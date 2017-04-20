Как всё устроеноИз рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит
В российских клиниках лечение бесплодия и ведение последующей беременности в среднем обходится в сумму от полумиллиона рублей. Частные доноры спермы готовы поработать за сумму примерно в десять раз меньшую, а некоторые предлагают свои услуги даже бесплатно. The Village разобрался, какие мотивы движут отцами по объявлению, как они конкурируют между собой и зачем к их услугам прибегают даже обеспеченные пары.
Текст
Татьяна Меньщикова
Иллюстрации
Отцы по объявлению
«Бескорыстно помогу в зачатии. 32 года. Москвич. Не курю и не пью. Веду здоровый образ жизни. 1 свой ребенок (10 лет). Успешный, свой бизнес. Высшее образование, свободный английский, разговорный немецкий. Лауреат ряда школьных олимпиад. Причина — философия Шопенгауэра. Для той, кто родит и будет воспитывать моего ребенка, от меня материальная и духовная поддержка».
Это настоящее объявление. Таких сотни в социальных сетях, на специальных сайтах и даже на форумах для будущих мам. Их авторы — «частные доноры спермы» — мужчины, которые предлагают свой биоматериал без посредничества специализированных банков или репродуктивных клиник.
В соцсетях мужчины работают под никами «Коля Справедливый», «Игорь Кот», «Евгений Евгений», «Константин Константинов», «Владимир Владимиров» и так далее. Кто-то ведет социальную жизнь под совсем безыскусным псевдонимом «Донор спермы». Таких только во «ВКонтакте» нашлось 11 человек. Живут они в Москве, Вильнюсе, Екатеринбурге, Самаре.
Один из них обещает: «Залет 100 %. Быстро. Качественно. Проверено!». Встречаются и настоящие «целители»: «Беременеют казалось бы безнадежные, отчаявшиеся дамы… в зрелом возрасте от 30 лет, но были те, которым перевалило за 50, результаты более чем удачные!». Некоторые даже обещают финансовую помощь будущей матери: «Если задержитесь до двух полосок на тесте, то подарю коляску и кучу брендовых ползунков».
Почти все объявления отчаянно рекламные. Некоторые предъявляют диплом вуза: рейтинги бьет МГУ имени Ломоносова. Другие иначе заявляют о своем интеллектуальном превосходстве, среди прочих, например, член Союза писателей России, автор нескольких книг. Авторы объявлений уверяют, что не пьют и не курят, занимаются плаванием, боевыми искусствами, скалолазанием, бегают на лыжах. Кто-то, стараясь сохранить анонимность, вместо собственных фотографий выкладывает снимки своих детей. Другие охотно показывают свои фотографии, по внутреннему стандарту — с обнаженным торсом. Попадаются и любители продемонстрировать свое орудие труда, но их стыдят и банят.
Плодиться и размножаться
Конечно, за некоторыми из объявлений кроется приглашение к сексу, а вовсе не желание обзавестись потомством. «Мне писал один мужчина, показал семью, интимные фото жены. После изучения его страницы я понял, что он имел в виду под „зачатием“. Но у меня нет цели так тесно знакомиться!» — возмущается автор одного из объявлений, выступающий под ником Неон.
Существует много случаев, когда с зачатием ребенка без помощи врача не обойтись, однако если медицинских проблем у женщины нет, можно проводить искусственную инсеминацию в домашних условиях. Для этого даже существуют специальные наборы. Обычно в них входят тесты на уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который предупредит о наличии проблем в репродуктивной сфере, на овуляцию, контейнер для сбора спермы, шприц объемом 10 миллилитров с удлинителем, гинекологическое зеркало и тест на беременность. При желании такой набор можно собрать самостоятельно, купив почти в любой аптеке все необходимое по отдельности.
«Мне часто предлагают зачатие естественным способом, но так я не помогаю. Есть риск подхватить какое-то заболевание, и тогда я могу подставить тех, кому обещал помочь позднее», — рассказывает 28-леытний медик, который просит называть себя Артур Пирожков.
Мужчина с игривым псевдонимом решил стать донором около трех лет назад, когда подобная помощь понадобилась его другу. «Когда он рассказал мне об этом, я был шокирован, а потом начал смотреть информацию и выяснил, что около 30 % пар имеют проблемы с зачатием. После этого у меня зародилась мысль стать донором. Моя цель и главная мотивация — помочь женщинам стать мамами. Мне, честно, это очень нравится. Вторая мотивация — мне приятно осознавать, что у меня много детей, что девушки выбирают меня. Я не пью и не курю, занимаюсь спортом и развиваюсь, так надо же куда-то это применять». По подсчетам Артура, у него уже 18 детей: он просит, чтобы ему прислали снимок после рождения ребенка и хранит фотобазу у себя. «Хотя я просто донор, мне важно, чтобы детки были здоровыми. Некоторые мамы не могут даже бросить курить во время беременности — таким я отказываю», — рассказывает мужчина. Денег Артур за свои услуги не берет, хотя от гонорара не откажется. Оплатить придется только его анализы.
