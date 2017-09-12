Выбор магазина

Сначала я выбирал магазины по брендам, которые мне нравились. По-молодому я предварительно наносил туда разведочный визит или даже несколько: смотрел, где камеры, как расположены примерочные, по каким дням там бывает много народу. Обязательно присматривал конкретную вещь, которую хочу вынести, чтобы потом не было дополнительного волнения из-за трудного выбора. А уже потом, не спав несколько ночей, приезжал за ней и выносил ее целенаправленно. Я никогда не выносил ничего пьяным, к каждой вылазке я готовился как к боевой. Я всегда отдавал себе отчет, что что-то может пойти не так и придется вертеться. Профессиональная вылазка — это украденная шмотка, а это всегда больше тысячи рублей, то есть уголовная ответственность.

Но, конечно, одеждой дело не ограничилось. Однажды я внаглую вынес шуруповерт в чемодане 70 на 40 сантиметров. В этом прелесть гипермаркетов, где камер мало, до тебя никому нет дела, и если ты не конченый ублюдок с виду, можешь самолет в заднем кармане джинсов утащить. Самое сложное — выносить из небольшого магазина с маленьким потоком покупателей, потому что там за тобой пристально следят и подмечают все твои действия. Продавец видит, что ты берешь с собой в примерочную и что возвращаешь, приходится ждать момента, когда он отвлечется.

Еще недавно готовился к кемпингу, вынес спальник, в котором можно спать при нуле градусов. С ним было непросто, пришлось похитрить. Во-первых, такую вещь ты не можешь пронести в примерочную, и нужно было искать способы подкинуть его туда заранее. Во-вторых, еще работая в магазине, я узнал, что, кроме бипера, на вещи, на ярлыки или еще в какое-то малозаметное место, лепят гибкую наклейку, которая, в принципе, легко отклеивается. Но для непрофессионала это уловка: если ты снимешь только бипер и будешь расслабленно выходить с украденным, она запищит на рамке. Поэтому я всегда выворачиваю все шмотки наизнанку, досконально их просматривая, а этот спальник мало того, что большой, он был очень хорошо упакован, и после досмотра мне пришлось запаковывать его заново.