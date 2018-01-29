Для многих стимулом для благотворительных пожертвований становится хороший отзыв знакомых, так что в соцсетях я завела ежемесячную рубрику с тегом #день_благотворения. Последние два года каждое первое число каждого месяца с моего счета автоматически списывается несколько платежей, которые делают мир лучше, пока я занимаюсь своими делами.

Фонды строят планы работы прежде всего на регулярных пожертвованиях, процент которых все еще мал относительно тех, кто делает единоразовые платежи (их называют эмоциональными благотворителями). Да, это тот случай, когда стабильные 100 рублей в месяц от вас становятся опорой тысяче людей (или, например, животных). А если вы об этом рассказываете, то, скажем, 100 подписавшихся человек автоматически превращают это в 10 тысяч рублей ежемесячно и 120 тысяч в год — простая математика.

Сегодня почти каждая благотворительная организация имеет систему электронных пожертвований: вы единожды заходите на сайт, оформляете ежемесячный автоплатеж с любой комфортной для вас суммой и дальше только получаете отчеты от организаций, как были потрачены ваши деньги. Работает очень просто, занимает ровно три минуты вашего времени и приносит реальную пользу реальным людям.

Кому помогать — решать вам. Есть известные фонды с хорошей репутацией: «Подарок судьбы», «Нужна помощь», «Подари жизнь», «Галчонок», благотворительная организация «Ночлежка», фонд «Выход в Петербурге» и их центр «Антон тут рядом». Лично я отправляю деньги сразу в несколько фондов.

Автоплатежи — простой привычный механизм, превращающий импульсивную помощь в системную и регулярную, а главное, не отнимающий сил. Помогать — это просто: даже если вы не готовы вступать в волонтерские движения, сдавать кровь или ехать на Южный полюс спасать пингвинов, вы все еще можете помочь, не меняя при этом горизонтального положения.

Совет

У «Таких дел» есть спецпроект с хорошей инфографикой, который доступно объясняет, зачем нужны фонды и как они работают.