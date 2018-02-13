Личный опытКлиент, секс-работница и ивент-менеджер — о Насте Рыбке и о том, как устроен эскорт в России
«Модели для вашего мероприятия»
На прошлой неделе оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, построенное на откровениях секс-работницы Анастасии Вашукевич. Девушка, известная под псевдонимом Настя Рыбка, с осени 2017 года беспрепятственно размещала в социальных сетях видео о своих отношениях с миллиардером Олегом Дерипаской. В объектив смартфона Рыбки попал и руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, который, судя по расследованию ФБК и книге девушки, также пользовался ее услугами. В результате Дерипаска подал в суд на Вашукевич и ее секс-тренера Александра Кириллова (Алекса Лесли), а Роскомнадзор заблокировал публикации девушки в инстаграме и добивается того же от поисковиков и СМИ.
Чтобы разобраться, как устроена российская эскорт-индустрия и почему такой громкий сексуальный скандал стал возможным, The Village поговорил с постоянным клиентом эскорт-агентств, девушкой по вызову и менеджером, поставляющим моделей чиновникам и бизнесменам.
Текст
Анна Кожухарь
Текст
Лева Левченко
Максим, 39 лет
владелец агрохолдинга в одном из российских регионов
Я развелся около десяти лет назад. Жена хотела жить в столице — нормально жить, по магазинам ездить, в отпуск, детей, дом. А я тогда был в курах и долгах. Она говорила, что я могу плюнуть, не кланяться всем местным властям, не выпрашивать кредиты, а устроиться в крупную сеть торговую или вроде того. Сейчас я поднимаю по 7 лямов в месяц личного дохода, а обороты бизнеса миллиардные.
Первый раз эскортницу я пригласил с собой в отпуск в 2016 году. До этого ни одной ***** [секс-работницы] у меня в постели не было: местные все стремные. Мужики привозят с собой в баню таких. Короче, я живой человек. И даже как-то пытался нанять себе секретаршу с такими вот дополнительными функциями, но вышло не очень.
Потом я был в Подмосковье на дне рождения руководителя филиала одного крупного банка. Этого мужика московского нам прислали руководить отделением в области. Они меня кредитуют, зарплатные карты на всех сотрудников. Короче, я у него был почетный гость. Там была вечеринка с такими девочками, почти как в фильмах. Они ходили в платьях, обсуждали что-то. Умные глазки, нормальные имена, а не Снежаны какие-нибудь. Но все понимали, зачем они здесь.
Короче, можно было подойти, попросить. Я был в шоке. Подошел к банкиру своему, говорю: «Саныч, мне нужна такая девушка. Хочу в Таиланд свозить, где ее брать? Как звонить?» Он седой, старый, смотрит на меня и смеется. Говорит: «Дам тебе ссылку на телеграм. Тебе Владик, зам мой, покажет, как это делается».
Я тогда первый раз услышал про Telegram — у меня только WhatsApp был. Там меня добавили в секретный канал. Писать туда нельзя. Там есть только подробная вежливая инструкция, где-то десять вопросов: типаж, список услуг, цель (путешествие, ужин, торжественный ужин). Девушки называются «моделями для вашего мероприятия». Бюджет — от 300 тысяч рублей. И есть ссылка на менеджера, которому надо оставить заявку. Менеджер отвечает только в секретном чате. Меня поразила та грамотность, вежливость, с которой они общаются. Поездку с ****** [секс-работницей] в Тай называют «фотосессией за границей».
Я первую анкету стеснялся заполнять, там много пунктов, требований к девушке. Я написал: 19–22 года. У меня с английским не очень, поэтому попросил с хорошим английским, не очень высокую. Не знаю, зачем это было надо — я про английский. Просто почему-то размер груди даже не написал, а это вдруг решил. Не пригодился мне ее английский там совсем.
Очень смутил вопрос про средства защиты. Я думал, что это договор какой-то, а оказывается, это вопрос про то, хочу ли я секс без презерватива. Конечно, без презерватива я бы никогда не стал. Хотя менеджер мне писал, что они все здоровые. Первая же рассказала, что справку свою купила, чтобы иголкой не колоть вены и не портить вид, а анализы не сдавала — мол, будет как наркоманка. Никогда потом ни с кем без презика, даже если на вид ангелок.