Максим Белокур, дипломированный психолог, стал частным донором спермы два года назад. Он не помнит точно, сколько детей удалось завести за это время, но уверяет, что точно больше десяти. В своем профиле он выложил не только собственные фотографии, но и снимки родственников: родителей, племянников, даже всех бабушек и дедушек. Будущая мама при желании сможет составить целое генеалогическое древо будущего ребенка.
«Я помогаю всем, даже дурнушкам», — с гордостью сообщает Максим. «Своего занятия не скрываю, даже наоборот. Относятся к этому, как и положено потребителям. Не понимают. Ведь это же явный выход из стада — стадо против. Меня же забавляет их злоба и зависть», — признается он.
Сколько стоит ваша сперма
На черном рынке спермы соседствуют два лагеря: те, кто готов подарить часть себя из альтруистических или каких-либо других соображений, и те, для кого собственный биоматериал, — источник заработка. Во многих странах существуют законы, по которым доноры не имеют права продавать клиникам свои яйцеклетки и сперматозоиды — их можно только безвозмездно пожертвовать. Российские клиники за донацию платят, правда, не очень много: первый взнос в банк спермы стоит от 1,5–2 тысячи рублей, за стаж доплачивают. Итоговая сумма для ударников составит порядка 20–24 тысяч рублей в месяц, при этом необходимо воздержание от секса, наркотиков и алкоголя. Работая в частном порядке можно получить гораздо больше, не слишком заморачиваясь.
«Не фанат здорового образа жизни, естественно, иногда выпиваю и курю... ем все подряд, не привередлив… Не окружаю себя лесом и чистым воздухом, живу в обычном городе!!! Мне 31, я Водолей, есть справка о здоровье! Есть дети... Серьезные отношения мимо! Сильные качества: честность открытость, здоровый цинизм, самоирония и чувство юмора». При личном общении выяснилось, что донором Неон еще ни разу не был, а первое в жизни объявление написал всего два дня назад.
«Всему виной дух авантюризма, желание узнать другого человека, или другую семью, с другого ракурса... Не менее важна коммерческая основа. Перелет и проживание — не за мой счет, и я могу взять от 5 до 10 тысяч рублей за каждый день моего нахождения в вашем городе».
Вот образец коммерческого предложения от одного из «Доноров спермы» из Санкт-Петербурга:
Сколько стоят мои гены?
«Гены дали мне внешние данные, позволившие работать моделью:
Операция по увеличению роста c 172 до 180 сантиметров — $10 000
Пластические операции (полные губы, красивые уши, нос) — $10 000
Гены дали мне ум, талант и способности, позволившие поступить на бесплатное дневное отделение СПбГУ:
1 год обучения на платном отделении — $7 800
5 лет — $39 000
Гены позволили не тратить — $59 000
Что лучше? Сразу родить красивого и умного ребенка или платить за пластические операции и образование?»
Впрочем, всегда можно торговаться или поискать вариант дешевле. При этом цена почти ничего не скажет о качестве «продукта». В банке спермы клиенты платят за каждую порцию биоматериала, а с частными донорами нужно договориться, что входит в итоговую сумму. Как правило, это стоимость дороги, места проживания и сам гонорар.
«С клиниками я не работал, не работаю и работать не собираюсь, — говорит донор-любитель, человек с ником Артур Финский. — Там много людей дурят и делают на них большие деньги. А люди, толком не зная законов и не читая тщательно контрактов, подписывают их и впоследствии остаются без результата и без денег».
Его возмущение можно понять: например, донорская сперма в банке репродуктивных клеток и тканей «Репробанк» стоит от 15 до 50 тысяч рублей. Цена варьируется в зависимости от типа образца: сперма российского донора для ЭКО — 20 тысяч рублей, для внутриматочной инсеминации — 25 тысяч рублей.
На данный момент в «Репробанке» не проводятся сами процедуры. Женщина выбирает подходящую клинику в Москве или Московской области, и криоконсервированный биоматериал направляется туда. Доставка по Москве стоит 750 рублей. В одном криоконтейнере могут находиться один и более образцов донорской спермы.
А например, в клинике репродукции «Мама» одна порция спермы российского донора будет стоить уже порядка 40 тысяч рублей. Цены на проведение программы искусственной инсеминации начинаются от 21 546 рублей, ЭКО — от 131 тысячи рублей.
