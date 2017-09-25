Безопасно — это если меня не сбивает машина

Локи, 27 лет

бизнес-аналитик

Я езжу без тормозов по автомобильным дорогам со скоростью в среднем около 30 километров в час. Чаще всего я гоняю по разделительной между первой и второй полосами: на первой ездить нереально — там, как правило, стоят припаркованные машины. Я стараюсь максимально избегать тротуаров, потому что пешеходы действуют по абсолютно непонятным алгоритмам: они могут резко пойти в сторону, остановиться или побежать. В потоке машин перемещаться гораздо приятнее, они хотя бы едут линейно. На первых порах мне, конечно, было стремно ездить между машинами, и я сильно замедлялся для маневров, но со временем привык.

Как-то раз я ехал по обочине, и прямо передо мной со встречки повернула машина без поворотников. На большой скорости я врезался: сделал сальто через капот, оцарапал себе плечо, сломал вилку на велосипеде, повредил раму, разбил на машине фару, помял крыло и оторвал бампер. Водитель автомобиля был признан виновным, но страховая компания не хотела выплачивать мне деньги, пришлось судиться. Водитель на суде мне говорил: «Я думал, что ты остановишься». В итоге я получил компенсацию стоимостью с мой велосипед — порядка 70 тысяч рублей.

Больше подобных ДТП со мной не было, разве что машины немного задевали и прижимали к обочине. В Москве много любителей ехать по разделительной и не включать поворотники, поэтому довольно часто приходится показывать средний палец и орать. Если мне мешают зеркала стоящих машин, я их просто складываю. Бывает, таксисты догоняют и предъявляют претензии, но дальше разговоров дело не заходит: у всех нет времени устраивать разборки в стиле GTA. Хотя желание порой имеется. По моей вине никогда не случалось аварий, я даже всегда показываю руками, куда поворачиваю.

Последние три года с марта по ноябрь я перемещаюсь по городу исключительно на велосипеде. Общественным транспортом почти не пользуюсь, к тому же на велосипеде получается гораздо быстрее. До офиса мне десять километров. Там у меня лежит сменный комплект одежды. Душа, к сожалению, в офисе нет, поэтому использую влажные салфетки. Если я собираюсь с друзьями в бар, то, конечно, ограничиваю себя в алкоголе.