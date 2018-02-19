Денис, программист, 29 лет

Фетиш: Джинсы

В детстве, когда я оставался дома один, очень любил играть в индейцев — носиться по комнате босиком и с голым торсом. К этому со временем прибавились игры в темницу, когда я сам себя связывал — эдакий детский БДСМ. Просто валялся связанный. А во время игры в индейцев уже была бóльшая активность, изображал борьбу на полу, что-то типа того.

Так вышло, что и первый оргазм я испытал во время таких игр: лежал в домашних штанах и терся об пол членом, пока не кончил. Это для меня, 13-летнего, был, конечно, шок и полная неожиданность. Тогда я слышал о мастурбации, но не совсем понимал, что она означает, и не знал о существовании оргазма!

В ту пору с сексуальным просвещением, честно говоря, было не очень. Поэтому я очень испугался, особенно когда увидел сперму — подумал, что я чем-то болен или что-то себе повредил. И в тоже время испытал неимоверный кайф.

Сразу после этого случая я начал мастурбировать. Сначала просто воспроизводил ту ситуацию: ложился на живот, связывал ноги, разводил руки и терся. Потом придумал еще один дурацкий способ: снова раздевался до штанов, садился в позу лотоса, поднимался, опираясь на руках, и прямо так, на весу, двигал пятками, чтобы член о них терся. Я вообще без рук мастурбировал первые полгода.

У меня не сразу появилась возможность смотреть порно, не было компьютера и интернета. Но, когда увидел горячее видео, поймал себя на мысли, что очень возбуждают девушки в джинсах и любое активное использование этого элемента гардероба. Любил мастурбировать на фото и видео, где были джинсы. До сих пор помню свою любимую фотографию для мастурбации — снимок девушки в одних джинсах из рубрики о сексе газеты, кажется, «СПИД-инфо». Так вот, на фото была изображена зрелая, но очень привлекательная и соблазнительная женщина. Она выглядела эдакой ковбойкой. Меня заводило именно то, что она одета в джинсы, сразу представлялось, будто верхом на коне или еще что-то в этом духе. Это очень возбуждало, и очень хотелось к ней.