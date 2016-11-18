За судьбой своих картинок специально не слежу, если только случайно наткнусь на какую-нибудь информацию или кто-нибудь напишет лично. В среднем срок жизни моих работ на улицах колеблется от пары часов до нескольких дней. Раньше была возможность их снять и просто унести домой или оставить на свалке, но в этом году я начал распечатывать картинки и клеить на афишные стенды города, поэтому какие-либо физические действия вряд ли возможны (разве что сорвать или заклеить).

Вообще, физическая расправа над работами меня весьма забавляет: нужно иметь довольно ограниченное мышление, чтобы не понять замыслы этого простого, а порой и примитивного арта. Но такие люди находятся, и это тоже своеобразный диалог, который по-своему интересен.

Идеи работ появляются по-разному. Иногда что-то щелкает в голове, и ты сразу представляешь себе целостную картинку. Иногда просто берешь карандаш и бумагу, начинаешь рисовать какие-то линии и уже потом понимаешь, что с этим можно что-то сделать. Так, например, случилось с моей последней работой «Заприщай и влавствуй», которая является отражением нынешней ситуации в нашей стране относительно культуры и влияния на нее отдельных православных активистов, которые выдают свое невежество за процесс борьбы за нравственные ценности. Сначала было нарисовано лицо в балаклаве и затем над ним вырос монашеский головной убор. Все это происходило неосознанно и на пустую голову: появилась идея и концепция, а все остальное — просто рабочий процесс. Опять же забавно наблюдать, как люди, стремясь продемонстрировать свою грамотность, пишут, что правильно «запрЕщай», при этом «влаВствуй» их совершенно не заботит. И это не только комментарии в интернете: в процессе вывешивания ко мне подошел один товарищ, долго стоял рядом и, когда я к нему повернулся, назидательно сказал: «Молодой человек, запрещай пишется через Е!» — и пошел дальше по своим делам.

Комментарии — это отдельная тема. Безусловно, мне важна реакция людей на то, что я делаю, и просто как художнику, и как художнику, который специализируется на социальном арте. Но тут главное — вовремя включать фильтр, отделяя конструктив от всякого хлама. Меня уже столько раз отправляли куда-нибудь работать (например, на завод), что я начинаю думать, что пишет один и тот же человек под разными именами. И это тем более смешно, поскольку я и так на данный момент являюсь представителем рабочей профессии, а начинал свою трудовую книжку и вовсе с грузчика. Но среди всего этого мусора много слов, которые помогают мне думать, что все не зря. Впрочем, я люблю представителей обоих лагерей. Плохо только тогда, когда твоя деятельность оставляет равнодушным.

Мне важна социальная острота работы и политизированность. Не знаю, почему, но эти темы всегда вертелись в моей голове, даже когда я в школе сочинял какие-то рифмы: они тоже были посвящены всему этому. Сейчас же мне просто хочется чуть приоткрыть глаза людям. Я не говорю посредством моих работ о каких-то глобальных изменениях в сознании и мышлении. Но они могут помочь остановиться, задуматься и что-то понять тем, кто просто забегался. «Показывать можно только зрячим» — понятия не имею, чьи это слова (я, в принципе, не особо начитан и умен), но они подходят как нельзя лучше в моей ситуации.

Проблем с полицией, прохожими или коммунальными службами я не испытывал, хотя вывешиванием своих работ занимаюсь исключительно утром и днем. Может, потому что использую вполне легальные афишные стенды. Может, потому что людям все равно, что происходит на улицах. Пару раз маргинальные персонажи стреляли сигареты, один раз предлагали купить золотую цепочку. Вот, собственно, и все. В основном все борцы дислоцируются в интернете.

Что касается других представителей стрит-арта в Петербурге, то я всеми руками за любые движения. Тем более сама атмосфера города этому способствует. Но по-настоящему меня цепляют только работы Hioshi, видимо, из-за схожести мысли и социальной направленности его работ. Хотя те же «Явь» — тоже про общество, и все у них качественно и интересно, но не трогает мои струны души. Что же касается HoodGraff, то я не фанат реализма, мне сложно что-то сказать. Молодцы они в общем. Людям нравится. Для меня это просто картинки, которые лучше пустых стен. Хотя драма с портретами Нагиева в различных образах была весьма занятной. В развязке присутствовала какая-то идея, и это было интересно. А так я варюсь пока в собственном соку и специально мало за чем и за кем слежу.