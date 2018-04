Самый интересный отчет — за год. Например, в 2017-м картина стала такой:

— 2 460 часов за компом, более шести часов в день;

— 1 925 часов продуктивного времени (78 %);

— топ приложений: почта (172 часа), Telegram (170 часов), Slack (132 часа), Setka.io (89 часов), Excel (64 часа).

Годом ранее, в 2016-м, я явно тратил больше времени на Telegram, почту и просмотр коубов:

— 2 743 часа за компом, более семи часов в день;

— 1 841 час продуктивного времени (67 %);

— топ приложений: почта (223 часа), Telegram (214 часов), VLC-плеер (198 часов), Evernote (57 часов), Coub (53 часа).

Совет

Мне кажется, важно смотреть не на ежедневные цифры, а на динамику изменений за период. Если залип на четыре часа подряд в игре, то это плохо. А если среднее время, проведенное в телефоне ежедневно, несильно меняется в течение недели, значит, все в порядке.

Можно расширить учет и считать выпитые чашки кофе, шаги и калории, часы сна. Можно описывать своими словами каждый день, каким был день, — например, через сервисы I Done This или приложение Day One. Даже если вы не очень собираетесь анализировать полученные данные, мне кажется, что важным побочным эффектом такого подсчета будет большая осознанность — что мы делаем, когда и зачем.