На все уточняющие вопросы было утомительно и даже унизительно отвечать, поэтому взрослые серьезные мужики часто это помощникам поручают: отбор, уточнения. С другой стороны, как представил, что это про меня и за меня кто-то еще делает, охренел. Думаю, в первый раз я отнесся слишком серьезно к этому.
Часа через полтора стали приходить ссылки на инстаграм и фото. Но в инстаграме они все одинаковые, как матрешки. Менеджер стала присылать маленькие анкеты, описание и фотографии, снятые в самых простых ракурсах: анфас, профиль, в полный рост. Сказала, что это без фотошопа. Первый раз я практически ткнул пальцем в небо. Была маленькая брюнетка. Мне показалось, что очень разумное личико. Я же не извращенец: мне не нужен какой-то БДСМ, чтобы меня трахал кто-то или собаки какие-то. Просто нормальная девушка. Не люблю еще, когда они на детей и подростков похожи. Это была очень натуральная на вид.
После отбора менеджер удалила чат. И это напрягло немного, хотя я еще ничего не переводил и не платил. Спустя сутки появился новый секретный чат. Менеджер отправила мне фотографии загранпаспорта девушки. Ей был 21 год. И справку от врача. Затем описала правила.
Я должен был отправить ей билеты и бронь отеля. Все заказал на девушку, но отправлял менеджеру, так как контакты девушки не давали. Остальное (это 60 тысяч рублей) я договорился заплатить наличными. Потом я узнал, что 20 из них она отдает в качестве комиссии менеджеру. Еда за мой счет. Любые подарки она оставляет себе: сумки там или купальники.
По сути, если ты ее выгонишь или изобьешь, то тебе менеджер ничего не сделает. Может даже другую прислать, но вот если не заплатишь — сразу хуже кредитного агентства себя будет вести: названивать, писать. Могут, говорят, знакомым даже позвонить и друзьям. В черный список кидают: мол, этот не платит, к нему не ходите.
Только после подробного обсуждения я получил телефон девушки. Ее звали каким-то очень простым именем, допустим, Таня, но, если честно, я не помню. Я ей не звонил до поездки.
Жалости к девушкам не испытываю, они хотят легких денег и отдыхать на Мальдивах. Если насилие и есть, то оно им хорошо оплачивается. А легализовать проституцию — это все равно что дать моим курам и индюшкам избирательное право
Потом уже, когда сел в поезд до Москвы, написал в WhatsApp, мол, помните про рейс? Она вежливо ответила, где будет ждать, в чем одета. Ну, что я могу сказать, чуть не упал от ужаса, когда приехал в «Ширик». На фото она была не очень похожа: нос красный. «Зато точно никто не подумает, что это проститутка». С огромным таким чемоданом летела.
Не знаю, учат их там специально общаться или нет, но она сразу оказалась очень приятной. Девочка — буддистка, учится в Питере. Сама себя содержит. Летает раз в три недели в такие вот командировки.
Мне она очень понравилась. Летели девять часов в бизнес-классе. Ни разу она не заныла, ни разу матом ничего не сказала. Когда мы вышли из аэропорта, я уже ее не боялся совсем. Она потом загорела, накрасилась. Вышла прямо хорошенькой.
Мы много трепались об эзотерике (я всегда теперь выбираю анкеты увлекающихся эзотерикой), встречали рассветы. Она дала мне Кастанеду почитать, я его не читал, мне не до этого было. Вообще, это смешно немного, когда ***** [секс-работницы] говорят про смысл жизни, но мне нравятся такие, задумчивые.
Она в сексе ничего особенного не умела такого. Массаж языком не делала, *****[вагины] у нее не две, а в ***** [вагине] нет волшебных усиков каких-то. Но мне было очень комфортно. Никакой шлюховатости во внешности. Никто на самом деле из них ничем таким не отличается.
