Люди в городеМосковские американцы — о Клинтон и Трампе
Живущие в Москве сторонники двух главных кандидатов в президенты США объяснили The Village свой выбор
8 ноября в США состоятся выборы президента, исход которых до сих пор остается неочевидным. Страну возглавит либо представительница Демократической партии Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь и жена экс-президента Билла Клинтона, либо республиканец Дональд Трамп, обладатель миллиардного состояния, известный своими одиозными высказываниями о мигрантах и женщинах.
В попытках предсказать исход голосования можно сказать только, что победа во всех раундах теледебатов, согласно зрительскому голосованию, осталась за Клинтон. The Village решил узнать, за кого будут голосовать на выборах США американцы, проживающие в Москве, и почему Владимира Путина любят как сторонники Клинтон, так и Трампа.
Кейт, 23 года, студентка
Я учусь в Москве на факультете мировой политики МГУ. В Россию попала случайно, как это бывает с большинством иностранцев. После того как я окончила старшую школу в Техасе, собиралась поехать во Францию, но изменила свое решение после поездки в Нью-Йорк. Там я оказалась в русском районе Брайтон-Бич, и он мне очень понравился. Так я и приняла решение пожить в Москве.
Сперва я планировала пробыть здесь шесть месяцев, немного поучить русский, но устроилась работать няней на целых два года. Потом решила получить бакалаврскую степень — так и осталась в России на вот уже шесть лет.
Я прошла через несколько этапов любви и нелюбви к этой стране. Например, как истинная уроженка Техаса, я терпеть не могу зиму. Зато русские люди невероятно добрые и щедрые. Жизнь в Москве доказала мне ложность многих стереотипов и дала возможность познакомиться с кучей людей из разных стран — Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, например. Раньше я даже не слышала о существовании таких государств. Так что Россия открыла для меня новый мир.
Я совершенно точно буду участвовать в грядущих президентских выборах, потому что просто помешана на политике. Честно говоря, мне не особо нравятся оба кандидата, но свой голос отдам за Хиллари Клинтон, потому что ненавижу Дональда Трампа во всех смыслах.
Во-первых, он плохой бизнесмен, который трижды умудрился стать банкротом. Во-вторых, он лицемерит, когда обращается к простым людям или аутсайдерам, являясь при этом страшно богатым.
В-третьих, мне не нравятся его высказывания об иммигрантах и женщинах. Я придерживаюсь левых взглядов, поддерживаю движение за женские права, гей-браки и бесплатное здравоохранение, а Трамп не имеет ко всему этому никакого отношения. Вместе с тем мне не очень нравится Клинтон. Я не верю ей и не поддерживаю ее планы в сфере внешней политики. Но большинство американцев о последнем вообще никогда не задумываются.
Мне очень нравился Берни Сандерс, и если бы он все-таки выиграл праймериз Демократической партии, я бы точно за него проголосовала. Сразу вспоминается 2008 год, когда избирался Обама: американцы были от него в восторге, все ждали перемен. В этом плане Обама и Сандерс похожи: они оба вызывали ощущение, что можно повернуть развитие Штатов в другое русло. Лично я понимаю, что многие маленькие страны страдают от американской экспансии.
И часто США зациклены на своем желании быть лидером, в то время как страны вроде Норвегии, Финляндии, Швеции или даже Канады ушли вперед во многих сферах и имеют лучшее качество жизни. Мы должны тянуться за ними, но наше правительство это не особо волнует.
Если сравнивать американские выборы с российскими, то наши, конечно, честные. Вместе с тем я считаю двухпартийную систему устаревшей. Необходимо изменить эту ситуацию — хотя бы потому, что такой достойный кандидат, как Берни Сандерс, не смог избираться в этом году. Двоих кандидатов недостаточно, особенно в ситуации, когда республиканцев представляет праворадикал, а Клинтон совершенно не защищает интересы левых. Получается, что ты можешь выбрать либо сумасшедшего правого, либо центристку. Это несправедливо.
Один из моих лучших друзей в Далласе будет голосовать за Трампа, и я была шокирована этим его решением, ведь он наполовину британец, а наполовину индус. Мой дядя тоже планирует отдать свой голос Трампу. Думаю, это популярный выбор среди белых мужчин, ведь гендерное неравенство и мигранты — не их проблемы. И моя тетя поддерживает Трампа, потому что считает Хиллари дьяволом, которому место в тюрьме. Трамп в одной из своих речей сказал, что упечет Хиллари за решетку, и многим людям это понравилось, в том числе моей тете. Но люди, которые голосуют за Трампа из протеста в сторону всей выборной системы, поступают абсурдно. Ведь может повториться история с Brexit. Многие британцы тогда голосовали за выход из Евросоюза, думая, что такого никогда не произойдет. В США сейчас происходит нечто подобное.
