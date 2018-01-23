Про проблемы социализации

Основной стереотип по отношению к дэцэпэшникам в России — это отказ в восприятии человека как полноценной личности. Короче говоря, тебя по дефолту считают дурачком. Я борюсь с этим локально и глобально. Когда надо быстро объяснить, что я умный, я бравирую своими знаниями или достижениями: тем же выступлением в ООН. В этом есть некое ******** [двусмысленность], и иногда я мучаюсь вопросами морали, но когда тебя воспринимают неполноценным — гораздо хуже.

Глобальная борьба заключается в ведении блога, общении со СМИ и баттлами с разными компаниями. Вообще новости типа «человек с ОВЗ что-то сделал», «парень с ДЦП склеил супермодель самолета и украсил ее кокосом», «российская пара по игре в бочча с ОВЗ заняла второе место в мировом рейтинге» меняют сознание людей. Кстати, про последнюю новость не написало ни одно большое СМИ.

Может быть, после нашего разговора, когда люди столкнутся с человеком с ДЦП, они подумают: «Ага, у какого-то чувака на „Виллидже“ был ДЦП, он интересно матерился и бухал, наверное, эта болезнь не влияет на умственное состояние». Еще мне надо публично выступать. А я ленюсь и жду, пока кто-то все организует и сам пригласит меня. Я собирал залы по 50–60 человек, и это потрясающе, за два часа можно многое изменить в людях.

Я бы хотел дать интервью Юрию Дудю. На фоне информационного вакуума умного видеоконтента в Рунете он делает хорошую, профессиональную программу. Не все же время порнуху смотреть. Идея пообщаться с Дудем появилась во время интервью на «Хабре». Меня спросили про изменение отношения к людям с ОВЗ в России, я ответил, что проблема решается помещением таких людей в инфополе — чтобы люди видели по телевизору ведущего-колясочника, спортсмена-колясочника, блогера со слюнями и так далее. А Дудь сейчас главный контентмейкер в стране, поэтому все логично. Можно, конечно, забаттлить кого-нибудь на «Версусе», но там аудитория не такая умная.

Юре передали мое интервью на «Хабре» — он поблагодарил и взял время подумать. Это точно вопрос не ближайших недель, у него слишком плотный график. Но мне лично он не писал. В принципе, необязательно, чтобы интервью было именно со мной, главное, чтобы с особенным интересным человеком. Именно интересным, потому что меня задрала жалость к инвалидам. Человек, который встал на ноги, совсем не молодец, а вот если еще он при этом делает что-то крутое в социуме — тогда да, он интересен.

В свое время я много баттлился со Сбербанком. Думаю, скоро он меня забанит, конфискует деньги и еще что-нибудь отсудит за оскорбления. У меня с ним вечная возня из-за того, что я не могу самостоятельно подписываться. Однажды я переводил небольшую сумму в другой банк, и «Сбер» почему-то заблокировал карту. Мне сказали позвонить в сервисный центр — я подумал: окей, у меня есть синтезатор речи и телефон — будет сложно, но почему бы и нет. Дозвонился — попал на барышню, которая сказала, что не может разблокировать карту, так как я говорю голосом робота, хотя я параллельно говорил своим голосом, и она частично понимала, что я говорю.

Позже мы с мамой пошли в банк — сотрудники решили разрезать мою карту и перевыпустить новую. Через пять дней я пришел с паспортом и планшетом с DisType. Карту мне, конечно, не отдали, потому что нужна подпись, и вообще оператор спросила, где мой опекун. Это вообще-то оскорбление, типа «где твой хозяин, ниггер черномазый?». Надо было в ответ ее спросить: «А где ваш опекун?», но чего-то я зассал. В итоге мы позвали маму, в банке приняли ее подпись и отдали карту. Дебилы. Я потом накатал большой пост в фейсбуке, и они долго извинялись. Я вообще не люблю эти извинения, это какое-то жополизание.

В ноябре 2016 года я создал петицию, в которой просил, чтобы мне и другим инвалидам разрешили подписываться с помощью отпечатка пальца. Вообще, на эту тему с правительством России я переписываюсь с 14 лет, и они периодически что-то делают, но проблема все равно не решается. Хотя после того, как петиция собрала 300 тысяч подписей, проблемой занялись две инициативные группы, но законопроект еще не поступил в Госдуму. Хотя в принципе петиции — ***** [совершенно] неэффективный способ что-то менять, это видно по моей второй петиции.

Еще у меня была война с Yota. Я заказал на сайте модем, а после заказа увидел надпись: «Мы вам позвоним и уточним детали доставки». Я написал им в чат в официальном приложении, мол, давайте тут все вопросы уточним или по СМС. Они ответили, что так нельзя. Я запостил переписку, обозвал их Сбербанком — они извинились и все же доставили роутер. В общем, теперь у меня в друзьях один из руководителей Yota. Инвалиду, чтобы социализироваться в России, нужны мозги и яйца. Впрочем, как и любому человеку.