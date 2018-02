А.

секс-работница, автор канала Anyway, How Is Your Sex Life

Я начала заниматься эскортом три года назад, когда уволилась с надоевшей офисной работы, на которой мне платили 30 тысяч в месяц. Хотелось легких денег. Началось с того, что я размещала объявления на сайте Craigslist, которым пользуются только иностранцы. Потом пользовалась локальным московским сайтом с анкетами проституток. Клиентов было несколько сотен, точное количество подсчитать точно не смогу.

Зарабатывала много, в самые жирные месяцы — 300–400 тысяч рублей. Деньги я тратила довольно бестолково и импульсивно, сейчас жалею, что не вложилась во что-нибудь или хотя бы банально не открыла вклад. Я особо не общалась с коллегами по цеху, но, судя по реакции тех, кому я об этом рассказывала, ситуация, когда секс-работница работает сама на себя, нетипичная.

Если под личными отношениями можно подразумевать общение и секс без денег, то да, у меня возникали отношения с клиентами. Но я никогда не разглашала имен своих клиентов никому, кроме людей, которым могла доверить подобную информацию.

Насчет своей конфиденциальности никогда не парилась, даже не заводила отдельный номер телефона. До сих пор особых проблем из-за этого не возникало. По сути, я никак не обеспечивала себе безопасность. Просто отказывала некоторым клиентам, если в переписке или в телефонном разговоре они проявляли себя неадекватно или внушали мне хоть малейшую антипатию.