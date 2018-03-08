Полина Музыка: «Я могла добавить в вино не кровь, а мочу или пурген»

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В прошлом августе в СМИ наперебой выходили новости с заголовками вроде «Московская художница напоила гостей вином со своей менструальной кровью». Речь шла об акции 20-летней Полины Музыки, которая выставила стаканчики с вином, смешанные (или не смешанные, как теперь говорит сама художница) с генитальными выделениями на выставке «УК 148. Искусство как преступление». Проигнорировав табличку с предупреждающим текстом, посетители выпили все вино буквально за 15 минут. С тех пор у Музыки состоялись еще три выставки — на последней гостям запрещено было находиться одетыми. Корреспондент The Village Степан Нилов спросил у самой художницы, насколько безопасно и этично подмешивать менструальную кровь в напитки ради искусства, а также о неподготовленных зрителях, феминизме и Петре Павленском.