По данным «СПИД.Центра», за последние пять лет (с 2012 по 2017 год) в России зарегистрировано почти полмиллиона (495 тысяч) новых случаев ВИЧ. Общее число зарегистрированных с ВИЧ-инфекцией на 30 июня 2017 года составило 1 167 581 человек. То есть в нашей стране распространение ВИЧ-инфекции имеет все признаки эпидемии. И если в 1990–2000 годы чаще говорили о распространении ВИЧ внутри так называемых групп риска, то, по последним данным, наиболее высокий уровень заражения наблюдается в группе гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте 30–39 лет. Если совсем просто: ВИЧ не выбирает людей по полу, возрасту, цвету кожи или ориентации.

Главное — понимать, что такое ВИЧ, и знать, как себя защитить. Вирус передается тремя способами: через кровь, половым путем и от матери к ребенку (во время беременности, родов и при кормлении грудью). И если в случае с кровью все понятно — необходимо просить всегда использовать стерильные инструменты и одноразовые шприцы и не употреблять внутривенно наркотики, а беременность при положительном ВИЧ-статусе проходит под наблюдением врачей, то с половой жизнью не все так однозначно.

Хотите вы того или нет, нужно пользоваться презервативом при каждом половом контакте, а также регулярно сдавать тесты. Заведите привычку раз в полгода-год сдавать анализы на ВИЧ. Единственное, у вируса существует период окна, во время которого его невозможно обнаружить в крови, поэтому не имеет смысла бежать в ближайшую лабораторию сразу после секса.