В итоге на всю поездку я потратил миллиона полтора. В последний вечер повел ее ужинать. Она в таком платье вышла — я офигел просто. Из простушки Танюшки превратилась в львицу. Купил ей, кажется, пару сумок на распродаже и очки какие-то — Chanel, Dior.
Когда летели обратно, я не заметил, что она перестала изображать что-то. Абсолютно искренне и мило попрощались. Деньги кинул ей на карту на второй день.
Через два дня написал в новом чате менеджер, попросил отзыв. Я отправил. Все приятно написал. Это был единственный и самый длинный отзыв. Сам до сих пор смеюсь: у меня 400 сотрудников, 2 миллиона кур, ко мне губернатор приезжал с иностранными делегациями, а я пишу отзыв на ***** [секс-работницу]. Отзыв! Но в тот момент мне казалось это важным. Я это все так запомнил. Сейчас думаю, что зря нервничал, мне неприятно вспоминать. Глупость была. Это ж для меня было почти как человека убить. Теперь не так. Потом был вопрос менеджера: «Хотите еще раз воспользоваться услугами этой модели?» Ответил, что нет. А зачем мне еще раз она? Я хочу нового.
После этого я таких возил еще в отпуск два раза. И на ужины в командировках брал. У многих мужиков есть постоянные, которых они на встречи берут и все такое. Но мне это не надо.
С девушками из эскорта я чувствую спокойствие. Со мной обходительны, но если я скажу, что пойду по пляжу один гулять, то девушка за мной не пойдет. Это их работа. Я им за нее благодарен и щедро отвешиваю бабла. А что они там чувствуют, я не интересовался. Я беру их только в рабочие поездки в Москву, где нужна статусность, или в отпуск. А каждый день мне без этого ****** [канители] хватает. Мозгов.
Я не рассказываю им про работу, не интересуюсь другими мужиками, которые их выводили. Не люблю, когда они пьют или просят кокса. Отказывался от девушки только один раз. Пришла девушка с огромной силиконовой грудью и все время просила то в клуб пойти, то беленького занюхать. Я это все не люблю. Написал менеджеру. Забрали через 15 минут, привезли другую.
Фоткаться они все любят. Очень. Я с пониманием отношусь: это часть их работы, многие же еще и моделят. Правда, я низеньких всегда брал. Такие не ходят по подиуму, только фоткаются.
Я выкладывал в «Одноклассниках» свои фотографии только с одной — чтобы бывшую жену позлить, — и потом удалил. Я не очень публичный человек, думаю, что никто меня не опознает, если я к ним в кадр попаду. Я не женат, не ворую чужие деньги, а зарабатываю свои, так что отдыхаю с кем хочу.
Мне некогда строить серьезные отношения, я не школьник, чтобы встречаться. Все танцы с бубном — от знакомства до загса — не для меня. У меня много фабрик, в работу которых я должен вникать каждый день. Бухгалтер-шмугалтер, отношения с властями, договоренности с ретейлом. Мне мало, чтобы просто деньги были, нужно развитие.
Я начинал, когда в России, например, вообще не признавали индейку за мясо, не было ее нигде в магазинах, а сейчас 80 миллионов тонн в год потребляют. Из этих 80 миллионов моя часть наравне с курицей. А у нас же никто не мог ее разводить. Я ездил, кредиты брал, у виска крутили, говорили, что я поехал. Это был серьезный риск. У меня нет, как у некоторых, желания непременно завести ребенка. Я бизнес делаю, и это пока важнее.
Жалости к девушкам не испытываю, они хотят легких денег и отдыхать на Мальдивах. Если насилие и есть, то оно им хорошо оплачивается. А легализовывать проституцию — это все равно что дать моим курам и индюшкам избирательное право. Но я категорически против, чтобы заставляли заниматься проституцией тех, кто не хочет, особенно детей и подростков.
А.
секс-работница, автор канала Anyway, How Is Your Sex Life
Я начала заниматься эскортом три года назад, когда уволилась с надоевшей офисной работы, на которой мне платили 30 тысяч в месяц. Хотелось легких денег. Началось с того, что я размещала объявления на сайте Craigslist, которым пользуются только иностранцы. Потом пользовалась локальным московским сайтом с анкетами проституток. Клиентов было несколько сотен, точное количество подсчитать точно не смогу.
