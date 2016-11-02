Я ветеран армии США, шесть лет занимался ядерной инженерией. В 2002 году эмигрировал в Россию, но жил здесь не все эти годы: пять лет я провел в Лондоне, в аспирантуре LSE. У меня русская жена — она крымчанка родом из Симферополя. Мы познакомились в Бостоне, где она работала на компанию Gillette и заканчивала учиться в бизнес-школе MBA.

После переезда в Россию я несколько лет работал представителем американской Демократической партии в российском посольстве США. Занимался в основном тем, что помогал живущим в России американцам проголосовать на выборах, решал все бюрократические проблемы. Сейчас я преподаю международные отношения на факультете социологии МГУ, а также учу студентов консультировать клиентов в сфере политических рисков. Еще я постоянный автор в нескольких медиа, обычно пишу про международные отношения и национальную безопасность — для Russia Today, Sputnik, BBC, France 24, «Дождя», Sky News, CCTV и TiT. Можно сказать, что моя основная профессия на данный момент — политический комментатор в сфере международных отношений.

Я переехал в Москву по трем причинам. Во-первых, у меня русские родственники. Мой прадед русский, а многие родные — выходцы из Восточной Европы, и я всегда чувствовал зов русской крови. Во-вторых, моя жена русская, и однажды мы вместе решили переехать в Москву. Третья причина — политическая. После того как Джордж Буш победил на президентских выборах в 2000 году и наша страна стала проявлять агрессию по отношению к другим государствам, я просто не смог оставаться в США и свою последующую жизнь посвятил противостоянию этой милитаристской агрессии.

Я работал представителем Демократической партии США почти десять лет, а в 2008 году призывал людей голосовать за Барака Обаму. Я не люблю Обаму, но в то время был уверен, что нет ничего хуже Джорджа Буша, его неоконсервативной политики в Афганистане и других восточных странах. Однако за то время, что Обама был у власти, произошло много ужасных вещей: в Ливии и Сирии сменились режимы, использование американских дронов вышло из-под контроля, и тысячи людей по всему миру не смогли сопротивляться и были убиты. К тому же ужесточился режим в американских тюрьмах и была инициирована глобальная слежка за гражданами — каждый телефон, компьютер или планшет мог быть взломанным спецслужбами США. Это очень пугает!

Также Обама милитаризовал зону южных морей, чтобы провоцировать Китай, и способствовал свержению легитимного правителя на Украине, из-за чего страна разделилась на две части. Что уж говорить о Сирии и Ливии, где демократический президент Обама вместе с «Аль-Каидой» нелегально готовит наемников для установления лояльного к США правительства. Таким образом, Обама с Клинтон в качестве государственного секретаря стали продолжателями худших начинаний Джорджа Буша. Демократическая партия превратилась в организацию по развязыванию войны, и это совершенно очевидно. Настолько, что многие неоконсерваторы переметнулись от республиканцев к демократам, чтобы поддержать Клинтон. Я же не приемлю идеологию американской исключительности и неоконсервативную внешнюю политику, именно поэтому буду голосовать за Дональда Трампа.

При этом я ни в коем случае не поддерживаю его позицию касаемо внутренней политики. Трамп — свинья, гомофоб и расист. Я нахожу оскорбительными высказывания Трампа о женщинах, мигрантах и меньшинствах, однако агрессивная и провоенная позиция Клинтон вызывает у меня больше опасений. Ведь в США работает система сдержек и противовесов, которая не даст Трампу провести странные инициативы, касающиеся внутренней политики: я имею в виду Конгресс, Верховный суд, местные администрации, журналистов. В то время как агрессивную внешнюю политику Клинтон не сможет изменить практически никто и ничто.