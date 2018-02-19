Люди в городеСекс-фетишисты
Воздушные шары, шибари и грязные ноги — почему люди возбуждаются от предметов
Фетиш — по сути, культ неодушевленного предмета или части тела. Иногда вещь становится объектом более важным человеку в сексуальной жизни, чем половой партнер. Причем речь может идти про абсолютно неожиданные предметы, например воздушные шары или джинсы.
Однако, каким бы странным ни казалось увлечение человеку, почти наверняка в интернете он найдет кого-то с такой же странностью. В группах в российской социальной сети «ВКонтакте», посвященных секс-фетишу и его видам, десятки тысяч участников. В международной сети Fetlife.com — 6,5 миллиона зарегистрированных юзеров.
The Village нашел в России представителей пяти разных фетишей и на условиях анонимности расспросил их о том, почему предметы могут возбуждать, как это отражается на сексуальной жизни фетишистов и где они находят партнеров для удовлетворения своих фантазий.
Текст
Иллюстрации
Денис, программист, 29 лет
Фетиш: Джинсы
В детстве, когда я оставался дома один, очень любил играть в индейцев — носиться по комнате босиком и с голым торсом. К этому со временем прибавились игры в темницу, когда я сам себя связывал — эдакий детский БДСМ. Просто валялся связанный. А во время игры в индейцев уже была бóльшая активность, изображал борьбу на полу, что-то типа того.
Так вышло, что и первый оргазм я испытал во время таких игр: лежал в домашних штанах и терся об пол членом, пока не кончил. Это для меня, 13-летнего, был, конечно, шок и полная неожиданность. Тогда я слышал о мастурбации, но не совсем понимал, что она означает, и не знал о существовании оргазма!
В ту пору с сексуальным просвещением, честно говоря, было не очень. Поэтому я очень испугался, особенно когда увидел сперму — подумал, что я чем-то болен или что-то себе повредил. И в тоже время испытал неимоверный кайф.
Сразу после этого случая я начал мастурбировать. Сначала просто воспроизводил ту ситуацию: ложился на живот, связывал ноги, разводил руки и терся. Потом придумал еще один дурацкий способ: снова раздевался до штанов, садился в позу лотоса, поднимался, опираясь на руках, и прямо так, на весу, двигал пятками, чтобы член о них терся. Я вообще без рук мастурбировал первые полгода.
У меня не сразу появилась возможность смотреть порно, не было компьютера и интернета. Но, когда увидел горячее видео, поймал себя на мысли, что очень возбуждают девушки в джинсах и любое активное использование этого элемента гардероба. Любил мастурбировать на фото и видео, где были джинсы. До сих пор помню свою любимую фотографию для мастурбации — снимок девушки в одних джинсах из рубрики о сексе газеты, кажется, «СПИД-инфо». Так вот, на фото была изображена зрелая, но очень привлекательная и соблазнительная женщина. Она выглядела эдакой ковбойкой. Меня заводило именно то, что она одета в джинсы, сразу представлялось, будто верхом на коне или еще что-то в этом духе. Это очень возбуждало, и очень хотелось к ней.
Она выглядела эдакой ковбойкой. Меня заводило именно то, что она одета в джинсы, сразу представлялось, будто верхом на коне или еще что-то в этом духе
Сами джинсы (или же просто брюки, штаны, легинсы) в том случае, когда они единственный элемент одежды, для меня являются воплощением сексуальной энергии. Что конкретно заводит — так это именно сочетание голого торса, груди и босых ступней — сочетание одетости и обнаженности… Вообще я много искал по этой теме, нашел лишь пару платных сайтов и пришел к выводу, что культуры как таковой и особенного названия у этого фетиша даже нет.
