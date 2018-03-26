Мы как пользователи всегда хотим получить максимум от наших смартфонов, загружая десятки якобы полезных приложений, снимая сотни селфи и видео и отправляя миллионы сообщений в мессенджерах. Со временем все это приводит к тому, что гаджет не реагирует на простые действия и часто виснет в самый неподходящий момент. Есть несколько простых правил, способных облегчить вашу жизнь и сделать эксплуатацию вашего смартфона максимально приятной и эффективной.

Контролировать свободное место в хранилище

И iOS, и Android перестают нормально работать, если забить смартфон файлами под завязку. Поэтому следите за тем, чтобы оставалось не менее 10 % от изначального объема встроенной памяти. К примеру, на iPhone X с 64 гигабайтами памяти это порядка шести гигабайт, а лучше восемь-десять.

Безболезненно это может решаться бэкапом фотографий в облачные сервисы — я, например, пользуюсь «Google Фото». Приложение есть для обеих операционных систем, предусмотрен веб-доступ с любого компьютера, а удаление загруженных фото происходит автоматически. Главное — заливать файлы в обычном, а не исходном размере (выставляется в настройках). В итоге все фото до 16 мегапикселей не будут сжиматься (для современных смартфонов с 12-мегапиксельными камерами это более чем актуально), а место в облачном хранилище безлимитно и бесплатно.

Второй способ экономить место на вашем смартфоне — чистить кеш приложений. В основном больше всего ресурсов используют Instagram, Facebook, Twitter, VK и так далее. Когда мы просматриваем фоточки наших друзей или листаем паблики с забавными картинками, все данные загружаются на смартфон и остаются на нем. В случае с Android все просто: переходим в настройки, выбираем «Приложения», находим нужное и нажимаем кнопку «Очистить кеш». Сделать так в iOS не получится, есть только один вариант — время от времени удалять приложение и устанавливать его заново.

Просмотрите приложения в смартфоне и спросите себя, как давно вы запускали каждое из них. В современном мире скачать очередную игру или полезный путеводитель по Италии можно за пару минут, а вот места они съедают изрядно. Главное — избавиться от постоянного желания сказать себе: «Не сейчас, но это точно мне когда-нибудь пригодится». В реальности в 90 % случаев ответ будет «нет».

Регулярно обновлять ОС и приложения

Как это ни банально, но каждое обновление приложения содержит исправление проблемных моментов и на самом деле может значительно его оптимизировать. То же самое касается операционных систем: регулярное обновление ОС может если не ускорить работу вашего смартфона, то хотя бы оптимизировать потребление энергии и другие не менее важные процессы, косвенно влияющие на стабильность его работы.

Это актуально для обеих операционных систем, а в случае с iOS каждый апдейт еще и удаляет из недр системы приличную кучу мусора вроде отчетов об ошибках, лагах о сбоях и другую аналитику, собранную ранее. Обновлений бояться не нужно, тем более сейчас обновить софт можно хоть в фоновом режиме, просто поставив нужную галочку в настройках.

Включать режим энергосбережения только по необходимости

В последнее время я все чаще вижу людей, у которых смартфон все время находится в режиме энергосбережения. Эта функция, без сомнения, полезная, но только если она применяется по назначению — чтобы продлить работу гаджета до следующей зарядки. При включенном режиме энергосбережения работа смартфона замедляется примерно в 2–2,5 раза (чтобы тратить значительно меньше энергии), а вы пользуетесь сильно урезанной версией всего того, что заложили в него инженеры.

Время от времени полностью выключать смартфон

Проблем у обеих мобильных ОС предостаточно, и с некоторыми справляется элементарная перезагрузка. Делать это нужно не реже одного раза в неделю. Время от времени полностью выключайте смартфон и сразу же включайте его заново — в результате перезагрузки отключаются все фоновые процессы, которые снижают производительность гаджета.

Откатиться до заводских настроек

Этот совет больше подойдет устройствам, которые служат от полутора лет и более: не поленитесь и вернитесь к заводским настройкам, настроив все заново. Естественно, перед этим важно сделать бэкап всей важной информации, так как она будет удалена с вашего мобильного устройства.

В случае с Android это позволяет удалить весь глубинный мусор, скопившийся за время эксплуатации; в айфонах ситуация аналогичная. Резервная копия в iOS — это хорошо, но только в том случае, если смартфон у вас менее двух лет. Как только этот рубеж будет пройден, то можно смело удалить все и, не восстанавливая, настроить смартфон заново.