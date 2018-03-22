Обмен опытом и борьба с фейками

Внутри рынка происходит регулярный обмен информацией между аутентификаторами. Друг от друга мы ничего не скрываем, но почти не делимся своими знаниями в открытых источниках. Не потому, что боимся конкуренции внутри рынка. Мы всегда рады появлению новых специалистов. Иногда к нам в группу приходят девочки и мальчики, которые хорошо разбираются в этом вопросе, но, к сожалению, они не готовы уделять много времени аутентификации, так как в основном занимаются перепродажей. Перепродажи приносят больше денег, чем аутентификация, лучше продать одну сумку, чем аутентифицировать 25. Так что желающих заниматься аутентификацией в принципе не так много: на это нужно положить годы жизни.

Причина, по которой мы боимся утечки сведений о том, как отличить оригинал от подделки, в другом. Если покупатель может найти эту информацию в Google, ее найдет и производитель подделок. А если он ее обнаружит, то сошьет копию, которую еще труднее будет отличить от оригинала. Чем больше знают производители фейков, тем больше времени у нас уходит на аутентификацию каждой сумки. Так что профессионалы очень редко пишут откровения в Сети, а если и пишут, то какие-то базовые вещи, например, про наличие серийного номера, чтобы покупатели не стали обладателем какой-то совсем некачественной подделки.

Производители подделок многому научились семь лет назад. В 2011-м грянул бум суперфейков — очень качественных подделок, которые фактически невозможно отличить от оригинала. С их появлением многие аутентификационные сервисы в Америке отказались принимать некоторые модели сумок — например, Chanel с 15-миллионных номеров и больше или Prada в коже «Сафьяно». Репутация, которой им стоила бы ошибка, оказалась дороже. Мы такие сумки на онлайн-аутентификацию тоже не берем, как и некоторые туфли Chanel, и тапочки или ремни от Hermès. На фотографиях запечатлеть все важные детали для принятия решения по этим изделиям невозможно. Для аутентификации их нужно смотреть вживую. Но даже после офлайн-осмотра не всегда можно вынести однозначный вердикт. Суперфейки сейчас настолько хороши, что даже была история, как девочка покупала оригиналы в бутиках, а потом сдавала в них фейки.

Хороший фейк, например крокодиловой Birkin Hermès, может изначально стоить и 10 тысяч долларов, а в конечном итоге их цена может доходить до 50 тысяч долларов в зависимости от конкретной сумки. Ведь, выдавая подделку за оригинал, на нее вешают ценник подлинника. Так, самый дорогой фейк Birkin, который отдавали нам на аутентификацию, стоил 30 тысяч долларов. Основным источником подделок остается Китай. Но фейка много везде, и отследить, по каким каналам дистрибуции его приходит больше, можно, только руководствуясь официальными данными, а их нет. По разным оценкам, на рынке до 90 % фейка Tiffany, 9/10 Louis Vuitton в продаже — подделки. Но мы все-таки чаще имели дело с оригиналами. Потому что девочки-покупатели, которые начинают увлекаться этими сумками, учатся сразу отсекать какие-то очевидные подделки и уже немного разбираются в этом вопросе.