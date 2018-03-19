Я никогда не носила очки — просто не было в этом необходимости, в отличие от многих моих сверстников. Обошла меня стороной и мода на дешевые имиджевые очки в жуткой пластмассовой оправе. Но учеба в университете, а потом и редакторская позиция, которая подразумевает работу за компьютером по восемь часов пять дней в неделю, привели к опасению, что такими темпами я скоро посажу зрение. Ну и, чтобы не совсем лукавить, все-таки носить имиджевые очки мне хотелось: иногда они очень удачно дополняют деловой образ.

К тому моменту я уже слышала о волшебных линзах, которые спасают при работе за компьютером. Мне предложили выбрать любую понравившуюся оправу, к которой затем заказывают специальные линзы, защищающие от вредного света. Перед этим, несмотря на мои заверения, что я отлично вижу, мне полностью проверили зрение.

Как и с любыми очками, важно, чтобы оправа хорошо сидела и не давила на переносице. Сами линзы бесцветные, но если через них смотреть на экран компьютера, то свет становится не таким ярким и холодным, а более теплого оттенка. Говорить о каких-то существенных достоинствах пока рано: зрение как было на уровне единицы, так и осталось. Другое дело, что глаза стали меньше уставать и к концу рабочего дня уже не краснеют. Но, может быть, я просто так себя успокаиваю.