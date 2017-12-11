Вертикальное хранение — один из основных принципов философии чистого дома японки Мари Кондо. Хотя ко многим рекомендациям по наведению порядка в доме раз и навсегда, о которых Мари рассказывает в книгах «Магическая уборка» и «Искры радости», можно относиться скептически, у вертикального хранения есть минимум два плюса.

Во-первых, если аккуратно сворачивать вещи, то для них потребуется гораздо меньше места, чем если бы они висели на плечиках или были уложены в стопки на полках. К тому же так все вещи оказываются на виду — легче найти нужную или понять, что вы уже не носите и с чем готовы расстаться. Во-вторых, для такого способа хранения, как правило, используются ящики или корзины, размеры которых всегда ограничивают количество вещей.

Такой принцип хранения встречался мне и раньше, правда, не в большом шкафу или отдельном гардеробе, а в ящиках комода. Комода у нас не было, вертикальное хранение манило своей простотой, но полки в шкафу категорически не подходили для этих целей. В результате мы выбросили два громоздких шкафа (в детской и в спальне) и купили гардероб «Пакс» в IKEA, оставив в нем две полки из десяти, а остальные заменив на сетчатые корзины. Это удобно: свернутые вещи на самом деле занимают в два раза меньше места и видны как на ладони. Во-первых, их можно аккуратно достать, не перевернув при этом всю остальную полку вверх дном. Во-вторых, как пишет Мари, меньше вещей оказываются скрытыми от глаз в самом низу стопки и поэтому постоянно используются.

Совет: Замените полки в глубоком шкафу на ящики или корзины — так вы будете видеть все вещи, не устраивая при этом тотальный беспорядок.