Можно воспользоваться и материалом стороннего банка, если тот предоставит исчерпывающую информацию по обследованию донора. Этот вопрос можно обсудить с врачом на предварительной очной консультации (за 3 950 рублей). Также по итогам предварительной консультации нужно будет сдать ряд анализов и получить заключение о проходимости маточных труб (в клинике это исследование стоит порядка 12 701 рублей).
Насколько это безопасно?
Банки спермы сохраняют полную анонимность донора и реципиентки: в базе имеется информация о цвете глаз и волос, указана национальность, возраст, рост и вес, иногда профессия. Самые дотошные тестируют доноров на уровень интеллекта по стандартной шкале IQ и указывают знак зодиака, в редких случаях имеется запись голоса донора.
Многие частные доноры негативно относятся к банкам спермы. Они видят в них или конкурентов, или бандитов, которые грабят наивных клиентов. Однако у врачей тоже есть немало опасений в связи с популярностью этой услуги в соцсетях.
Автандил Чоговадзе
руководитель банка репродуктивных клеток и тканей «Репробанка»
В нашей практике из 300 кандидатов только один становится донором. Все требования прописаны в приказе Минздрава РФ № 107н (от 30.08.2012 года) „О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению“. Они довольно строгие.
Разумеется, все доноры проходят строжайший отбор с точки зрения половых инфекций. Клиника отвечает своей головой за то, что в их материале не будет ни ВИЧ, ни сифилиса, ни гепатита В и С, ни более редких заболеваний. И первая опасность для женщины, которая решит обратиться к частному донору спермы, заключается в том, что далеко не все из них сдают такие анализы. А даже если кто-то предоставит какие-то результаты, то никто не гарантирует, что они настоящие. Эти бумаги довольно легко подделать.
В итоге только один из 100 кандидатов проходит первичный отсев по качеству спермы (подвижность, концентрация, морфология сперматозоидов). Потом идет обследование у врачей (терапевт, уролог, анализы на половые инфекции, психиатр). Здесь отсеивается еще 5–7 %. По генетике отсеется еще половина тех, кто остался. Нам не подходят доноры — носители частых мутаций, потому что велика вероятность, что они совпадут с мутациями будущей мамы.
Мы работаем с донорами продолжительное время. Перед каждой сдачей спермы необходимо два-три дня воздерживаться от половых контактов. Если сроки будут нарушены — банк спермы это увидит, и кандидата отсеют.
Около 10 % кандидатов, которые приходят к нам, отсеивает психолог. Важно понимать, какие мотивы движут человеком, почему он хочет сдавать сперму. Нет смысла скрывать, что для большинства имеет значение дополнительный бонус в виде заработка. Но из-за жесткого отбора такие люди быстро „слетают“. 80 % наших доноров безвозмездно жертвуют кровь и к сдаче спермы относятся с тех же позиций — помочь другим людям, у которых есть определенные проблемы.
Есть и такие мужчины, которые хотят оставить после себя как можно больше потомства. Эти доноры — мина замедленного действия. По последним научным данным, каждый здоровый человек является носителем около 15–20 мутаций, которые приводят к тяжелейшим наследственным заболеваниям. Носительство означает, что в одном из двух одинаковых генов (один нам достается от мамы, второй — от папы) существует такая мутация. Но она никак не проявляется, так как у нас есть второй здоровый ген. А вот если оба родителя — носители мутации в одном и том же гене, тогда существует большая вероятность, что они оба передадут его ребенку и малыш появится на свет с недугом. У детей от близкородственных связей такая вероятность максимальна. И где гарантия, что через 20 лет дети от частного донора не встретятся и не захотят создать семью?
Наш банк ограничивает количество детей от каждого донора 30 семьями на всей территории России. Стоит отметить, что требование ограничить число детей от донора в нынешнем приказе Минздрава РФ отсутствует, но в предыдущем законе значилось не более 10 детей на 800 тысяч населения в одном регионе.
Те, кого отсеяли, могут, конечно, не согласиться с нашим вердиктом и стать частными донорами. Но по факту они не прошли отбор.
Частное донорство спермы — это вообще законно?
В банке спермы донор подписывает специальные документы и отказывается от юридических прав на ребенка, который появится на свет с помощью его биологического материала. И будущая мама также не имеет права предъявлять какие-либо требования к донору. Банк спермы или клиника защищают их интересы.
Сфера частного донорства спермы законодательно не регулируется.
Владимир Редькин
адвокат, преподаватель правовых дисциплин РГГУ
Женщина или семейная пара могут свободно обращаться к любому понравившемуся частному донору спермы, предварительно проверив его справки о состоянии здоровья. Ограничений в законодательстве по этому вопросу нет.
