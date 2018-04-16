Хорошая привычкаСчитать время, проведенное в гаджетах
Как выяснить, сколько времени вы теряете в интернете, и спасти несколько часов в неделю
The Village рассказывает о хороших привычках и простых действиях, которые могут в конечном счете сделать жизнь лучше. На этот раз поговорим о том, как начать контролировать время, которое вы ежедневно проводите в гаджетах.
СЕРГЕЙ ХАБАРОВ
менеджер проектов в Setka
Несколько лет назад я узнал об идее quantified self (количественная самооценка). Она подразумевает, что человек собирает качественные и количественные данные о себе для более объективного представления о собственно физическом и психоэмоциональном состоянии. В статье, где был описан этот метод, предлагался набор приложений для оценки времени, проведенного в гаджетах. Я пробовал несколько, но оставил только два — может быть, потому, что они не требуют от меня ничего сверхсложного, а сами собирают информацию.
Первое — RescueTime — предлагает много статистики: какие программы и сайты активны, помечает время, проведенное в интернете, как продуктивное или не очень. Для этого у сервиса есть большая база данных сайтов и приложений, и каждое из них уже отмечено одной из пяти категорий — от «очень отвлекающего» до «очень продуктивного».
По умолчанию YouTube в первом, а Excel — в последнем, но можно поменять настройки под себя. Если ведешь проекты в Telegram, а на YouTube смотришь исключительно полезные лекции, то отмечаешь время на них как продуктивное. Часть приложений и сайтов, которых нет в базе, надо вбивать вручную. Например, я провожу много времени на сайте Setka (система управления контентом, созданная издательством Look At Media. — Прим. ред.), сервис не знает такого сайта, но я помечаю, что это продуктивное время.
В первое время я рассматривал привычки поведения за компьютером ежедневно, стараясь вычислить мелкие поглотители времени. Когда видишь в сухой статистике дня списки сайтов, о которых не помнишь, то стараешься относиться к серфингу сознательнее.
Сейчас я отказался от ежедневного мониторинга, а основной источник информации для анализа — письмо с результатами недели: сколько времени я провел за компьютером, какие приложения используются чаще всего. Увеличение так называемого отвлекающего (distracting) времени означает, что нарушен баланс между работой и отдыхом.
Раз в неделю я делаю собственную рассылку. Чтобы узнать, сколько времени я трачу на ее подготовку, смотрю в RescueTime на работу в текстовом редакторе Ulysses. А чтобы внедрить привычку проверять почту реже, смотрю динамику по времени в почтовом клиенте.
Самый интересный отчет — за год. Например, в 2017-м картина стала такой:
— 2 460 часов за компом, более шести часов в день;
— 1 925 часов продуктивного времени (78 %);
— топ приложений: почта (172 часа), Telegram (170 часов), Slack (132 часа), Setka.io (89 часов), Excel (64 часа).
Годом ранее, в 2016-м, я явно тратил больше времени на Telegram, почту и просмотр коубов:
— 2 743 часа за компом, более семи часов в день;
— 1 841 час продуктивного времени (67 %);
— топ приложений: почта (223 часа), Telegram (214 часов), VLC-плеер (198 часов), Evernote (57 часов), Coub (53 часа).
Совет
Мне кажется, важно смотреть не на ежедневные цифры, а на динамику изменений за период. Если залип на четыре часа подряд в игре, то это плохо. А если среднее время, проведенное в телефоне ежедневно, несильно меняется в течение недели, значит, все в порядке.
Можно расширить учет и считать выпитые чашки кофе, шаги и калории, часы сна. Можно описывать своими словами каждый день, каким был день, — например, через сервисы I Done This или приложение Day One. Даже если вы не очень собираетесь анализировать полученные данные, мне кажется, что важным побочным эффектом такого подсчета будет большая осознанность — что мы делаем, когда и зачем.
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