Трамп — идиот, и я понятия не имею, как за него вообще можно голосовать. Но, может быть, дело в том, что в представлении белых мужчин Хиллари ведет себя слишком агрессивно. Если Трамп с его одиозным имиджем может говорить что угодно, то любое неточное высказывание Клинтон вызывает огромный скандал. Потому что она женщина и не может себе позволить быть слишком сильной или агрессивной.
Если Трамп станет президентом, наши отношения с лидерами других государств наверняка ухудшатся и США в принципе будут чувствовать себя хуже. Я не думаю, что Трамп в состоянии управлять страной. Вспомните опыт Обамы, который не смог провести кучу важных инициатив из-за республиканцев, которые давили его в Конгрессе. Подобная история случится и с бредовыми инициативами Трампа.
Я думаю, что отношения между США и Россией должны измениться, потому что сейчас риторика между нашими странами слишком агрессивна. Думаю, что Владимир Путин — умный человек, и он прекрасно знает, что Трамп идиот. Путин воспринимает Трампа как щенка, которым можно будет манипулировать. А вот с Хиллари все не так просто, потому что она соответствует уровню интеллекта российского президента.
Америка часто диктует другим странам, что делать, и им ничего не остается, кроме как подчиниться. А Россия может противостоять США, создавая таким образом систему сдержек и противовесов. Штаты не смогут выходить сухими из воды все время, потому что Россия будет протестовать. Но это работает и в обратную сторону. Вспомнить хотя бы ситуацию с Украиной.
Я обсуждала личность Путина со многими русскими, потому что они все сходят с ума по политике. Но что бы они ни говорили, я думаю, что Путин — очень сильный лидер, именно такой и нужен России. Да, он коррумпирован. Но кто нет?
Марк, 42 года, политолог
Я ветеран армии США, шесть лет занимался ядерной инженерией. В 2002 году эмигрировал в Россию, но жил здесь не все эти годы: пять лет я провел в Лондоне, в аспирантуре LSE. У меня русская жена — она крымчанка родом из Симферополя. Мы познакомились в Бостоне, где она работала на компанию Gillette и заканчивала учиться в бизнес-школе MBA.
После переезда в Россию я несколько лет работал представителем американской Демократической партии в российском посольстве США. Занимался в основном тем, что помогал живущим в России американцам проголосовать на выборах, решал все бюрократические проблемы. Сейчас я преподаю международные отношения на факультете социологии МГУ, а также учу студентов консультировать клиентов в сфере политических рисков. Еще я постоянный автор в нескольких медиа, обычно пишу про международные отношения и национальную безопасность — для Russia Today, Sputnik, BBC, France 24, «Дождя», Sky News, CCTV и TiT. Можно сказать, что моя основная профессия на данный момент — политический комментатор в сфере международных отношений.
Я переехал в Москву по трем причинам. Во-первых, у меня русские родственники. Мой прадед русский, а многие родные — выходцы из Восточной Европы, и я всегда чувствовал зов русской крови. Во-вторых, моя жена русская, и однажды мы вместе решили переехать в Москву. Третья причина — политическая. После того как Джордж Буш победил на президентских выборах в 2000 году и наша страна стала проявлять агрессию по отношению к другим государствам, я просто не смог оставаться в США и свою последующую жизнь посвятил противостоянию этой милитаристской агрессии.
Я работал представителем Демократической партии США почти десять лет, а в 2008 году призывал людей голосовать за Барака Обаму. Я не люблю Обаму, но в то время был уверен, что нет ничего хуже Джорджа Буша, его неоконсервативной политики в Афганистане и других восточных странах. Однако за то время, что Обама был у власти, произошло много ужасных вещей: в Ливии и Сирии сменились режимы, использование американских дронов вышло из-под контроля, и тысячи людей по всему миру не смогли сопротивляться и были убиты. К тому же ужесточился режим в американских тюрьмах и была инициирована глобальная слежка за гражданами — каждый телефон, компьютер или планшет мог быть взломанным спецслужбами США. Это очень пугает!
