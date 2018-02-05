Находиться в своем времени

Я не развлекаюсь в айфоне. В дороге я могу что-то читать, слушать музыку, но, как правило, просто еду и отдыхаю, что-то обдумываю. Это позволяет мне почувствовать, сколько времени на самом деле занимает дорога. Я сопоставляю это с тем, как выглядит это расстояние на карте, и так ощущаю масштаб города. Благодаря тому, что я нахожусь в своем времени и ни на что не отвлекаюсь, я почти никогда и никуда не опаздываю больше чем на десять минут. А если дело важное — урок или самолет, — то не опаздываю никогда.

Если я выбираю, куда сходить, или определяю планы, то делаю это за компьютером

Я узнаю, как могу добраться до нужного места, сколько это может занять. Привычка помогает мне более точно планировать свой день. Например, утром я рассчитываю, сколько времени понадобится, чтобы добраться на вечеринку. Когда планирую, где поесть, я не читаю отзывы, а спрашиваю тех, кто там уже был.

По понятным причинам Uber я пользуюсь очень редко — только когда его вызывают друзья. В Нью-Йорке нет проблем поймать такси: ты просто выходишь на проезжую часть, и тут же приезжает желтый кеб. Еще можно просто позвонить в службу такси. У меня уже есть постоянный водитель Мухамед, который приезжает куда мне надо. В Москве я тоже пользуюсь диспетчерской службой. Бывает, я использую смартфон, просто не свой. Когда мы с кем-то куда-то идем, то, как правило, у этого человека есть айфон. И если мне надо что-то погуглить, он может это сделать для меня.

Как я поддерживаю отношения с друзьями из других городов

Я не читаю новости специально — только те, которые нужны мне для исследований, и те, что представляет мне лента моего фейсбука. В России я пару раз посмотрела программу «Время» и была поражена этим нарративом; в Америке телевизора у меня нет, как и привычки смотреть шоу в интернете.

Время в пути или в очереди я иногда использую для общения с друзьями — просто пишу СМС. Иногда что-то совсем простое, в таком стиле: «Не забывай меня, целую, Таня». Так я поддерживаю старые связи. Потребность написать друзьям бывает раз в две недели, с самыми близкими мы общаемся пару раз в неделю, чаще созваниваемся. У моей самой близкой подруги телефон точно такой же, как у меня, у нас вообще много общего, и мы даже родились в один день. Но в своем диджитал-диссидентстве она пошла дальше меня: у нее дома даже Wi-Fi нет, занимается она в кафе и библиотеке, а к восьми вечера приходит домой и больше не выходит в интернет. Вечерами она танцует танго, общается с бойфрендом, готовит, звонит мне по телефону, в конце концов.

Со мной легко связаться. Да, меня нет онлайн постоянно, и у меня нет оповещений из фейсбука, который сообщает вам о любом писке в ленте. Но я отвечаю на письма и сообщения в течение дня. Сегодня, например, я провела за перепиской полтора часа, мы готовили совместный доклад на конференции, я сделала свою часть и предупредила, что в путешествии и не смогу отвечать каждые две минуты. У нас было небольшое обсуждение, я внесла правки, и все. Еще мне написала соседка, с которой мы снимаем квартиру — надо было принять несколько решений, но это не заняло много времени.

Еще какое-то время я провела в переписке с друзьями, которых долго не видела

Я не чувствую, что моя жизнь сильно отличается от жизни моих приятелей, у которых есть айфон. На качественном уровне не отличается. Но многие понимают, что в моем образе жизни что-то есть. Кто-то, конечно, подтрунивает, бывает, даже достаточно агрессивно реагируют, особенно мои российские друзья, когда не могут до меня дозвониться. В Москве, в отличие от Нью-Йорка, принято подтверждать свои совместные планы накануне оговоренного срока. В Америке не так. Я прошу своего профессора о встрече через две недели, прихожу в назначенное время — и он там, если он не уведомил об обратном заранее. Там я не могу назначить встречу на завтра. В этом, конечно, есть минус.