Плодиться и размножаться

Конечно, за некоторыми из объявлений кроется приглашение к сексу, а вовсе не желание обзавестись потомством. «Мне писал один мужчина, показал семью, интимные фото жены. После изучения его страницы я понял, что он имел в виду под „зачатием“. Но у меня нет цели так тесно знакомиться!» — возмущается автор одного из объявлений, выступающий под ником Неон.

Существует много случаев, когда с зачатием ребенка без помощи врача не обойтись, однако если медицинских проблем у женщины нет, можно проводить искусственную инсеминацию в домашних условиях. Для этого даже существуют специальные наборы. Обычно в них входят тесты на уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), который предупредит о наличии проблем в репродуктивной сфере, на овуляцию, контейнер для сбора спермы, шприц объемом 10 миллилитров с удлинителем, гинекологическое зеркало и тест на беременность. При желании такой набор можно собрать самостоятельно, купив почти в любой аптеке все необходимое по отдельности.

«Мне часто предлагают зачатие естественным способом, но так я не помогаю. Есть риск подхватить какое-то заболевание, и тогда я могу подставить тех, кому обещал помочь позднее», — рассказывает 28-леытний медик, который просит называть себя Артур Пирожков.

Мужчина с игривым псевдонимом решил стать донором около трех лет назад, когда подобная помощь понадобилась его другу. «Когда он рассказал мне об этом, я был шокирован, а потом начал смотреть информацию и выяснил, что около 30 % пар имеют проблемы с зачатием. После этого у меня зародилась мысль стать донором. Моя цель и главная мотивация — помочь женщинам стать мамами. Мне, честно, это очень нравится. Вторая мотивация — мне приятно осознавать, что у меня много детей, что девушки выбирают меня. Я не пью и не курю, занимаюсь спортом и развиваюсь, так надо же куда-то это применять». По подсчетам Артура, у него уже 18 детей: он просит, чтобы ему прислали снимок после рождения ребенка и хранит фотобазу у себя. «Хотя я просто донор, мне важно, чтобы детки были здоровыми. Некоторые мамы не могут даже бросить курить во время беременности — таким я отказываю», — рассказывает мужчина. Денег Артур за свои услуги не берет, хотя от гонорара не откажется. Оплатить придется только его анализы.

Максим Белокур, дипломированный психолог, стал частным донором спермы два года назад. Он не помнит точно, сколько детей удалось завести за это время, но уверяет, что точно больше десяти. В своем профиле он выложил не только собственные фотографии, но и снимки родственников: родителей, племянников, даже всех бабушек и дедушек. Будущая мама при желании сможет составить целое генеалогическое древо будущего ребенка.

«Я помогаю всем, даже дурнушкам», — с гордостью сообщает Максим. «Своего занятия не скрываю, даже наоборот. Относятся к этому, как и положено потребителям. Не понимают. Ведь это же явный выход из стада — стадо против. Меня же забавляет их злоба и зависть», — признается он.