Раньше я вообще никогда не просил своих партнерш оставаться в джинсах, старался избегать неловких ситуаций — лучше по старинке. Сейчас у меня есть постоянная девушка, встречаемся с ней давно. Как-то сказал ей, что люблю джинсы, иногда во время секса прошу ее подольше не снимать их или же сам остаюсь в джинсах дольше. То есть просто демонстрирую максимум интереса к джинсам, не более того. Рассказывать о том, что это именно моя страсть, особого желания нет. Просто как-то неловко, ведь если мой фетиш развивать до логического конца, то надо бы прямо в джинсах сексом заниматься, а не каждой это понравится.
Помимо джинсов, у меня бывали пару раз другие шалости типа связывания, кляпов или прищепок на сосках, но в целом свою тягу к БДСМ предпочитаю держать при себе… О моем фетише никто не знает, думаю, это не надо выносить на всеобщее обозрение. Одно время были мысли, что это неправильно, и иногда кажется, что лучше бы во мне этого вовсе не было. Но в итоге я это сейчас принял в себе и все же получаю удовольствие, пусть и тайно. А так, думаю, с этим можно жить и не обращаться за психологической помощью.
Алексей, дизайнер, 23 года
Фетиш: Порка
Интерес к порке появился у меня еще в детстве, примерно лет в десять. Когда я был маленький и только начинал понимать, что мне это нравится, играл со своей сестрой. Порол ее с помощью ремня и прутиков. Она чуть младше меня, и вроде бы ей это тоже доставляло удовольствие.
В 15 лет у меня появилась первая девушка, с ней и попробовал порку в сексе. Это была изначально моя идея, в итоге ей очень понравилось, и она даже сама потом просила еще повторить.
После нее я искал единомышленников по этой теме, например в известной международной фетиш-сети Fetlife.com. В итоге нашел, но до личного знакомства не дошло по различным причинам.
У меня одно правило: получает порку представительница слабого пола. Остальное не так важно. Разве что самому нравится использовать, как я называю, «большую троицу»: рука, ремень и розги, а вот смотреть в видео на розги скучно. И важно, чтобы порка была именно поркой, а не поглаживанием.
Прекрасная картина, когда соблазнительная женская попа потихоньку краснеет от чувствительного наказания рукой или ремнем
С чем конкретно связана моя страсть — вопрос к психологам. Из близкого окружения никто о моем фетише не знает, и раскрываться я не собираюсь. Хотя считаю, что конкретно этот фетиш абсолютно нормальный. Простите мою мужскую натуру, но уж очень нравятся женские задницы, а когда они розового или красного цвета — так особенно. Прекрасная картина, когда соблазнительная женская попа потихоньку краснеет от чувствительного наказания рукой или ремнем.
Что касается характера девушек, у меня нет предпочтений в духе «чтобы была покорная» и все такое — я могу подстроиться под человека. Сейчас у меня есть герлфренд, мы с ней встречаемся относительно недавно. В глубины своего фетиша я ее не посвящал, хотя как бы между прочим упоминал в разговорах, что мне это нравится. Поэтому она может только догадываться.
Пока мы с ней занимаемся традиционным сексом. Случайные шлепки тоже случаются, но ведь даже у самых ванильных, кто ничего, кроме миссионерской позы, не практикует, они тоже бывают. Не могу сказать, что подруге не понравилось, у нее было обычная реакция, но и восторгов в духе «ух ты, а давай ремнем!» не было.
Помимо порки есть мой второй фетиш — это боль, ну, тут одно непосредственно связано с другим, то есть нравится причинять боль от порки по женской заднице. Сам я свитч, то есть могу быть как доминантом, так и сабмиссив (предпочитает подчинение. — Прим. ред.), но больше вижу в себе верха. Со склонностью к садизму.
Мария, копирайтер, 30 лет
Фетиш: ФУТ-ФЕТИШ
Я отношу себя к фут-фетишистам — принимающим, или доминирующим, то есть люблю получать поцелуи и массаж ног от сабов — мужчин со склонностью к подчинению. Откуда взялся этот фетиш, сложно сказать, разве что помню, что в детстве я часто болела и мне делали массаж ступней (ведь там, как известно, сосредоточены точки всего организма). На ступнях есть нервные окончания, поэтому было очень приятно, а не только полезно.