Зарабатывала много, в самые жирные месяцы — 300–400 тысяч рублей. Деньги я тратила довольно бестолково и импульсивно, сейчас жалею, что не вложилась во что-нибудь или хотя бы банально не открыла вклад. Я особо не общалась с коллегами по цеху, но, судя по реакции тех, кому я об этом рассказывала, ситуация, когда секс-работница работает сама на себя, нетипичная.
Если под личными отношениями можно подразумевать общение и секс без денег, то да, у меня возникали отношения с клиентами. Но я никогда не разглашала имен своих клиентов никому, кроме людей, которым могла доверить подобную информацию.
Насчет своей конфиденциальности никогда не парилась, даже не заводила отдельный номер телефона. До сих пор особых проблем из-за этого не возникало. По сути, я никак не обеспечивала себе безопасность. Просто отказывала некоторым клиентам, если в переписке или в телефонном разговоре они проявляли себя неадекватно или внушали мне хоть малейшую антипатию.
Мне глубоко противны чиновники, которые находятся сейчас у руля, но также мне непонятно поведение Насти, которая абсолютно без тормозов сливает фотографии, видео и аудиозаписи с Дерипаской
Я знаю историю про Рыбку и Дерипаску. Как бы моралисты ни поносили олигарха и депутата за «отдых с девочками на яхте», это все равно будет происходить и дальше. У меня двоякие ощущения от этого всего. Мне глубоко противны чиновники, которые находятся сейчас у руля, но также мне непонятно поведение Насти, которая абсолютно без тормозов сливает фотографии, видео и аудиозаписи с Дерипаской. Вернее, тут все ясно: жажда хайпануть, запомниться как можно большему количеству человек, раскрутить свою бестолковую секту и своего патрона-провокатора. Удивляюсь только тому, что ее до сих пор не убили.
Я знаю о существовании Алекса Лесли благодаря эпизодам с сексом на набережной и еще с одной девушкой, которая действовала по поручению этого гения, лезла с дилдо то ли к футболисту, то ли к какому-то известному футбольному тренеру в Москве и снимала это на камеру. Крайне негативно отношусь к деятельности этого человека. Вернее, даже не к деятельности как таковой, а к методам ее раскрутки.
Андрей, 27 лет
ивент-менеджер
Я никогда не пользовался услугами девушек по вызову, а после всего, что видел, не хочу совершенно. Я был симпатичным бедным студентом. Слово «проститутка», когда я учился, было ругательством. Среди моих друзей ходили всякие дикие истории о девушках с факультета иностранных языков. Вроде их видели в «Астории», как они переводили, а потом ходили в номера. Но по-настоящему я даже не представлял, что такое возможно. Кино какое-то.
Это была моя первая работа. По специальности я менеджер государственного управления, но понятия не имел, что мне делать. Поиски работы были долгими. Я нашел вакансию ассистента в агентстве, которое проводило тренинги, а потом оно влилось в состав более крупного, которое занимается мероприятиями. Так я стал работать в ивент-сфере. Порядок работы у нас такой: под мероприятие тебе поручают клиента — юридическое лицо. Ты общаешься с ним, с площадкой. На себя нужно брать полный список организаторских функций.
Это было три-четыре года назад. К нам пришел крупный клиент зимой и попросил поработать с ним на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум. — Прим. ред.). В Санкт-Петербурге все очень ждут форума, чтобы именно такого клиента получить. В мои задачи входила постройка и оформление павильона на площадке, а также организация нескольких вечерних закрытых мероприятий для топ-менеджемента заказчика и гостей.
Помню, что в какой-то момент я спросил у своего руководителя, где мне подобрать девушек на ресепшен и для обслуживания стенда. Он назвал несколько агентств, а потом подошел и сказал: «Будем с тобой выбирать». Критерии для таких девушек или юношей на стенде всегда одни: размер одежды, внешняя презентабельность и рост. Иногда английский язык или навыки бариста требуются, но обычно проще нанять специализированного переводчика, чем надеяться на моделей.