Также Обама милитаризовал зону южных морей, чтобы провоцировать Китай, и способствовал свержению легитимного правителя на Украине, из-за чего страна разделилась на две части. Что уж говорить о Сирии и Ливии, где демократический президент Обама вместе с «Аль-Каидой» нелегально готовит наемников для установления лояльного к США правительства. Таким образом, Обама с Клинтон в качестве государственного секретаря стали продолжателями худших начинаний Джорджа Буша. Демократическая партия превратилась в организацию по развязыванию войны, и это совершенно очевидно. Настолько, что многие неоконсерваторы переметнулись от республиканцев к демократам, чтобы поддержать Клинтон. Я же не приемлю идеологию американской исключительности и неоконсервативную внешнюю политику, именно поэтому буду голосовать за Дональда Трампа.
При этом я ни в коем случае не поддерживаю его позицию касаемо внутренней политики. Трамп — свинья, гомофоб и расист. Я нахожу оскорбительными высказывания Трампа о женщинах, мигрантах и меньшинствах, однако агрессивная и провоенная позиция Клинтон вызывает у меня больше опасений. Ведь в США работает система сдержек и противовесов, которая не даст Трампу провести странные инициативы, касающиеся внутренней политики: я имею в виду Конгресс, Верховный суд, местные администрации, журналистов. В то время как агрессивную внешнюю политику Клинтон не сможет изменить практически никто и ничто.
Я думаю, что, говоря о президенте США, мы должны в первую очередь обращать внимание на внешнюю политику. Потому что глава государства имеет наибольшие полномочия именно в плане военного вмешательства и международных отношений. Вот то, по каким критериям американцы должны выбирать президента, но, конечно же, они так не делают. Их больше волнует собственное благосостояние и культурные противоречия внутри страны.
Самая большая проблема США — это нелегальные военные вторжения, так что этой стране нужно прекратить попытки стать мировым гегемоном. Штаты столкнулись с финансовыми проблемами, когда стали использовать принципы Джорджа Буша во внешней политике, что привело к миграции капитала с Запада на Восток. К тому же документы, обнародованные WikiLeaks, показывают нам — Обама и Клинтон знали, что Саудовская Аравия и Катар спонсируют ИГИЛ. Несмотря на это, Обама и Клинтон выделили Саудовской Аравии 10 миллиардов долларов на вторжение в Йемен.
Если Клинтон станет президентом, военная конфронтация между США, Россией и Китаем станет практически неизбежной. Ведь Хиллари сравнивала Путина с Гитлером, а Евразийский союз — с СССР, который необходимо остановить.
А один из сторонников Клинтон — бывший исполнительный директор ЦРУ Майкл Морелл — в открытую призывал убивать русских и сирийцев, заявив, что нужно «преподать им урок».
Для Клинтон смена режима в Сирии и организация над ней бесполетной зоны — приоритет номер один. Она даже не брезгует поддержкой исламских радикалов, аффилированных с «Аль-Каидой». Когда я служил в армии США, «Аль-Каида» считалась врагом, а не частью наших нелегальных наемников. Установление бесполетной зоны над Сирией приведет не только к усугублению военного конфликта в этом регионе, но и к ухудшению отношений России и Штатов.
После прихода Клинтон к власти украинский конфликт может продолжиться, ситуация в Китае стать напряженнее, и в результате этот снежный ком грозит привести к Третьей мировой войне. И это не преувеличение, а то, что заставляет меня плохо спать ночью. При этом, согласно всем опросам, Клинтон, вероятнее всего, победит. Россия должна быть к этому готова, и только бог поможет всем нам.
Второй кандидат от демократов — Берни Сандерс — выбыл из игры, а люди, которые поддерживали его, переметнулись к Клинтон. Вообще, праймериз демократов не были честными, ведь Клинтон получила голоса только благодаря весу своей фигуры. Так что и финальный результат кампании тоже странно будет считать честным. Голосование мне кажется более-менее прозрачным, но какой в этом толк, если один из кандидатов нелегитимен?
Я поддерживаю Владимира Путина и его внешнюю политику. Как и большинство русских, я одобряю и вектор внутренней политики, потому что вижу, как изменилась жизнь в России со времен 90-х. Доход россиян вырос в несколько раз, и уровень жизни тоже. Именно поэтому Путин все еще пользуется невероятной поддержкой у населения.
Также я считаю, что российские выборы — честные. Моя жена была наблюдателем на выборах в этом году на юго-востоке Москвы от КПРФ и видела все изнутри. По ее словам, российские выборы честные — наверное, даже более честные, чем большинство выборов в американских штатах.
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