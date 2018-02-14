Любовь, любовь, любовь, любовь. О ней пишут стихи, книги, песни, картины и сообщения. Для многих жизнь без любви к партнеру тождественна жизни, полной страданий и скуки. Но есть люди, которые за всю жизнь ни разу не испытывали этого чувства. Коренной москвич и бизнесмен Александр — один из них. Он рассказал The Village, как прожил 15 лет в двух браках без любви, что чувствовал, когда врал, что любит, и почему он не «холодный, как жаба».
Александр
53 года, предприниматель
Раньше, когда я был меньше занят работой, у меня, как и у любого нормального мужчины, каждый месяц была новая женщина. За всю жизнь я четыре раза состоял в серьезных отношениях, два раза был женат, и мне никогда не казалось, что я люблю. Всегда все было как будто не по-настоящему, да и жениться мне пришлось не по любви.
Я не говорил своим женщинам, что не люблю их, зачем их обижать? Да и кто вообще говорит об этом? Сели за стол, поели, и я ей вдруг такой говорю: «Ты знаешь, я тебя вообще не люблю. И давно не люблю». Любая здравая девушка скажет: «Иди-ка ты». А вот что думали девушки, я не знаю — может быть, у них тоже был расчет. Чтобы понять, любили они меня или нет, надо влезть к ним в голову.
Мне часто приходилось врать и отвечать, что я тоже люблю. Если вас поставят около Путина, а по бокам встанут сотрудники ФСБ и спросят: «Вы любите президента?» — естественно, вы ответите: «Конечно, люблю, Владимир Владимирович». Меня никогда не мучила совесть оттого, что я врал. Я не брачный аферист и не обещал никому с ходу жениться. Обычно признания в любви происходили в процессе разговора и, скажем так, гулянок.
За всю жизнь я четыре раза состоял в серьезных отношениях, два раза был женат, и мне никогда не казалось, что я люблю
Самые сильные чувства я испытал на заре туманной молодости — лет в 17. Но подростковая любовь — это вообще не любовь, а сплошная обманка. Увидел титьки, письки — и понеслось по кочкам. В этом возрасте внешние половые признаки сформировались, а все остальное находится еще в недоразвитом состоянии. Так что я бы назвал свои подростковые увлечения скоротечной влюбленностью и половым влечением. С возрастом мои чувства притупились: эта не та, та не та и так далее.
Когда я вернулся из армии, у меня начались серьезные отношения с умными девушками, с которыми можно поговорить. Взрослея, начинаешь рассматривать женщин не только как сексуальный объект, но и для того, чтобы проживать совместную жизнь. Или хотя бы определенную часть жизни.
Отношение к любви со временем изменилось в худшую сторону. Повлияло и количество женщин, которых я знал, и примеры знакомых. В 25 лет я думал, что надо бы жениться, в 35 лет я женился, но что-то было все равно не так. А в 45 я решил: «А может, мне уже ничего и не надо».
Самые длительные отношения у меня длились десять лет. И я не любил свою жену. В одном хорошем фильме кто-то сказал, что еще неизвестно, какие браки самые надежные и длительные: по любви или по расчету. Я думаю, что по расчету, но не нужно считать, сколько у кого машин и квартир, а надо смотреть на человека: чтобы он был надежный, не пьющий, работящий, не гулящий. Словом, чтобы с ним было комфортно жить.
Да нет, не люблю я ее. А если и любил, то давно не люблю, мы просто привыкли, у нас общие дети, машина, квартира. И, извините за каламбур, запах устраивает
Обычно мои отношения начинаются с визуализации объекта. Понравилась чисто внешне, потом поговорили — у нас совпали какие-то взгляды, мы обсудили фильмы, ситуацию в стране, в мире, потом домашние дела — вплоть до того, кто в какой магазин ходит. Приглянулись друг другу, а потом, как говорится, стерпится-слюбится. Отношения у меня со второй половиной всегда нормальные, хорошие, добрые. Но мне кажется, что мои женщины тоже меня никогда по-настоящему не любили.
