Максим, 39 лет

владелец агрохолдинга в одном из российских регионов

Я развелся около десяти лет назад. Жена хотела жить в столице — нормально жить, по магазинам ездить, в отпуск, детей, дом. А я тогда был в курах и долгах. Она говорила, что я могу плюнуть, не кланяться всем местным властям, не выпрашивать кредиты, а устроиться в крупную сеть торговую или вроде того. Сейчас я поднимаю по 7 лямов в месяц личного дохода, а обороты бизнеса миллиардные.

Первый раз эскортницу я пригласил с собой в отпуск в 2016 году. До этого ни одной ***** [секс-работницы] у меня в постели не было: местные все стремные. Мужики привозят с собой в баню таких. Короче, я живой человек. И даже как-то пытался нанять себе секретаршу с такими вот дополнительными функциями, но вышло не очень.

Потом я был в Подмосковье на дне рождения руководителя филиала одного крупного банка. Этого мужика московского нам прислали руководить отделением в области. Они меня кредитуют, зарплатные карты на всех сотрудников. Короче, я у него был почетный гость. Там была вечеринка с такими девочками, почти как в фильмах. Они ходили в платьях, обсуждали что-то. Умные глазки, нормальные имена, а не Снежаны какие-нибудь. Но все понимали, зачем они здесь.

Короче, можно было подойти, попросить. Я был в шоке. Подошел к банкиру своему, говорю: «Саныч, мне нужна такая девушка. Хочу в Таиланд свозить, где ее брать? Как звонить?» Он седой, старый, смотрит на меня и смеется. Говорит: «Дам тебе ссылку на телеграм. Тебе Владик, зам мой, покажет, как это делается».

Я тогда первый раз услышал про Telegram — у меня только WhatsApp был. Там меня добавили в секретный канал. Писать туда нельзя. Там есть только подробная вежливая инструкция, где-то десять вопросов: типаж, список услуг, цель (путешествие, ужин, торжественный ужин). Девушки называются «моделями для вашего мероприятия». Бюджет — от 300 тысяч рублей. И есть ссылка на менеджера, которому надо оставить заявку. Менеджер отвечает только в секретном чате. Меня поразила та грамотность, вежливость, с которой они общаются. Поездку с ****** [секс-работницей] в Тай называют «фотосессией за границей».

Я первую анкету стеснялся заполнять, там много пунктов, требований к девушке. Я написал: 19–22 года. У меня с английским не очень, поэтому попросил с хорошим английским, не очень высокую. Не знаю, зачем это было надо — я про английский. Просто почему-то размер груди даже не написал, а это вдруг решил. Не пригодился мне ее английский там совсем.

Очень смутил вопрос про средства защиты. Я думал, что это договор какой-то, а оказывается, это вопрос про то, хочу ли я секс без презерватива. Конечно, без презерватива я бы никогда не стал. Хотя менеджер мне писал, что они все здоровые. Первая же рассказала, что справку свою купила, чтобы иголкой не колоть вены и не портить вид, а анализы не сдавала — мол, будет как наркоманка. Никогда потом ни с кем без презика, даже если на вид ангелок.

На все уточняющие вопросы было утомительно и даже унизительно отвечать, поэтому взрослые серьезные мужики часто это помощникам поручают: отбор, уточнения. С другой стороны, как представил, что это про меня и за меня кто-то еще делает, охренел. Думаю, в первый раз я отнесся слишком серьезно к этому.

Часа через полтора стали приходить ссылки на инстаграм и фото. Но в инстаграме они все одинаковые, как матрешки. Менеджер стала присылать маленькие анкеты, описание и фотографии, снятые в самых простых ракурсах: анфас, профиль, в полный рост. Сказала, что это без фотошопа. Первый раз я практически ткнул пальцем в небо. Была маленькая брюнетка. Мне показалось, что очень разумное личико. Я же не извращенец: мне не нужен какой-то БДСМ, чтобы меня трахал кто-то или собаки какие-то. Просто нормальная девушка. Не люблю еще, когда они на детей и подростков похожи. Это была очень натуральная на вид.

После отбора менеджер удалила чат. И это напрягло немного, хотя я еще ничего не переводил и не платил. Спустя сутки появился новый секретный чат. Менеджер отправила мне фотографии загранпаспорта девушки. Ей был 21 год. И справку от врача. Затем описала правила.

Я должен был отправить ей билеты и бронь отеля. Все заказал на девушку, но отправлял менеджеру, так как контакты девушки не давали. Остальное (это 60 тысяч рублей) я договорился заплатить наличными. Потом я узнал, что 20 из них она отдает в качестве комиссии менеджеру. Еда за мой счет. Любые подарки она оставляет себе: сумки там или купальники.

По сути, если ты ее выгонишь или изобьешь, то тебе менеджер ничего не сделает. Может даже другую прислать, но вот если не заплатишь — сразу хуже кредитного агентства себя будет вести: названивать, писать. Могут, говорят, знакомым даже позвонить и друзьям. В черный список кидают: мол, этот не платит, к нему не ходите.

Только после подробного обсуждения я получил телефон девушки. Ее звали каким-то очень простым именем, допустим, Таня, но, если честно, я не помню. Я ей не звонил до поездки.