мы так и жили круглый год в теплых странах, то я, наверное, продолжала бы это питание. Но, так как у нас режим — полгода в тепле, полгода в России, — получается, что бывают срывы, а это самое неприятное.

Но до сих пор у нас с мужем есть такой ритуал — по выходным делать разгрузочные дни: есть овощи, фрукты, пить фреши. И где-то раз в три-шесть месяцев голодаем сутки. Очищаемся, потому что все равно у нас организм забивается. В любом случае этот вид питания подходит далеко не каждому человеку, советовать данный опыт я не имею права.

Майя (имя изменено)

актриса

стаж сыроедения — 1,5 года

Я выбрала сыроедение, потому что захотела получить больше энергии, а не потому, что мечтала прожить 100 лет. В тот момент было много работы и учебы, времени ни на что не хватало, мне часто хотелось спать, был недостаток сил. Я стала искать способ обеспечить себя хорошим настроением и энергией.

Тогда моя подруга, перешедшая на сыроедение, дала мне прочитать книгу об этой системе питания, и мне все понравилось. Я уже шесть лет была вегетарианкой, поэтому и физически, и психологически переход был простым. Полгода я прожила отлично. Мне очень нравилось, что я хорошо выглядела, не парилась по поводу волос, целлюлита, кожа стала идеальной, прорисовались мышцы. Были энергия и желание что-то делать.

Особого осознанного подхода у меня не было: я ела все, что сырое. То есть если не было времени поесть, то я просто закидывалась мандаринами. Я не люблю готовить. Мы все привыкли к стандартному набору еды, ресторанам, это психологически легче. А тут все так непривычно, нужно рассчитывать, как что влияет на организм.

Вскоре захотелось тяжести в животе, и я увлеклась орехами. Орехи часто долго лежат, чем-то обрабатываются, поэтому их нужно отмачивать. Но я этого не делала, и моя печень взбунтовалась, в какой-то момент я вся пожелтела

Я сдала анализы: у меня оказалось низкое железо, паразиты, на износ работающая печень и гормональный сбой. Моя врач сказала, что это из-за недостатка аминокислот и белковых соединений. Нужно было более ответственно подходить к рациону, а мне не хотелось подолгу думать, что приготовить. Я не очень понимала, что делать, потому что вся еда, кроме сыроедческой, мне казалось невкусной. Было ощущение, что все, что мне нужно есть, отравляет мой организм, появился страх того, что я потолстею.

Так и получилось: в какой-то момент из той тощей, идеальной формы я пришла в не очень идеальную. Еще я сладкоежка и, так как долго не ела синтетического сахара, начала отрываться по полной.

Потом я поразмышляла и решила, что все сыроеды дураки и сыроедение — это отклонение от нормы, но позже стала глубже изучать эту тему, и оказалось, что на все вопросы, которые возникают при переходе на сыроедение, есть ответы. Моя врач мне говорит, что в практике она не встречала аргументированных исследований о полезности сыроедения, но есть люди, которые занимаются переводом на такое питание, — врачи, разочаровавшиеся в традиционной медицине. Они говорят, что основное питание человека — это фрукты, но, поскольку ты приучил организм питаться неестественными для него вещами, он должен снова привыкнуть к сыроедческому питанию. Опять же таких врачей, исследованиям которых можно доверять, я не видела. И конечно, как на позицию «мясо есть надо», так и на позицию «мясо есть не надо» в интернете можно найти аргументированную статью.

Этим летом мне очень захотелось перейти на легкую пищу, но я не была к этому готова. Нормально прожила месяца два, потом поняла, что сил стало недостаточно. В какой-то момент из-за того, что не следила за качеством рациона, организм сказал, что не умеет добывать себе так энергию. Началась депрессия просто потому, что не хватает каких-то элементов. Я решила, что не готова заморачиваться так сильно, лучше просто делать оздоравливающие практики, заниматься чаще спортом — это ускоряет обмен веществ. И спортсмены чаще выглядят лучше, чем сыроеды.

Остап артист стаж сыроедения — один год

Мотивы для смены питания у всех бывают разные: веяние моды, новое движение или острая физиологическая потребность. У меня было последнее. Когда я переходил на сыроедение, я был очень загружен учебой, концертами, ведением мероприятий, чувствовал хроническую усталость и не мог найти причину, а она оказалась в неконтролируемом питании: ел что, как и где попало.

Эту усталость заметила моя преподавательница в консерватории и спросила: «Что жрешь?» Я сказал, что, как обычный студент, питаюсь в кафешках-столовках. Она предложила мне, вегетарианцу, перейти на сыроедение: «Посмотри на меня, мне 50». Выглядела она, конечно, намного моложе.

Я резко перешел на сыроедение, начал питаться сырыми овощами и фруктами, причем достаточно аскетично, сразу стал моносыроедом. Это когда за один прием пищи ты употребляешь только один вид продукта, не смешивая: только помидоры, только апельсины, например. За первый месяц такого резкого перехода я сильно скинул вес, потом, чтобы немного смягчить этот переход, в течение двух первых месяцев изредка добавлял молочные продукты.

То есть я перешел с вегетарианства на сыроедение без добавления вареных овощей и чувствовал себя довольно фигово: началась жесткая чистка, которую проводил организм, наспех избавляясь от токсинов. В большинстве случаев люди ощущают себя плохо из-за сильной интоксикации. Была слабость, и на психологическом уровне всплывало «Правильно ли я питаюсь? Правильно ли я вообще все делаю?».

