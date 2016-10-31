Я хожу за покупками в «Дикси», потому что это ближайший к моему дому магазин, в котором принимают к оплате банковские карты. Я не привередлив, и ассортимент продуктов меня вполне устраивает. Многим моим друзьям кажется, что я долбанутый, и, чтобы поддержать этот устоявшийся стереотип, я решил собирать прилипал. Это не особо затратное занятие, зато создается ощущение, что я реально придурок.

Я начал увлекаться прилипалами в 2015 году и за полгода собрал коллекцию в 340 игрушек. Это было нетрудно. За месяц, что шла акция, я получил порядка 40 прилипал за покупки в магазине, еще 100 штук выпросил, когда бывал в гостях у друзей. Остальные 200 прилипал я добыл благодаря посту у себя на стене во «ВКонтакте». В нем я попросил всех знакомых отдавать ненужных прилипал мне, и откликнулось много людей — не только знакомые, но и знакомые знакомых. Причем обычно мне отдавали большие партии — по 10–20 штук. Я брал все, что дают, особо не вникая в разновидности прилипал, поэтому не могу назвать свое занятие коллекционированием — это скорее собирательство.

Свою коллекцию я никогда не классифицировал и особо ей не любовался. При этом у меня был любимый прилипала — правда, я забыл, как он выглядит. Помню только, что он оранжевого цвета. Прилипалы были разбросаны по всей комнате, и мой кот постоянно пытался их съесть, поэтому я убрал игрушки в кладовку и не доставал, пока не подписался на паблик во «ВКонтакте» под названием «Все до тысячи рублей». Там я увидел объявление женщины, которая продавала свою коллекцию из 250 прилипал за тысячу рублей. В «Дикси» ходят люди не с самым большим достатком, поэтому я решил, что цена несправедлива, и написал покупательнице, что отдам ей свою коллекцию за 200 рублей. Я не переживаю о том, что продал коллекцию так дешево — зато, возможно, осчастливил чьего-то ребенка. И потом, для 25-летнего мужика расставание с прилипалами — не самая большая потеря.

Вся моя коллекция была составлена из прошлогодних прилипал, а в этом году я решил не возвращаться к собирательству. По сравнению со старыми прилипалами новые более смешные, но в то же время они немного страшные, инфернальные. Например, в новой коллекции есть прилипала, который выглядит как алкаш с окраин Петербурга. Он весь синий, у него растрепанные волосы, а зовут его Синяк. Недавно мы с соседом выпивали на концерте, после чего зашли в «Дикси», где были приклеены наклейки с Синяком и его лохматым оранжевым другом. В тот момент мы поняли, что выглядим совсем как эти два прилипалы с рекламы, и решили сфотографироваться вчетвером.

В детстве я ничего не коллекционировал, поэтому собирательство прилипал стало для меня новым интересным опытом. К тому же с помощью прилипал у меня получилось поддержать образ придурка. Когда я просил знакомых сделать репост объявления о поиске прилипал, мне многие писали: «Чувак, тебе делать нечего? Тебе же 25 лет». А за глаза обо мне говорили: «Ах да, это тот чувак, который собирает прилипал, с ним все ясно». Такая реакция мне очень нравилась. Однако мое собирательство изначально было ироничным, никаких серьезных целей я не преследовал. Поиск новых прилипал отнимал много времени, что негативно сказывалось на количестве моих репетиций с группой. Поэтому возвращаться к прилипалам я не планирую.