Последние отношения у меня были три года назад. Это было мимолетное увлечение, она была одинока, я тоже. У нас многое совпало, и мы пробыли вместе года два. В итоге я в ней разочаровался, а ей, видимо, нужно было много денег, а может быть, что-то еще. В наше время все замешано, к сожалению, не на любви. Возможно, я выдвигаю повышенные требования, а может, от меня хотят видеть что-то другое.
Я человек прагматичный, и женщины, как правило, тоже. Они всегда смотрят, в чем ты пришел и куда ты ее повел. После общения с такой девушкой не хочется под поезд кидаться или выбрасываться откуда-нибудь. Подобные мысли могут возникнуть у чеховского персонажа, который с утра до ночи ничего не делает и только думает, куда бы ему направить свои, скажем так, чресла. А у меня, сами понимаете, жизнь — рутина: работа, магазины, потом бизнес. Постоянно возникают какие-то проблемы, и мне не до чеховских воздыханий. Спокойному и расслабленному человеку полюбить легче, чем мне. Недаром отношения между давно живущими людьми одни, а когда они выезжают на отдых — совершенно другие.
Может быть, я из таких людей, которые просто не могут любить. Хотя не могу сказать, что я холодный, как жаба
Любовь — это стихия, и ее нельзя контролировать. Она не может быть вечной — глупости, это искрометное чувство, у кого-то она длится минуту, у кого-то месяц или год. А после нее, мне кажется, приходит привязанность, чувство ответственности, общности интересов. Если спросить людей на улице, то каждый второй, а то и первый скажет: «Да нет, не люблю я ее. А если и любил, то давно не люблю, мы просто привыкли, у нас общие дети, машина, квартира. И, извините за каламбур, запах устраивает».
Когда человек любит, он на многое закрывает глаза, становится слеп и глух. Многие важные вещи задвигает в дальний угол — иначе говоря, заболевает. Любовь — как болезнь, может быть, прекрасная, но все же болезнь, которая может мешать человеку жить или свести его в могилу.
Позитивные моменты у любви возникают только при плотских отношениях, а негативные, такие как обиды, подозрения и ревность, — постоянно. Я, к счастью, всего этого никогда не испытывал. Я натура не сильно романтическая и никогда не переживал, что мне не довелось любить.
Секс по любви — это неплохо, но ведь природа мужского организма сильно отличается от женского. Многие женщины определенное время могут обойтись без секса, а нормальный мужчина не может. Или ему нужно применять другие средства, например самоудовлетворение. Поэтому секс без любви — это более чем нормально. Просто надо смотреть, с кем у тебя секс, где у тебя секс и какой у тебя секс. В наше непростое время надо бояться не любви, а последствий этой любви. Нужно соблюдать чистоплотность в отношениях и предохраняться от различных заболеваний.
Есть такой композитор и певец Юрий Антонов, который всю жизнь поет про любовь, а ведь у него семьи до сих пор нет и по большому счету никогда не было. Петь про любовь — одно, а иметь любовь в жизни — это совершенно другое. У меня много семейных приятелей, которые имеют на стороне как минимум одну, а то и две-три связи. Я этого не понимаю. При этом среди них нет людей, которые из-за сильного чувства могли бы совершить сильные поступки, как Анна Каренина. Я такую любовь встречал только в книжках и сам бы никогда не сделал чего-то выдающегося ради женщины.
Ну не посещало меня одухотворенно-божественное чувство. Может быть, это не очень хорошо, но что поделать. Любовь я заменяю общением с близкими людьми, спортивными занятиями и поездками за границу. Наверное, я еще не встретил своего человека, а может быть, я из таких людей, которые просто не могут любить. Хотя не могу сказать, что я холодный, как жаба. Я все-таки считаю себя адекватным человеком, и возможно, что любовь еще случится. Говорят, люди влюбляются и в 80 лет.
Обложка: Даша Скребцова
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