Люди в городеМосквичи — о памятнике князю Владимиру
Горожане рассуждают о том, нужен ли памятник князю в центре Москвы
4 ноября, в День народного единства, на Боровицкой площади установили резонансный памятник князю Владимиру. Монумент собирались открыть к тысячелетию со дня смерти древнерусского правителя, однако опоздали на год (Владимир скончался в 1015 году).
Изначально памятник планировали установить на смотровой площадке Воробьевых гор, но несколько тысяч местных жителей собрали подписи и опротестовали решение властей, так как появление монумента в районе грозило нарушить охранную зону памятника культуры «Комплекс зданий МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах». В итоге памятник установили рядом с Кремлем.
Корреспондент The Village побывал около Боровицкой площади в день открытия монумента и спросил прохожих, что они думают о новой московской достопримечательности, почему памятника заслуживает именно князь Владимир и кто еще достоин монумента в центре столицы.
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Филипп косилкин
Татьяна, музейный работник
Памятник Владимиру нам необходим, потому что князь — великая православная фигура. А мы, россияне, все без исключения верующие православные люди. Ведь как не верить, если мы живем в этой стране? Вспоминаются слова Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить».
Но лично я уже немного разуверилась, поэтому являюсь активным членом партии ЛДПР и пытаюсь что-то менять в стране. Впрочем, Россия есть Россия, какой бы она ни была. И очень правильно, что открыли памятник именно Владимиру: все-таки это первый князь, который утвердил христианство на Руси. Правильно говорю? Я ведь историк.
Будь моя воля, я бы поставила в Москве еще и памятник Вольфу Мессингу — это был такой экстрасенс, его дар вошел в историю на века. Еще он был артистом, обладающим способностями к телепатии. Мессинг предвидел вообще все! Именно поэтому его постоянно вызывали в КГБ и НКВД. Он предвидел, что Василий Сталин, сын вождя, может разбиться на самолете во время полета на спортивные соревнования. Иосиф ему поверил, и сын не полетел, а вся команда и правда разбилась.
Еще я бы поставила памятники Владимиру Высоцкому и Василию Шукшину. Высоцкий — бесспорный классик, чьи песни были невероятно актуальны. Например, про жизнь в коммуналке, про способы выезда за границу в советское время. Ему, кажется, уже где-то открыли памятник, даже его бывшая жена Марина Влади приезжала на это место.
А в Москве мне больше всего нравится скульптура Зураба Церетели на 1-й Басманной, рядом с центральным штабом ЛДПР. А знаете, кто там стоит? Владимир Вольфович Жириновский! И это очень правильно. На мой взгляд, он великий человек.
Анна, пенсионерка
Мы всей семьей очень переживали, когда вокруг памятника Владимиру начались ожесточенные споры: я всегда поддерживала установку монумента, потому что князь Владимир Равноапостольный крестил нашу страну.
Мне очень приятно, что такой памятник появился именно в столице Руси, в самом-самом ее центре. Многие люди не знают заслуг Владимира перед нашей родиной из-за многих десятилетий советской власти, в течение которых наша историческая память была утрачена. А сейчас мы возвращаемся к своим истокам.
На месте властей я бы установила в Москве памятник всей царской семье. Вот в Екатеринбурге такой уже есть, и он выглядит совершенно прекрасно. В Москве подобный монумент тоже необходим, потому что Николай II был последним божьим помазанником на русской земле, а вся его семья — великие мученики.
Анастасия, режиссер шоу-программ
Я считаю, что памятник Владимиру действительно необходим на Боровицкой площади, потому что князь — великий государь, о котором россияне должны помнить. Благодаря ему Русь путем споров и перипетий все-таки приняла христианство, что замечательно.
Считаю расположение памятника именно на Боровицкой площади очень удачным. Гости столицы и иностранцы смогут оценить его великолепие наряду с другими достопримечательностями. И не придется ради этого специально приезжать на Воробьевы горы, где памятник хотели установить изначально.
Воробьевы горы — такое локальное место для москвичей, а на Боровицкой площади памятник князю Владимиру автоматически включается в стандартный экскурсионный тур по столице, что очень хорошо. Кроме того, на Воробьевых горах такой большой монумент наверняка загораживал бы великолепный вид.
Думаю, что совпадения имен президента Путина и князя Владимира — большая удача. Можно даже загадать желание, стоя рядом с Кремлем! А Путин тоже памятника заслуживает, но только после смерти, потому что при жизни такие вещи ставить кощунственно. Но памятник ему поставить нужно, потому что наш президент поднял Россию с колен и сейчас она крепко стоит на обеих ногах, сопротивляясь всем ветрам.
Саймон, архитектор
В принципе, ничего против памятника князю Владимиру я не имею. Но если уж у властей возникло желание увековечить память об этом человеке, то логичнее, на мой взгляд, было бы построить храм.
