The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше. Сегодня разбираемся, как собрать полезную и компактную косметичку на все случаи жизни, сведя ее содержимое к минимуму.

Текст Юлия Радкевич

Екатерина Сляднева автор телеграм-канала «Бьюти за 300» Не бойтесь просить пробники понравившихся средств. Консультанты никогда не отказывают, если они есть в наличии. Обычно я использую этот способ, когда выбираю тон: беру поносить и проверить на стойкость перед покупкой. Чаще всего ищу пробники в Kiehl’s, «Золотом яблоке» и брендовых магазинах. Также люблю покупать миниатюры дорогой косметики, чтобы потестировать пару недель и не потратить деньги на неподходящее средство. Последний пробник, который захватил мое сердце, — маска с куркумой и клюквой Kiehl’s.

Заменить пробники можно и мини-продуктами, которые тоже не займут много места в сумке. Мы спросили авторов популярных телеграм-каналов про косметику о миниатюрных фаворитах, которые они держат под рукой.

Librederm, 137 РУБЛЕЙ

Екатерина Сляднева Коже рук сложно справиться с минусовыми температурами, поэтому выйти на улицу без крема подобно апокалипсису. Librederm быстро впитывается и не оставляет жирных следов, а в состав входит витамин Е, который насыщает кожу. Компактная упаковка поместится даже в маленькой сумке. Я выбираю кремы по запаху: чем ароматнее, тем лучше.

ЕКАТЕРИНА СЛЯДНЕВА В телеграме я провела баттл средств для губ, без которых невозможно прожить в холодный сезон. Среди номинантов были и люксовые средства, но приз зрительских симпатий достался именно «Чистой линии». Бюджетный бальзам успешно справляется с обязанностями и подкупает чуть уловимым запахом зеленого чая.

Batiste, 380 РУБЛЕЙ

ЕКАТЕРИНА СЛЯДНЕВА Я обожаю сухой шампунь Collab для активного образа жизни. Он приятно пахнет и не оставляет следов на волосах, что встречается редко. К сожалению, я не нашла его в небольших бутылочках, поэтому с собой ношу шампунь Batiste. Спасает, когда не успеваешь заехать домой перед важной встречей.

Too Faced, 12 ДОЛЛАРОВ

Ани Саркисян автор телеграм-канала «Kosmetos» Миниатюра туши Too Faced Better Than Sex — самая любимая сейчас. Она удлиняет ресницы и придает им объем лучше испробованных мной аналогов.

Nars, 30 ДОЛЛАРОВ

Ани Саркисян Консилер Nars Soft Matte Complete — новый вариант культового консилера этой марки в более твердом виде. Очень удобно носить с собой, можно наносить хоть на все лицо.

Fenty Beauty, 32 ДОЛЛАРА

Ани Саркисян Пудра Fenty Beauty Invisimatte — компактная прозрачная и самая мелкая по помолу пудра, которую вы сможете найти. Убирает блеск и не утяжеляет мейкап, даже если пользоваться через каждый час.

MAC, 3 600 РУЛЕЙ

Ирен Шимшилашвили автор телеграм-канала «Дневник визажидзе» Я всегда ношу одну помаду на выход — это миниатюрная MAC в оттенке Cocktail Kiss. Не очень люблю помады, но эта понравилась довольно нейтральным и в то же время красивым цветом. У помад MAC запах на любителя, но я как раз тот любитель, которому он по душе.

Если в вашем домашнем уходе числятся громоздкие средства, которые пригодились бы и в течение дня, но их миниатюр не существует в природе, обзаведитесь наборами для путешествий. Пустые емкости объемом до 100 миллилитров, например, выпускает Sephora, но аналоги можно найти фактически в любом магазине косметики или заказать онлайн.

Обложка: «Рив Гош»