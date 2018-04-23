The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше.

Несмотря на то что рынки и фермерские продукты набирают все большую популярность, не всегда есть возможность уделить покупке продуктов нужное время. В обычном супермаркете выбор значительно больше, и сориентироваться не всегда легко, тем более что немалое количество упаковок искрят своими здоровыми слоганами и приставками «био-».

Сверять сроки

Банально, но мы часто хватаем с полки йогурты или пачку молока, не проверив ни дату изготовления, ни срок годности. Кроме того, что можно случайно купить продукт, который будет не первой свежести уже завтра, обращать внимание стоит и на дату производства — на упаковках нередко можно встретить формулировку «срок годности — пять суток», и тут уже нужно будет посчитать. Также стоит обратить внимание на то, сколько продукт может храниться в холодильнике после вскрытия упаковки.

Состав по убыванию

Как правило, производитель указывает в составе ингредиенты, перечисляя их в порядке убывания. Это значит, что если в овсяном печенье в составе на первом месте идет пшеничная мука, то ее в продукте заметно больше, чем овса, то есть в его пользе можно смело сомневаться. Выбирая между двумя продуктами одной категории, сверяйте их пищевую ценность и отдавайте предпочтение тем, чьи показатели белка выше, а углеводов и сахаров меньше. Также если на продукте написано «без сахара», но при этом в составе есть глюкоза, фруктоза или другие заменители, то теоретически, конечно, производитель не обманывает, но все же это всего лишь маркетинговый трюк.

Ценность порции

Также на этикетке обязательно указывают пищевую ценность продукта: калорийность, содержание белков, жиров и углеводов. Иногда производитель предоставляет информацию о сахарах и клетчатке, законодательно в России это не отрегулировано, но если эти данные все-таки есть, то обратите на них внимание. Важно помнить, что чаще всего пищевая ценность указывается на вес 100 граммов, то есть, если ваш йогурт весит 250 граммов, вам нужно умножить показатели на 2,5, чтобы получить общую ценность продукта. Если вы следите за весом или просто не хотите переедать, проверяйте вес продукта заранее и сверяйте с данными.

Глютен, лактоза и ГМО

Производители не скупятся строить на здоровом образе жизни маркетинговые стратегии. Помните, что продукты «органик» и «эко» должны иметь соответствующие сертифицированные маркировки, а не только украшать название. «Без глютена» и «без лактозы» — не значит полезнее или диетичнее, эти продукты созданы в первую очередь для тех, кто страдает от непереносимости этих компонентов. Если продукт имеет маркировку «био», это еще не говорит о его пользе, а только о том, что продукт содержит пробиотические микроорганизмы, тем не менее никаких норм и правил производства по ГОСТу не предусмотрено, поэтому наклеить такую этикетку может любой производитель.

«Ешки»

Буква Е в составе уже должна вас насторожить, однако не стоит сразу пугаться и не откладывать продукт. К добавке E могут относиться натуральные и химические красители, ароматизаторы, консерванты, антиоксиданты и так далее. Например, Е100 — это всего-навсего безвредный куркумин, придающий продукту желтый цвет, а вот Е102 — опасный краситель тартразин, запрещенный во многих странах, но не в России. Конечно, чем меньше добавок в продукте, тем лучше, но помните, что такие продукты портятся гораздо быстрее, и будьте внимательны со сроками годности. Запомнить все добавки невозможно, но существует ряд таблиц, которые помогут определить, насколько может быть опасен тот или иной продукт.

Фотографии: обложка — kitsune — stock.adobe.com, 1 — Sergey Ryzhov — stock.adobe.com