Однако они должны учесть несколько важных моментов. Во-первых, в этой ситуации рискует сам частный донор. И одинокая женщина, и семейная пара могут потребовать с него алименты, если они установят факт его отцовства через суд.
Во-вторых, рискует женщина или семейная пара. Сам донор может обратиться в суд и воспользоваться своим правом на определение порядка общения с ребенком. Причем заявить об этом он может хоть сразу после рождения малыша. Возможно, родители не хотели сообщать ребенку, что он — от другого отца, или одинокая мать не желала, чтобы частный донор вмешивался в воспитание ее ребенка. И тут закон может оказаться не на их стороне.
В-третьих, здесь есть риск и для ребенка. Впоследствии его биологический отец может подать на него в суд, чтобы взыскать алименты на содержание престарелого родителя.
Единственный вариант обезопасить себя в случае с частным донорством — это составить договор. Мой совет: сделать такое соглашение у нотариуса. Однако следует помнить о том, что донор может потом обратиться в суд и оспорить данное соглашение. В конечном счете в случае с частным донорством придется надеяться на порядочность обеих сторон.
Кто и почему ищет доноров спермы в интернете?
Репродуктологи говорят, что сегодня с проблемой бесплодия сталкиваются 15–18 % пар, и каждая седьмая беременность по разным причинам заканчивается невынашиванием. Большинство женщин или семейных пар обращаются к услугам частных доноров спермы, потому что просто не могут себе позволить оплатить услуги репродуктивных клиник.
Если сообщения кандидатов в папы подробны и расписывают порой самые неожиданные их достоинства, то объявления ищущих обычно скупы, а особых требований почти нет:
«Пара ищет ЗДОРОВОГО м/ч, для зачатия. За подробностями в л.с.»
«Семейная пара ищет донора. Только искусственно, желательно светловолосого. Необходимы справки об отсутствии ЗППП».
«Познакомимся с мужчиной от 18 до 27, высоким, ведущим здоровый образ жизни, умным, с ч/ю. Для зачатия ребенка, желательно женатым и с детьми».
У Дмитрия и Ольги получилось почти портретное описание донора: «Рост 190–194, брюнет, волосы прямые, глаза карие или серовато-зеленые (не так важно). III группа крови. Желательно, чтобы имел детей. Все необходимые исследования оплатим. Без интима». Год назад Дмитрий узнал, что не сможет иметь детей. Искать частного донора пара решила около двух месяцев назад. Нужен такой кандидат, чтобы будущий ребенок был похож на них.
«Сначала думали попросить кого-то из моих родственников (у меня два двоюродных брата) или близких друзей. Но потом представили, каково это, когда ребенок твой, а ты притворяешься, что чужой… Не наш вариант, — признался Дмитрий. — С клиникой, увы, мы тоже не сработались: для нас это очень дорого. Так что ищу в группах сам. Но что-то я, наверное, очень строгий, пока ни один не подошел».
Дмитрий планирует подписать с донором документ, в котором тот откажется от всех притязаний на будущего ребенка. Растить малыша мужчина намерен как родного и никого не собирается посвящать в детали его рождения.
Татьяна Веселова честно призналась, что имеет финансовую возможность, но не хочет переплачивать за услуги репродуктивных клиник.
«Я узнавала — придется сдать кучу анализов, да и сами процедуры не дешевые. А у меня никаких проблем по женской части нет. Просто живу я не с мужчиной, а с женщиной, без помощи со стороны ребенок не появится, — объяснила она. — Я сделала фейковую страничку, списалась по нескольким объявлениям. Один мне категорически не понравился: он настаивал на сексе, а когда узнал, почему я против такого способа, заявил, что таким вообще детей не надо рожать. Сейчас я договорилась с донором из Питера. Внешне мы похожи, это хорошо. Через месяц еду к нему. Он сдаст при мне анализы как аноним, потом попробуем методом ИИ в домашних условиях. Приглашу его к себе в гостиницу просто. Говорят, раза с третьего выходит. Буду с работы отпрашиваться и приезжать на пару дней».
Раскрывать свое инкогнито Татьяна не планирует. И общаться в дальнейшем с отцом ребенка не хочет.
Вера-Вита нашла еще несколько плюсов в частном донорстве спермы.
«На взрослого мужика посмотреть, а не на детскую фотку. Если у него раннее облысение или что-то не в порядке, то я не хочу это ребенку передавать, — считает женщина. — И отчество по отцу хочу дать, не надо будет ничего придумывать».
Женщина разместила свое объявление всего несколько дней назад и пока только изучает отклики. По ее словам, она хотела бы поддерживать контакт с донором и не стала бы возражать против его общения с ребенком.
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