Именно эротический интерес к ступням у меня проявился не сразу. В 22–23 осознала, что меня привлекают видеоролики, где девушкам лижут ступни и пальцы ног, а они кайфуют и одновременно мастурбируют. Практический опыт случился чуть позже, лет в 27, с мальчиком с сайта знакомств. У него в профиле было прямо указано что-то вроде «встречусь для фут-фетиш-сессии». Мы с ним сначала пообщались в кафе, и я подумала: почему бы и нет? Сессия прошла удачно, я слегка нервничала, но это было приятное волнение. Он мне массажировал ступни, потом вылизывал и посасывал пальчики на ногах и слегка покусывал пятки. У меня было сильное возбуждение, и я видела, что у него тоже. Мы провели фут-фетиш-сессию и ей ограничились.
Потом еще пробовала с другими партнерами фут-джоб (мастурбация пениса о ступни ног), тоже было прикольно. Хотя это больше удовольствие для мужчины, они от этого быстро кончают. Мне нравится именно доминировать над мужчиной, то есть его ноги я бы точно не хотела целовать. В основном единомышленников по фут-фетишу и партнеров для этого находила на тематических БДСМ-сайтах типа BDSMPeople или же на сайтах знакомств. Фут-фетишистов вообще немало, по крайней мере, в интернете в группах, поэтому найти не сложно.
Иногда рабы-фетишисты просили меня не мыть ноги, чтобы они могли ощутить запах, их это возбуждает намного больше, было несложно выполнить их пожелание. Были и те, кто, наоборот, любит целовать исключительно ухоженные ноги и строго после душа. За ступнями ухаживаю регулярно, мажу кремом и делаю педикюр, во время процедур, кстати, тоже получаю немного удовольствия, особенно в начале, когда ступни массажируют и чистят при помощи электроаппарата.
Иногда рабы-фетишисты просили меня не мыть ноги, чтобы они могли ощутить запах, их это возбуждает намного больше
У меня достаточно широкие ступни для девушки, и иногда бывает проблема с обувью. Поэтому сразу обычно пишу, что у меня ноги не маленькие (39–40-й размер), но ухоженные, и их любители в любом случае находятся.
Знаю, что есть еще мужчины, у которых фетиш — ноги в чулках, сапогах и на каблуках. Но мне больше нравится активность с обнаженными ступнями. Хотя каблуки иногда ношу. Есть, само собой, лимит в фут-фетиш-играх: например, фистинг ногами мне как раз кажется неприемлемым, я не стала бы этого делать, для меня это слишком.
Был казус с прошлым бойфрендом, когда мы лежали обнаженные в постели, на меня что-то нахлынуло, и я ступнями пыталась погладить ему член, а он скорчил гримасу то ли ужаса, то ли отвращения. Я покрылась тогда пунцовым румянцем и перевела все в шутку, больше ничего ногами у него не трогала. Думаю, что если человек не в теме, то и не надо ему навязывать свои предпочтения.
Сейчас у меня есть парень, мы с ним недавно и пока занимаемся обычным сексом — он вне фетиша. Ему только нравятся высокие каблуки, как, впрочем, типичному мужчине. Про мой интерес к фут-фетишу и легкой доминации он в курсе и не считает это чем-то диким, как и я сама, естественно. Вообще все фетиши — это не отклонение, за редким исключением (например, зоофилия и копро — для меня это явное табу), поэтому отношусь к этой теме толерантно и без предрассудков. Если это никому не причиняет вреда, то не вижу проблем. Кстати, читала как-то статью о том, что у любителей БДСМ самая устойчивая психика!
