Болезнь

У меня редкое генетическое заболевание — спинальная амиотрофия третьего типа. До моих полутора лет не наблюдалось отклонений: я вовремя пошла, нормально развивалась. А потом мама заметила, что я стала чаще падать, ходила не так быстро, как другие дети, не могла подниматься по ступенькам. И начались бесконечные скитания по врачам. Мне ставили самые невероятные диагнозы: например, детский рахит (притом что в Молдове солнце!). Генетических анализов тогда еще не было — вообще ген моего заболевания (то есть причину) открыли только в середине 90-х.

Когда мне было три с половиной года, в Педиатрическом институте в Петербурге наконец-то поставили правильный диагноз. Правда, неправильный тип: у меня, как позже выяснилось, третий, а в детстве поставили второй — он гораздо тяжелее. Маме сказали: «Если она с таким диагнозом доживет до подросткового возраста, уже хорошо». И мама жила со страхом.

Сейчас уже появилось лекарство от спинальной амиатрофии, его выпустили в Америке. Одна упаковка стоит 120 тысяч долларов, на год нужно шесть — и потом каждый год еще несколько. Насколько я понимаю, лекарство не излечивает, а помогает немного улучшить работу мышц. Медицина развивается очень быстро, и я надеюсь, что в будущем придумают что-то еще.

Сейчас при моем заболевании не требуется никаких лекарств или поддерживающей терапии, кроме общей не суперинтенсивной физкультуры. Главное — не лежать: нужно как можно больше двигаться, чтобы максимально надолго сохранить те силы, которые есть в мышцах.