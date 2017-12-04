Путь к феминизму

Я не была феминисткой до 21 года, сейчас мне 24. На меня повлиял уход из православной церкви: там я стала ощущать давление на себя как на женщину. У меня, в принципе, было два пути: либо в монахини, либо замуж и рожать детей. Понятно, что я сейчас упрощаю и далеко не все храмы, батюшки и верующие люди это поддерживают, но я столкнулась именно с таким отношением и ушла из храма, потому что у меня были другие планы на жизнь. В принципе, многие мои подруги на тот момент (у меня были и неправославные подруги) были феминистками, и в разговорах с ними эти взгляды начали формироваться.

Первой ступенью на пути к феминизму была антистадия — стадия смеха и отрицания. Я начинала читать материалы, посвященные феминизму, и думала: «Боже, это так ужасно смешно, нелепо — фу! Феминистки тупые». Мы с друзьями и подругами шутили об этом, но в какой-то момент я поняла, что то, над чем я смеюсь, занимает меня гораздо больше, чем сам смех. Гендерные ограничения стали казаться мне нелепыми. Я пережила наконец тот след, который оставила на мне балетная школа с ее ограничениями веса, питания, догмами о том, как должна выглядеть женщина, что такое красота. Тогда пришло это изменение отношения к своему телу, понимание того, что такое женское, тоже изменилось.

Потом стала изучать, чего феминистки хотят, почему вообще в 2017 году они никак не могут успокоиться? У женщин вроде уже есть все права? На деле оказывается, что бытовое насилие существует вопреки всем правам, которые есть у женщин.

Я резко сменила имидж. Наконец-то обрезала свои ненавистные волосы — такой карикатурный шаг: что первым делом должна сделать феминистка? Постричься! Я стала по-другому одеваться и перестала носить каблуки, перестала мучить себя процедурами, которые мне были не нужны, перестала что-то делать со своим телом, чтобы кому-то нравиться. Я и так нравлюсь кому хочу, если хочу, а остальное я делаю для себя. Я ощутила себя другим человеком. Активисткой я стала в марте 2016 года, когда сделала свой первый художественный проект.