А вообще думаю, что все люди так или иначе немного фут-фетишисты — стимуляция нервных окончаний на ступнях должна быть приятна априори, просто одни комплексуют, другие пока еще не пробовали, третьим лишь щекотно.
Антон, 48 лет, менеджер по транспорту
Фетиш: воздушные шары
Я начал увлекаться шарами в эротическом смысле примерно с 12 лет. Родители часто надували мне воздушные шарики, и, поскольку сами целый день проводили на работе, я был предоставлен полностью себе. Однажды я попробовал лечь на шар, начал ерзать на нем голышом и кончил. С тех пор мне нравятся шары.
Один раз в детстве родители купили шары размером около 18 дюймов (примерно 45 сантиметров. — Прим. ред.). Для 12-летнего пацана они казались большими. Старший брат надул один такой шар с помощью пылесоса. Я был на седьмом небе от счастья и мастурбировал об него, когда никто не видел.
Нас, таких любителей шаров, называют лунерами (looner — от «loon», сокращенное от «balloon» — «воздушный шар». — Прим. ред.). Единомышленников искал в интернете, в основном в группах во «ВКонтакте». Лунеров в России не то чтобы много, но есть.
Я был женат, экс-супруга знала про мой фетиш, охотно участвовала в играх с шарами. К сожалению, она трагически погибла в ДТП несколько лет назад. Сейчас никто о моем увлечении не знает. Хотя я считаю, что это норма и шары вреда не приносят — от них только положительные эмоции. Но, как говорится, меньше знаешь — крепче спишь. Если ко мне гости приходят, то я сдуваю шары и прячу их в укромное место.
Для игр важен размер и прочность шара, остальное, например цвет и форма, — второстепенное. Я сам совсем не хрупкого телосложения, поэтому мне нужен шар не менее метра в диаметре, чтобы можно было на него сесть или лечь и не бояться, что он подо мной лопнет.
Вообще у меня бывает иногда обычный секс без шаров, а если я дома один, то играю с шарами. У меня есть обширная коллекция, штук 50, точно не помню. Есть среди них особенно любимые шары — фиолетовые. Очень красивые, особенно если надуть шар и посмотреть сквозь него на свет.
Брат надул один такой шар с помощью пылесоса. Я был на седьмом небе от счастья и мастурбировал об него, когда никто не видел
Меня часто посещают сексуальные фантазии на тему шаров. Например, я захожу в некий клуб под предсказуемым названием «На воздушном шарике». Его интерьер украшают связки больших надутых гелием шаров. Публика преимущественно женская, причем зачастую нетрадиционной сексуальной ориентации. Женщины берут с собой наполненный гелием шарик и идут танцевать, затевают шутливую борьбу, стараясь лопнуть шарик соперницы. Иногда парочки начинают танцевать с шариком, зажатым между их телами — чертовски привлекательное зрелище.
Мне представилась пара девушек — сексапильные блондинка и брюнетка, сидевшие за столиком. У каждой в руках было по большому шару. Они дули в них по очереди, кажется, это была какая-то игра. Я слышу скрип латекса, свидетельствующий о том, что шары уже раздуты до предела и вот-вот лопнут. Девушки определенно наслаждаются этой игрой. Каждая хочет, чтобы первым лопнул шар у соперницы. Мне не верится, что шары до сих пор целы. Каждый огромен и прозрачен дальше некуда. Темноволосая зажимает колечко шарика в свои рубиновые губки и дует. Бах! Клочки латекса разлетаются во все стороны, а стоящая рядом девушка от неожиданности подпрыгивает так, что ее грудь чуть не выскакивает из сильно декольтированного платья.
Я был очень возбужден таким представлением и отлучился в туалет выпустить в кабинке пар. Вот такая фантазия.
