Хорошая привычкаХорошая привычка: Носить с собой косметику в пробниках
Любимые миниатюры авторов популярных телеграм-каналов, которые стоит держать под рукой
The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше. Сегодня разбираемся, как собрать полезную и компактную косметичку на все случаи жизни, сведя ее содержимое к минимуму.
Текст
Юлия Радкевич
Екатерина Сляднева
автор телеграм-канала «Бьюти за 300»
Не бойтесь просить пробники понравившихся средств. Консультанты никогда не отказывают, если они есть в наличии. Обычно я использую этот способ, когда выбираю тон: беру поносить и проверить на стойкость перед покупкой. Чаще всего ищу пробники в Kiehl’s, «Золотом яблоке» и брендовых магазинах. Также люблю покупать миниатюры дорогой косметики, чтобы потестировать пару недель и не потратить деньги на неподходящее средство. Последний пробник, который захватил мое сердце, — маска с куркумой и клюквой Kiehl’s.
Заменить пробники можно и мини-продуктами, которые тоже не займут много места в сумке. Мы спросили авторов популярных телеграм-каналов про косметику о миниатюрных фаворитах, которые они держат под рукой.
Екатерина Сляднева
Коже рук сложно справиться с минусовыми температурами, поэтому выйти на улицу без крема подобно апокалипсису. Librederm быстро впитывается и не оставляет жирных следов, а в состав входит витамин Е, который насыщает кожу. Компактная упаковка поместится даже в маленькой сумке. Я выбираю кремы по запаху: чем ароматнее, тем лучше.
ЕКАТЕРИНА СЛЯДНЕВА
В телеграме я провела баттл средств для губ, без которых невозможно прожить в холодный сезон. Среди номинантов были и люксовые средства, но приз зрительских симпатий достался именно «Чистой линии». Бюджетный бальзам успешно справляется с обязанностями и подкупает чуть уловимым запахом зеленого чая.
ЕКАТЕРИНА СЛЯДНЕВА
Я обожаю сухой шампунь Collab для активного образа жизни. Он приятно пахнет и не оставляет следов на волосах, что встречается редко. К сожалению, я не нашла его в небольших бутылочках, поэтому с собой ношу шампунь Batiste. Спасает, когда не успеваешь заехать домой перед важной встречей.
Ани Саркисян
автор телеграм-канала «Kosmetos»
Миниатюра туши Too Faced Better Than Sex — самая любимая сейчас. Она удлиняет ресницы и придает им объем лучше испробованных мной аналогов.
Ани Саркисян
Консилер Nars Soft Matte Complete — новый вариант культового консилера этой марки в более твердом виде. Очень удобно носить с собой, можно наносить хоть на все лицо.
Ани Саркисян
Пудра Fenty Beauty Invisimatte — компактная прозрачная и самая мелкая по помолу пудра, которую вы сможете найти. Убирает блеск и не утяжеляет мейкап, даже если пользоваться через каждый час.
Ирен Шимшилашвили
автор телеграм-канала «Дневник визажидзе»
Я всегда ношу одну помаду на выход — это миниатюрная MAC в оттенке Cocktail Kiss. Не очень люблю помады, но эта понравилась довольно нейтральным и в то же время красивым цветом. У помад MAC запах на любителя, но я как раз тот любитель, которому он по душе.
Если в вашем домашнем уходе числятся громоздкие средства, которые пригодились бы и в течение дня, но их миниатюр не существует в природе, обзаведитесь наборами для путешествий. Пустые емкости объемом до 100 миллилитров, например, выпускает Sephora, но аналоги можно найти фактически в любом магазине косметики или заказать онлайн.
Обложка: «Рив Гош»
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