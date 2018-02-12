Чтобы навести порядок в личных финансах, стоит начать учитывать доходы и расходы. Для этого есть множество приложений, некоторые из них могут читать СМС от банка и самостоятельно вносить траты в нужную статью. Я пользовалась несколькими, и самым толковым мне показался CoinKeeper.

Но потом мой муж начал ворчать: с приложением все равно было непонятно, откуда деньги пришли и сколько денег мы отложили. Он ведет уроки итальянского — число учеников меняется, деньги от них поступают постепенно в течение месяца (думаю, такая проблема есть у многих фрилансеров). Наличие нескольких карт и траты в разных валютах во время путешествий только усугубляли неразбериху — бесплатная версия программы учета доходов не помогала. Тогда мы завели старую добрую таблицу в Excel. Она находится в «Google Таблицах», и каждый из нас может открыть ее с разных устройств.

В ней есть несколько блоков. Сначала идут доходы и расходы. Мы записываем, сколько и откуда пришло денег, а также на что мы их потратили. Основные статьи — продукты, кредит, аренда жилья, транспорт, интернет и связь, кафе и рестораны и прочие покупки. Подведя итог, мы вычитаем расходы из доходов, чтобы понять, какой у нас есть резерв (хорошо, чтобы он все же был). Кроме того, мы пишем, сколько денег есть на каждом из счетов сейчас, отдельно указывая сумму накоплений. Мы стараемся откладывать каждый месяц, но, если честно, получается не всегда.

Таблица оказалась удобнее приложений: несмотря на аскетичный вид, она понятнее. На одном экране сразу видно, откуда пришли и куда делись деньги, благодаря этому можно решить, на чем экономить и стоит ли это делать. Я, например, увидела, что мы и так тратим на жизнь не очень много — нет нужды изо всех сил ужимать расходы, отказывая себе в лишнем куске сыра.

Я не могу назвать себя гуру Excel и для вычислений использую довольно простые формулы. Но, если есть желание, в таблицу можно вставлять диаграммы и даже импортировать курсы валют с сайта ЦБ. Про неизвестные фишки этой программы мы однажды писали. И, в отличие от многих приложений учета расходов, она не просит денег за дополнительные опции, а вид таблицы вы можете выбирать сами.

Совет

Заведите таблицу учета доходов и расходов, чтобы лучше понимать, насколько разумно вы распоряжаетесь деньгами.