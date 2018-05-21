Пару месяцев назад я понял, что ненавижу ездить на работу на общественном транспорте. Не важно — на метро или на автобусе. Редакция The Village находится на Трехгорной мануфактуре, и это анклав — от ближайших станций метро идти почти 15 минут. Автобус мимо мануфактуры проходит один — № 4, он ходит целых два раза в час. Путь занимает от 45 минут до часа, притом что я живу и работаю недалеко от центра. В год на эти поездки я трачу больше 400 часов, хотя ученые считают, что даже 200 часов в год, проведенных в транспорте по пути на работу, могут очень сильно навредить человеку. От ежедневных поездок повышается уровень холестерина и сахара, скачет давление, портится настроение, начинает болеть спина и повышается риск заболеть депрессией. Мало приятного.

И это мы еще не говорим про деньги. Если брать самый дорогой вариант — метро с пересадкой на автобус, — то это четыре поездки в день, или 140 рублей — это почти что бигмак! А в неделю накапывает все 700. Да, можно взять проездной на 60 поездок, его хватает на месяц, пусть и не всегда, это 1 750 рублей — тоже немаленькие деньги. Я подумал, что если я пару месяцев не буду ездить на работу на общественном транспорте, то сэкономлю себе на велосипед. Так и получилось.

От двери моего дома до входа в редакцию чуть больше пяти километров. Приложение Citymapper оценивает время на такой поход в 66 минут. Я хожу быстро и укладываюсь в 50–55. За это время сжигается под три сотни калорий. Плюс обратно — еще 300. После такого и выпить пару стаканов пива вечером уже не так стыдно.

Да, я могу встать невыспавшимся, но на работу я прихожу очень бодрый — после такой зарядки ни о каком кофе уже не думаю. Журналистка The Telegraph Полли Вернон, которая одним утром просто не дождалась своего автобуса и вот уже 15 лет ходит на работу пешком, говорит, что это помогает ей справиться буквально со всем: похмельем, небольшой простудой, одиночеством, скукой, даже расставанием или творческим кризисом. И ученые это подтверждают. Физиотерапевт Скотт Вайсс, тренирующий олимпийскую сборную США, отмечает, что регулярные прогулки улучшают сон, снижают шансы заболеть диабетом, сердечной недостаточностью и другими кардиологическими заболеваниями. «Прогулка — до сих пор одно из древнейших, безопаснейших и полезнейших упражнений, которым человек может заниматься каждый день», — добавляет он.

Совет:

Пешие прогулки позволяют лучше узнать город. Каскад из мостов и сталинок на Смоленской и Ростовской набережных, который я каждый день вижу, выходя с работы, — один из лучших видов Москвы.