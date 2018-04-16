Несколько лет назад я узнал об идее quantified self (количественная самооценка). Она подразумевает, что человек собирает качественные и количественные данные о себе для более объективного представления о собственно физическом и психоэмоциональном состоянии. В статье, где был описан этот метод, предлагался набор приложений для оценки времени, проведенного в гаджетах. Я пробовал несколько, но оставил только два — может быть, потому, что они не требуют от меня ничего сверхсложного, а сами собирают информацию.

Первое — RescueTime — предлагает много статистики: какие программы и сайты активны, помечает время, проведенное в интернете, как продуктивное или не очень. Для этого у сервиса есть большая база данных сайтов и приложений, и каждое из них уже отмечено одной из пяти категорий — от «очень отвлекающего» до «очень продуктивного».

По умолчанию YouTube в первом, а Excel — в последнем, но можно поменять настройки под себя. Если ведешь проекты в Telegram, а на YouTube смотришь исключительно полезные лекции, то отмечаешь время на них как продуктивное. Часть приложений и сайтов, которых нет в базе, надо вбивать вручную. Например, я провожу много времени на сайте Setka (система управления контентом, созданная издательством Look At Media. — Прим. ред.), сервис не знает такого сайта, но я помечаю, что это продуктивное время.

В первое время я рассматривал привычки поведения за компьютером ежедневно, стараясь вычислить мелкие поглотители времени. Когда видишь в сухой статистике дня списки сайтов, о которых не помнишь, то стараешься относиться к серфингу сознательнее.

Сейчас я отказался от ежедневного мониторинга, а основной источник информации для анализа — письмо с результатами недели: сколько времени я провел за компьютером, какие приложения используются чаще всего. Увеличение так называемого отвлекающего (distracting) времени означает, что нарушен баланс между работой и отдыхом.

Раз в неделю я делаю собственную рассылку. Чтобы узнать, сколько времени я трачу на ее подготовку, смотрю в RescueTime на работу в текстовом редакторе Ulysses. А чтобы внедрить привычку проверять почту реже, смотрю динамику по времени в почтовом клиенте.