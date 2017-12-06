Хорошая привычкаНосить воду в собственной бутылке
Как выбрать симпатичную тару и утолять жажду без ущерба для окружающей среды
В новой рубрике The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше.
Мария Гельман
креативный директор Look At Media, автор канала «Муки осознанного выбора»
Ежегодно в России выкидывают около 60 миллионов тонн мусора. В среднем один человек выкидывает 25 килограммов пластика в год, или около тысячи пластиковых бутылок. Из всего мусора в утилизацию отправляется только 4 %.
Чтобы не сидеть на личной горе из мусора, есть простой и почти безболезненный способ сократить его количество — прекратить покупать воду в одноразовых пластиковых бутылках.
Бутылки сейчас можно найти практически везде и на любой вкус:
в IKEA или Miniso найдутся простые варианты без заморочек;
если простая вода не кажется вкусной, можно выбрать бутылку со специальными кассетами или отделениями для фруктов;
если нет постоянного доступа к питьевой воде и вам неловко просить обычной фильтрованной воды в кафе, лучше взять бутылку со встроенным фильтром, чтобы набирать воду из-под крана.
При выборе бутылки также стоит обращать внимание на следующие вещи: наличие широкого горлышка (легко мыть), прочность материала, способность выдержать кипяток, плотность крышки и небольшой вес.
СОВЕТ:
Лучше иметь две многоразовые бутылки одновременно. По мере использования бутылка может начать неприятно пахнуть: как бы хорошо ее ни мыли, запах застаивается. Обязательно давайте бутылке проветриться пару дней, и в это время можно ходить со второй.
Обложка: Brita
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