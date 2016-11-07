Памятник Владимиру нам необходим, потому что князь — великая православная фигура. А мы, россияне, все без исключения верующие православные люди. Ведь как не верить, если мы живем в этой стране? Вспоминаются слова Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить».

Но лично я уже немного разуверилась, поэтому являюсь активным членом партии ЛДПР и пытаюсь что-то менять в стране. Впрочем, Россия есть Россия, какой бы она ни была. И очень правильно, что открыли памятник именно Владимиру: все-таки это первый князь, который утвердил христианство на Руси. Правильно говорю? Я ведь историк.

Будь моя воля, я бы поставила в Москве еще и памятник Вольфу Мессингу — это был такой экстрасенс, его дар вошел в историю на века. Еще он был артистом, обладающим способностями к телепатии. Мессинг предвидел вообще все! Именно поэтому его постоянно вызывали в КГБ и НКВД. Он предвидел, что Василий Сталин, сын вождя, может разбиться на самолете во время полета на спортивные соревнования. Иосиф ему поверил, и сын не полетел, а вся команда и правда разбилась.

Еще я бы поставила памятники Владимиру Высоцкому и Василию Шукшину. Высоцкий — бесспорный классик, чьи песни были невероятно актуальны. Например, про жизнь в коммуналке, про способы выезда за границу в советское время. Ему, кажется, уже где-то открыли памятник, даже его бывшая жена Марина Влади приезжала на это место.

А в Москве мне больше всего нравится скульптура Зураба Церетели на 1-й Басманной, рядом с центральным штабом ЛДПР. А знаете, кто там стоит? Владимир Вольфович Жириновский! И это очень правильно. На мой взгляд, он великий человек.