Артем Петров, сооснователь московского диджитал-агентства, отдыхал на Гавайях, когда ему пришло сообщение о ракетном ударе. Он рассказал The Village, как это было.

Это произошло в восемь утра по местному времени. Утром сработали одновременно все гаджеты, даже новые часы вопили без предупреждения. «На вас летит ракета, и это не учение», — сквозь сон удалось прочитать мне. Жена прислушивалась к соседям, готовая бежать вслед за местными. На острове Мауи в хиппи-городке Паиа, где, кроме детей, серферов и йогов-фермеров, никого нет, бомбоубежища отсутствуют — под shelter понимается ваш собственный дом с плотно закрытыми окнами и дверьми. Больше укрыться негде.

У нас в планах на этот день было увидеть китов (давняя мечта), и первое, что подумали: «Почему именно сейчас? Вот завтра было бы не так обидно». В принципе, после пяти лет жизни в Израиле, где раз пять-шесть в год нас в школе просили спуститься в убежище из-за ракетной атаки, я никак не среагировал на сообщение. Только успокоил жену, что военные базы — на Оаху, центр Гонолулу и порт — тоже. Тут, на Мауи, ничего стратегического нет, кроме обсерватории. Кроме того, милый гостевой домик на берегу, где мы живем, от попадания никакой ракеты не защитит. Поэтому сделали вывод, что самое верное решение в такой ситуации — продолжить спать. На улицу выходить не стали.

Через пару часов мы говорили с хозяином дома — он бросился за женой и ребенком, которые гостили у родителей. В основном все говорили, что поехали забирать детей домой. Подруга из Гонолулу рассказала, что ее парень сразу предложил заняться сексом напоследок. В Гонолулу звонили в 911, и по десять минут никто не брал трубку. Пропадала сотовая связь. Люди писали знакомым военным, чтобы узнать, что происходит, но те тоже были не в курсе — это обычно еще больше пугает. Говорили, что ракета от Северной Кореи до Гонолулу летит 20 минут. Минут через 40 после начала тревоги пришло сообщение об ошибке — уже не Caps Lock, а в обычном режиме. Люди успокоились, но обсуждали произошедшее весь день. На заправке под шумок отказывались принимать кредитные карты, ссылаясь на эту причину.

Сегодня все лежат на пляжах, катаются на серфе, шутят. Но все равно видно, что эта история запомнится надолго. Сказать по правде, люди всерьез испугались, и этих 40 минут на безмятежном острове хватило, чтобы они полностью переосмыслили свою жизнь.

Обложка: Jhune Liwanag