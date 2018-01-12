«Зачем ты этих нехристей кормишь?»

Т.: Мы постоянно видим отклик от того, что делаем. Иногда мы приходили на вокзал, когда там бездомные между собой ругаются. Подходим к ним, говорим: «Хотите кушать? Мы вот вам еды принесли». Они сразу же перестают спорить и начинают улыбаться: «Спасибо вам большое, мы очень голодные». Приятно видеть, когда люди улыбаются, становятся добрее. Не знаю, долго ли продлились их улыбки, может, они потом опять начали ругаться. Но такие моменты дают понять, что все это не зря. А в другой раз был случай, когда осталось несколько контейнеров с едой после вокзала. Я тогда работала на Таганке. Там есть церковь Сергия Радонежского, где очень часто бывают бездомные. Периодически я покупала им еду на утро — хлеб, сыр. А тут у меня осталась горячая еда, и я подумала: «Доеду туда, возможно, они будут там». Около церкви сидел один дедушка, а через дорогу — ребята из Средней Азии, наверное, которые там обычно собираются. Они меня увидели, замахали руками, а я им говорю: «Да, сейчас я приду, только дедушку покормлю еще». А дедушка на меня смотрит и говорит: «А зачем ты этих нехристей кормишь?» Я отдаю эту еду ему и спрашиваю: «Дедушка, вот вы в бога верите? Я же и вас кормлю, и их кормлю, и не важно, кто какой веры». Он взял кашу, расплакался и попросил прощения и у меня, и у них. Сказал: «Да, конечно, мне очень приятно, но очень стыдно, извините меня, пожалуйста». Еда сделала его добрее и мягче.

Н.: Людям нужно внимание. Потому что, когда кормить людей приходит большая команда, это немного другое. А вот если ты приносишь домашнюю еду сам и хотя бы пять минут с человеком общаешься, ты можешь помочь ему психологически. Напомнить, что у него когда-то был дом, где можно было есть домашнюю еду, и что нет ничего страшного в том, если родные узнают, в каком положении оказался этот человек. Может быть, если с кем-то так регулярно встречаться, то человек поймет, что у него есть семья, которой можно пойти и позвонить. Это дает понимание, что не всем все равно, что есть люди, которые готовы выслушать, которые готовы понять проблемы.