Так плохое физическое самочувствие отразилось на психическом состоянии, поэтому появилась мысль повернуть назад. Но смысла в этом я все-таки не нашел, ведь я начал практиковать сыроедение, чтобы избавиться от хронической усталости, к которой не хотелось возвращаться. И через пару недель все прошло, появилось много энергии. Гораздо чище стала голова, стало проще заниматься повседневными делами, физическими упражнениями, альтом и артистической деятельностью.

В итоге у меня установилось питание из четырех видов продуктов: овощи, фрукты, орехи и мед. Этот период длился полгода, тогда я почувствовал максимальный эффект от сыроедения: очень быстро пропадала лень, если нужно было заниматься четыре-пять часов на инструменте или отыграть концерт. Для себя я объясняю это так, что организм не загружен перевариванием тяжелой пищи, и, тратя на это меньше сил, он расходует освободившуюся энергию на другую деятельность. Еще я очень четко понял, что при сыроедении легче переносится холод.

Но потом мне надоело долго сидеть на одном виде питания. В то же время удвоился объем работы, и пришлось питаться где попало, я начал есть крупы, вареную пищу, потому что к голоданию еще не привык. И так постепенно вышел из сыроедения.

Сейчас бывает, что я сыроежу по два-три дня, но из-за праздников, деловых обедов приходится придерживаться такого, скажем, социально адекватного вида питания.

Кристина (имя изменено)

стаж сыроедения — два года

Однажды подруга познакомила меня с молодым человеком, которому на тот момент было больше 40 лет, но выглядел он максимум на 30. Когда его спрашивали, в чем секрет, он отвечал: в правильном питании, сыроедении и здоровом образе жизни (он занимался йогой). Так мы с подругой решили попробовать сыроедение: через детокс, очищение перейти на новый образ питания.

Я из семьи врачей в третьем поколении, поэтому понимала, что крайности в изменении привычного образа жизни не всегда могут положительно сказываться, но решила поэкспериментировать. При этом я всегда занималась спортом, вела здоровый образ жизни, с детства практически никогда не ела мясо — не нравился вкус. Мне показалось, что сыроедение — это образ жизни и питания, который мне в целом подойдет, раз мне не очень нравятся продукты животного происхождения. Знакомый рассказывал, что читать, где лучше покупать продукты, как проращивать зерно. При этом у меня хороший терапевт, она мне давала рекомендации по питанию, как правильно составить комплекс микроэлементов, чтобы ничего не потерять. За три-четыре месяца я перешла с термически обработанной пищи на полностью необработанную: овощи, фрукты, зерна.

Сначала я проверяла все нитратометром, который измерял количество нитратов в овощах, но вообще сыроеды острее чувствуют примеси, запахи, химикаты и через несколько месяцев уже без нитратометра могут определить, хороший это огурец или нет. Люди, которые занимаются сыроедением, очень тяжело переносят любые химические препараты, даже от небольших доз алкоголя им сразу становится плохо.

Первые четыре-пять месяцев я очень хорошо себя чувствовала: хорошо засыпала, вставала, было много энергии. Это время очищения организма, оно дает установку на то, что все получится, что все будет замечательно и здорово. Кожа очистилась, волосы стали расти быстрее. Возможно, это совпало с тем, что те два месяца я провела за рубежом, где было много местных фруктов.

Первые плохие признаки появились где-то через год. В ноябре сезонные летние запасы кончаются, и к нам приходит огромное количество продуктов из-за рубежа с непонятным составом, которые непонятно как хранятся. Я стала очень плохо себя чувствовать, не было сил на работу. На тренировке я не могла делать элементарный комплекс упражнений, появилась одышка до потери сознания. Не говоря уже о беге пять-семь раз в неделю, как я привыкла. Тогда я впервые решила обратиться к врачам, сделала общий анализ крови и гормонов, УЗИ жизненно важных органов. Показатели были не очень хорошие — гемоглобин и кальций оказались понижены, хотя я ела брокколи и кунжут, в которых в теории кальция больше, чем в молочных продуктах.

Во время сыроедения у меня пропал менструальный цикл полностью, ухудшилось состояние волос, ногтей, кожи. Волосы стали ломкими, выглядели тусклыми, до выпадения ждать уже не стала.

Я поняла, что пора постепенно возвращаться к нормальному питанию. Но выйти из сыроедения тяжелее, чем войти в него, потому что пищеварительная система уже перестроилась — когда ты снова начинаешь употреблять термически обработанные продукты, это сказывается на общем состоянии. Восстановление после сыроедения у меня заняло около трех лет, я постепенно вводила в рацион простую вареную пищу.

Если сыроедением начнет заниматься близкий для меня человек, то я могу рассказать свою историю, предостеречь от каких-то вещей. Если я понимаю, что человек настроен решительно, то я даю советы и рекомендации, как проращивать зерно, где стоит покупать фрукты, овощи, орехи, чтобы минимизировать затраты и следить за тем, что ты ешь.

Вообще я хотела бы предостеречь людей, которые не умеют читать медицинские источники и переходят на сыроедение, чтобы похудеть. На сыроедении похудеть, конечно, можно, но люди с избыточным весом, перешедшие на эту систему, страдают от сильной интоксикации. Это вопрос серьезного медицинского наблюдения, потому что все детокс-программы европейских центров тоже строятся на принципах сыроедения, но происходит это под наблюдением врачей. Если же цель — чистка организма, то можно, но в течение нескольких летних месяцев.

Обложка: kobeza — stock.adobe.com