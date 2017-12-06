Ежегодно в России выкидывают около 60 миллионов тонн мусора. В среднем один человек выкидывает 25 килограммов пластика в год, или около тысячи пластиковых бутылок. Из всего мусора в утилизацию отправляется только 4 %.

Чтобы не сидеть на личной горе из мусора, есть простой и почти безболезненный способ сократить его количество — прекратить покупать воду в одноразовых пластиковых бутылках.

Бутылки сейчас можно найти практически везде и на любой вкус:

в IKEA или Miniso найдутся простые варианты без заморочек;

если простая вода не кажется вкусной, можно выбрать бутылку со специальными кассетами или отделениями для фруктов;

если нет постоянного доступа к питьевой воде и вам неловко просить обычной фильтрованной воды в кафе, лучше взять бутылку со встроенным фильтром, чтобы набирать воду из-под крана.

При выборе бутылки также стоит обращать внимание на следующие вещи: наличие широкого горлышка (легко мыть), прочность материала, способность выдержать кипяток, плотность крышки и небольшой вес.

СОВЕТ:

Лучше иметь две многоразовые бутылки одновременно. По мере использования бутылка может начать неприятно пахнуть: как бы хорошо ее ни мыли, запах застаивается. Обязательно давайте бутылке проветриться пару дней, и в это время можно ходить со второй.