Пока мы отбирали девушек, руководитель сказал что-то вроде: «Напиши Васе, пусть даст пару тех, которые готовы работать дополнительно». Я тогда думал, признаться, что они должны будут еще и уборку, например, делать. Но Вася понял меня правильно. Он написал, что подрабатывают только две из тех, что я выбрал, а остальные «ходят с мамками». Оказалось потом, что это в прямом смысле: девушек на работу привезли мамы.
Тариф для дополнительных работ почти всегда стандартный, 20 тысяч к окладу каждой, кто будет выполнять особые обязанности, 5 тысяч из них мы отдаем агентству, а остальное — на руки девушкам.
В жизни эскортницы не отличаются от моделей без интима: они высокие, очень красивые, худые и у них очень большие губы. Многие совсем молоды, выглядят лет на 15. Таких мы приглашаем только на закрытые мероприятия и если специально просили, потому что, даже если им не 15, можно нажить проблем. Мы не эскорт-агентство, и сложности нам не нужны.
Однажды на мероприятии у олигарха из списка Forbes выступала молодая балерина. Когда все закончилось, устроили торги — кто с ней уедет. По-моему, за 7 тысяч евро в итоге ее увезли
Перед форумом был инструктаж: девушкам с особыми обязанностями во время мероприятия нельзя ни с кем заигрывать, нужно вести себя обычно. Если только руководство попросит, то после нужно сопровождать важных гостей. Кстати, одежду им тоже пришлось для ужина арендовать.
Помню, как меня поразила Катя: 22 года ей было, невероятная красота, абсолютно правильные черты лица, длинные волосы. Она сказала, что профессионал во всем, отработала всю презентацию, на нее постоянно смотрели и фотографировали журналисты, а вечером она пришла на ужин. Вела себя крайне тактично, я бы никогда не подумал, что спустя два часа она поедет кататьcя с двумя старыми толстыми дядями.
Наутро она пришла работать раньше других, сказала, что вообще не спала. Под глазами были огромные синяки, а взгляд пустой совершенно. Я решил с ней заговорить обо всем этом, зачем она этим занимается. Моя жалость ее обидела, она очень цинично объяснила, что два пожилых мужика всю ночь — это не самое страшное, ведь она за эту ночь заработала столько, сколько я за месяц. Говорила, что зарабатывала на зарубежное образование и путешествия. В общем, она сидела и убеждала меня, что у нее все отлично, но выглядела при этом безумно жалко. А спустя пару часов стояла такая невероятная богиня, с которой страшно заговорить — уничтожит взглядом.
Мы часто подбираем моделей для мероприятий, порой у девушек есть дополнительные обязанности. На такие мероприятия никто не приведет обколотых секс-рабынь из подвала. Почти все девушки занимаются этим добровольно, как бы подрабатывают, много актрис, моделей и танцовщиц.
Однажды на мероприятии у олигарха из списка Forbes выступала молодая балерина. Когда все закончилось, устроили торги — кто с ней уедет. По-моему, за 7 тысяч евро в итоге ее увезли. Думаю, около 30–40 % — это вознаграждение ее агентства.
Девушки никогда ко мне не приставали: я неликвид, у меня зарплата 50 тысяч рублей. Они обычно мало болтают. Друг с другом — только про косметику, никогда про дополнительную работу. На многих наших мероприятиях мы запрещаем снимать себя и окружающих. Это уже наша ответственность: какая-то дура — не проститутка даже, а просто уборщица — фотографируется с олигархом на фоне — и мы никогда больше не сможем работать. Девочки любят снимать себя, но если требуется, то менеджеры отбирают у них телефоны.
История Дерипаски не случилась бы, если бы у девушки с ним не было доверительных отношений. Все, кто работает через агентства, боятся за свою жизнь и здоровье — их, кажется, убьют, если они что-то такое сделают. Не хочу рассуждать про чей-то моральный облик, но хорошо бы, чтобы их права защищали юридически.
И я все равно считаю насилием, если девушка или юноша едут спать за деньги. С ними может случиться все что угодно: их изобьют, покалечат, им не заплатят просто, в конце концов. Никакое агентство, никакой сутенер не защитит их от олигарха из первой сотни.
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