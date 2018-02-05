The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше.

Текст: Алина Смирнова

Гидрофильное масло — средство очищения на основе растительных или синтетических масел. Его наносят на лицо чистыми сухими руками, одну-две минуты массируют, а потом вспенивают с теплой водой и смывают. Масло — первый шаг двухступенчатого очищения, после которого обычно идет пенка, бальзам, крем или другое любимое вами средство. Такой скрупулезный подход позволит избежать воспалений и закрытых комедонов. Чистая кожа лучше воспринимает средства ухода. Те же кремы и сыворотки будут работать эффективнее.

Обычно такое масло используют для снятия макияжа. Но если вы пользуетесь санскрином, зимуете в Азии или живете в большом городе, вам оно нужно не меньше. Оно растворяет загрязнения, а не снимает их с поверхности кожи, и делает это настолько мягко, насколько это только возможно. У гидрофильного масла есть альтернативы: растительные масла (оливковое или кокосовое), очищающие кремы и твердые бальзамы. Большинство требует смывания горячим влажным полотенцем, которое придется сразу же бросить в стирку.

Гидрофильное масло подходит для массажа лица: оно не впитывается в кожу, и руки по нему прекрасно скользят. Такие процедуры увеличивают приток крови к лицу, а значит, помогают коже восстановиться, а мышцам — расслабиться. Первые пару раз движения можно повторять за людьми с YouTube, пока это не войдет в привычку.

Яна Чернигова врач-дерматокосметолог, трихолог Клиники Юлии Щербатовой Гидрофильное масло — практичный и универсальный продукт. Оно не требует дополнительных средств для снятия макияжа и может использоваться на всем лице (включая область вокруг глаз). И при этом прекрасно снимает косметику, в том числе грим и водостойкую. Оно подходит для всех типов кожи и особенно рекомендуется для сухой и чувствительной. Такое масло оставляет после умывания тонкую пленку, которая защищает кожу от трансэпидермальной потери влаги. А значит, поддерживает гидролипидный баланс: благодаря ему кожа лучше восстанавливается, противостоит агрессивному воздействию окружающей среды и медленнее стареет. Если кожа жирная и ощущение масляной пленки все же беспокоит, можно дополнительно воспользоваться привычным тоником. Есть несколько вариантов нанесения: либо протрите лицо ватными дисками, смоченными в масле, а потом эмульгируйте его влажными руками прямо на коже, либо предварительно смешайте его с теплой водой в ладони и умойтесь получившейся пенкой. Мало кто знает, что гидрофильное масло способно заменить бальзам и шампунь для волос, например в отпуске. Оно хорошо работает как маска: просто оставьте его на 20–30 минут под полотенцем или шапочкой для душа.

Ольга Блох визажист, основательница сети салонов Brow Bar Number One Гидрофильное масло — отличное средство для снятия профессиональной и стойкой декоративной косметики, и часто без него просто не обойтись. Но не стоит забывать, что само по себе оно является средством не менее стойким и не всегда полезным для кожи. В его состав входят компоненты, которые растворяют жиры и другие элементы косметических средств. После использования они остаются на коже. Поэтому их тоже нужно будет удалить — с помощью пенки или молочка для умывания. Очищение закончит увлажняющий лосьон. Совет Заведите бутылку гидрофильного масла и пользуйтесь им каждый вечер перед обычным умыванием. Для начала выберите средство в красивом флаконе, с приятным ароматом или привезите его из любимой страны. И научитесь делать массаж лица. Такое очищение будет приносить удовольствие, а значит, и забыть про него будет сложнее.

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