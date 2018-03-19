The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше.
Ульяна Бондаренко
редактор новостей The Village
Я никогда не носила очки — просто не было в этом необходимости, в отличие от многих моих сверстников. Обошла меня стороной и мода на дешевые имиджевые очки в жуткой пластмассовой оправе. Но учеба в университете, а потом и редакторская позиция, которая подразумевает работу за компьютером по восемь часов пять дней в неделю, привели к опасению, что такими темпами я скоро посажу зрение. Ну и, чтобы не совсем лукавить, все-таки носить имиджевые очки мне хотелось: иногда они очень удачно дополняют деловой образ.
К тому моменту я уже слышала о волшебных линзах, которые спасают при работе за компьютером. Мне предложили выбрать любую понравившуюся оправу, к которой затем заказывают специальные линзы, защищающие от вредного света. Перед этим, несмотря на мои заверения, что я отлично вижу, мне полностью проверили зрение.
Как и с любыми очками, важно, чтобы оправа хорошо сидела и не давила на переносице. Сами линзы бесцветные, но если через них смотреть на экран компьютера, то свет становится не таким ярким и холодным, а более теплого оттенка. Говорить о каких-то существенных достоинствах пока рано: зрение как было на уровне единицы, так и осталось. Другое дело, что глаза стали меньше уставать и к концу рабочего дня уже не краснеют. Но, может быть, я просто так себя успокаиваю.
Екатерина Альтер
бакалавр оптометрии, специалист «Essilor Academy Россия»
Гаджеты излучают свет, в спектр которого входят в том числе вредные сине-фиолетовые лучи. Именно из-за длительного воздействия этих лучей возникают знакомые многим симптомы зрительной усталости: сухость, ощущение песка в глазах, нечеткость зрения, головная боль или боль в надбровных дугах. Поэтому при использовании гаджетов рекомендуется защищать глаза очками с блокирующими линзами. При этом важно, чтобы линзы пропускали весь остальной видимый свет, в том числе сине-голубой, который, напротив, оказывает положительное влияние на человеческий организм: на наше настроение, работоспособность, бодрость и общее самочувствие.
За селективное светопропускание отвечает специальное покрытие, которое наносится на линзу. Использование очков с линзами, избирательно блокирующими вредный сине-фиолетовый свет, позволяет снизить уровень повреждения клеток сетчатки глаза на 25 %. Таким образом, линзы помогут защитить зрение и сохранить здоровье глаз. У линз Crizal это высокотехнологичное покрытие называется Prevencia, а технология, которая обеспечивает избирательное светопропускание, — Light Scan. При использовании гаджетов в очках с такими линзами можно увидеть, как покрытие отражает вредный свет: линзы будут отливать фиолетовым цветом.
Правильно подобрать очки для работы за компьютером поможет офтальмолог или оптометрист. Перед посещением специалиста не следует принимать препараты, которые могут повлиять на остроту зрения. Также стоит помнить, что прием алкоголя накануне или бессонная ночь могут исказить результаты проверки. Во время подбора очков прислушивайтесь к своим ощущениям: глазам должно быть комфортно. Если они начинают слезиться, изображение двоится или плывет, сообщите об этом специалисту.
Фотографии: Tom Eversley – stock.adobe.com
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