Виктор, 34 года
Фетиш: ШИБАРИ
Любовь живет три года. Эту простую житейскую мудрость я постиг на своей шкуре в браке. Один и тот же сексуальный партнер за длительный промежуток времени надоедает. Пропадают эмоции, чувство новизны. Каждый пытается найти выход по-своему. Кто идет налево в надежде, что новый партнер может дать энергию, эмоции. Кто-то пытается найти новое в избитых чувствах и партнере при помощи различных девиаций.
Так я открыл для себя шибари. Я уже и не могу сейчас вспомнить, где первый раз узнал о нем. Может, какая-то фотография меня зацепила или просто нагуглил, но я оказался на сайте Алека Зандера, где меня поразил слог и размышления человека о власти, сексе и контроле.
Шибари пришло к нам из древней Японии с искусством контроля властями граждан. Полицейские связывали своих клиентов веревками и перемещали по стране. По цвету веревок, вязке, количеству и орнаменту узлов можно было судить о преступлении, которое совершил человек. Ключевое в шибари — привязать человека к самому себе. То есть связать его таким образом, чтобы он потерял возможность двигаться, не будучи привязанным к какому-либо предмету. Ограничение жертвы, навязывание ей своей воли — то, что многие ищут постоянно в своей обыденной жизни. Все мы делимся на палачей и жертв. Начальник, подруга, знакомый — все ограничивают нас, но вместе с этим и что-то дают.
Веревки — это ограничение движения. В любом случае человек, который позволяет добровольно себя связывать, тоже получает эмоции. Можно отключить еще чувства: вербальные (кляп), визуальные (повязка на глаза), и тогда у человека останется меньше того, чем чувствовать, но эмоции и ощущения от оставшегося усиливаются.
Шибари — это искусство. Им можно заниматься годами, совершенству нет предела. Это и довольно опасно. Можно даже убить случайно. Человека нужно уметь связать так, чтобы у него не нарушалось сильно кровообращение. Поэтому в основе — техника безопасности и ножницы рядом во время сеанса.
Шибари — это эстетика. Нужно не просто связать человека и заняться с ним сексом. Секс может быть даже не обязательным. Нужно, чтобы была эстетическая красота в этом процессе. Простите мне мою мужскую натуру, но я люблю глазами.
Ключевое в шибари — привязать человека к самому себе. То есть связать его таким образом, чтобы он потерял возможность двигаться, не будучи привязанным к какому-либо предмету.
В любом случае шибари — это девиантное поведение, то есть явное отклонение от нормы. Но кто судит, что является нормой, а что нет? Мир же такой разнообразный, особенно мир секса. Помню свое удивление, когда я попытался зарегистрироваться в какой-то всемирной соцсети для людей с сексуальными отклонениями и впал в ступор, когда попросили ввести пол — 12 разных вариантов на выбор! Какие-то я видел вообще впервые.
Когда я стал интересоваться темой, то начал искать проводников. Понятно, Алек Зандер проводит курсы и популяризирует тему в массах. В Питере рулит Борис Мосафир. Он делает показательные сессии где-то в подворотнях Лиговки в одном из баров. Народу набивается немало. Люди приходят в бар и смотрят представления: несколько сессий шибари-мастеров и их моделей под музыку. Но только шибари там мало. 90 % увлекающихся темой — это банальное связывание веревкой русских людей русскими людьми. Искусства, души, страсти, эмоций нет. Просто очередное хобби, когда люди даже особенно не пытаются понять, что они делают и зачем. Но это нормально.
Как правило, все, кому я предлагал подобные эксперименты, соглашались попробовать. Правда, была одна девушка, которая очень хотела сменить роль и доминировать. Но топ на то и топ, чтобы связывать самому, а не быть связанным. Кто хочет подчинять — не очень хочет подчиняться. Хотя, может быть, в этом тоже есть определенное удовольствие.
Ну а пока увлечение не шибко дается. Мало моделей, а случайные спутницы теряются, когда предлагаешь их связать. Кто-то даже воспринимает в штыки — секс под одеялом подавай, и баста.
КомментарииПодписаться