Если же говорить конкретно об этом памятнике и его расположении на Боровицкой площади, то здесь я вижу как положительные, так и отрицательные моменты. Памятник обращен именно в сторону храма — это логично и здорово. Также из всех рассматривавшихся вариантов локации Боровицкая площадь мне кажется наиболее удачной: на Лубянской площади или на Воробьевых горах Владимир выглядел бы гораздо хуже. Памятник ведь имеет свои особенности как архитектурный объект: вокруг него должна быть сформирована площадь, и он должен являться доминантой в округе. А на Воробьевых роль доминанты уже играет высотка МГУ, так что памятник был бы лишним.
Но у Боровицкой площади есть и свои минусы. К любому памятнику необходим свободный подход, а эта территория очевидно отрезана от пешеходов. Так проходит улица, к тому же здесь много машин, поэтому однозначно удачным это место назвать нельзя. Будь моя воля, я бы вообще больше не ставил новые памятники в Москве. Разве что деятелям культуры — писателям, художникам. Но точно не политическим деятелям, потому что заслуги таких людей всегда спорны.
Максим, статистический консультант
Можно взглянуть на установку памятника Владимиру с точки зрения бюджета, ведь я как налогоплательщик частично оплачиваю его производство и установку. В этом смысле монумент совершенно точно не нужен Москве.
Если же говорить с точки зрения облика города, то должно пройти какое-то время, чтобы делать конкретные выводы. Часто в Москве появляется что-то новое и сразу вызывает у всех отторжение. Но потом ты к этому новому привыкаешь и начинаешь воспринимать как нечто очень органичное. В общем, посмотрим, случится это с памятником Владимиру или нет.
Установка этого памятника — следствие тренда на поднятие национального самосознания. На фоне всех этих событий в Крыму и ухудшения отношений с США в стране идет пропаганда, внушающая нам, что Россия противостоит всему миру: все эти бессмертные полки, бесконечные флаги, а также попытки найти в нашей истории мифологических героев. И вот одним из них стал князь Владимир, потому что это одновременно древняя и относительно не опороченная личность. О нем знают не так много плохого, как об Иване Грозном, к примеру.
Сам я как раз живу на Воробьевых горах, но участия в акции против установки памятника там не принимал. Хотя, конечно, много знаю об этом всплеске гражданской активности. Во-первых, памятник действительно мог испортить вид со смотровой, а во-вторых, в этом районе уже есть большой и сильный символ — высотка МГУ. Так что воздвигать еще один символ, воплощающий мощь России, совсем рядом — бессмысленно.
В Москве я бы поставил памятник любой личности, которая имеет отношение к науке. При этом стоит помнить, что памятники должны быть доступны для понимания большинства людей, а не только интеллектуалов. Вот есть памятник Андрею Сахарову в Москве? Не знаю. Но если нет, то я бы ему поставил.
Михаил, ассистент оценщика
Я нейтрально отношусь к памятнику князю Владимиру. Ну, есть и есть. Лучше уж пусть памятник стоит, чем очередной туалет. А поставили его здесь, может быть, потому, что улица называется Воздвиженка и первые буквы в названии улицы и имени князя совпадают.
Если в Москве поставили памятник Владимиру, значит, этот человек очень важен для истории. Вряд ли бездарным личностям будут ставить памятники. Как-то это было бы нелогично.
Хорошо, что памятник поставили именно здесь, а не на Воробьевых горах. Ведь там находится парковая зона, которая больше подходит для беседок, скамеек, но никак не для такого монумента. А здесь Владимир очень подходит к местной архитектуре. Вот он встал и отлично стоит — будут приходить туристы, смотреть на него.
Лично я бы поставил в Москве памятник Владимиру Путину. Потому что за последнее время президент проявил себя как самый адекватный человек из всех глав государств. Не то что Обама! Ему дали Нобелевскую премию мира, хотя он развязал войну. Что это такое вообще? При Путине Россия объединяется, отношения с Азией улучшились, и это все очень хорошо.
Сергей, пиарщик
Я так думаю: раз памятник Владимиру установили на Боровицкой площади, значит, он здесь нужен. Но, конечно, я не то чтобы большой поклонник этого проекта. Когда я был студентом, очень часто бывал здесь, ходил в Дом Пашкова, так что довольно трепетно отношусь к этим местам. Поэтому к любым изменениям в округе отношусь настороженно. Впрочем, хорошо, что памятник не получился таким огромным, как планировалось изначально.
Я не вижу особого смысла устанавливать памятники личностям, которые жили больше тысячи назад, ведь очень трудно спустя такое время оценить их роль в истории. Но властям нужно было отыскать героя в прошлом, и князь Владимир идеально подошел. Хотя вряд ли это несет такой уж сильный идеологический посыл для широких слоев населения. Очередной памятник, да и все.
Было бы странно устанавливать князя Владимира на Воробьевых горах — слишком большой контраст со зданием МГУ, одним из главных символов советской Москвы. А в исторический центр монумент вписался нормально.
Лично я бы поставил в Москве памятник Фазилю Искандеру. Но небольшой такой и, конечно, не в центре города. Может быть, в Переделкине, где он жил.
ОБЛОЖКА: Артем Геодакян/ТАСС
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