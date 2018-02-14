Любовь — это стихия, и ее нельзя контролировать. Она не может быть вечной — глупости, это искрометное чувство, у кого-то она длится минуту, у кого-то месяц или год. А после нее, мне кажется, приходит привязанность, чувство ответственности, общности интересов. Если спросить людей на улице, то каждый второй, а то и первый скажет: «Да нет, не люблю я ее. А если и любил, то давно не люблю, мы просто привыкли, у нас общие дети, машина, квартира. И, извините за каламбур, запах устраивает».

Когда человек любит, он на многое закрывает глаза, становится слеп и глух. Многие важные вещи задвигает в дальний угол — иначе говоря, заболевает. Любовь — как болезнь, может быть, прекрасная, но все же болезнь, которая может мешать человеку жить или свести его в могилу.

Позитивные моменты у любви возникают только при плотских отношениях, а негативные, такие как обиды, подозрения и ревность, — постоянно. Я, к счастью, всего этого никогда не испытывал. Я натура не сильно романтическая и никогда не переживал, что мне не довелось любить.

Секс по любви — это неплохо, но ведь природа мужского организма сильно отличается от женского. Многие женщины определенное время могут обойтись без секса, а нормальный мужчина не может. Или ему нужно применять другие средства, например самоудовлетворение. Поэтому секс без любви — это более чем нормально. Просто надо смотреть, с кем у тебя секс, где у тебя секс и какой у тебя секс. В наше непростое время надо бояться не любви, а последствий этой любви. Нужно соблюдать чистоплотность в отношениях и предохраняться от различных заболеваний.

Есть такой композитор и певец Юрий Антонов, который всю жизнь поет про любовь, а ведь у него семьи до сих пор нет и по большому счету никогда не было. Петь про любовь — одно, а иметь любовь в жизни — это совершенно другое. У меня много семейных приятелей, которые имеют на стороне как минимум одну, а то и две-три связи. Я этого не понимаю. При этом среди них нет людей, которые из-за сильного чувства могли бы совершить сильные поступки, как Анна Каренина. Я такую любовь встречал только в книжках и сам бы никогда не сделал чего-то выдающегося ради женщины.

Ну не посещало меня одухотворенно-божественное чувство. Может быть, это не очень хорошо, но что поделать. Любовь я заменяю общением с близкими людьми, спортивными занятиями и поездками за границу. Наверное, я еще не встретил своего человека, а может быть, я из таких людей, которые просто не могут любить. Хотя не могу сказать, что я холодный, как жаба. Я все-таки считаю себя адекватным человеком, и возможно, что любовь еще случится. Говорят, люди влюбляются и в 80 лет.