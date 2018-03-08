Люди в городеГероини The Village
Рэперша, мундеп, феминистка и другие классные женщины, о которых интересно читать
Подборка материалов The Village про популярных городских героинь, которые разбивают убогие стереотипы о слабом поле.
Боксерша Татьяна Дваждова: «Я скрывала свой пол, чтобы драться с мужчинами на ринге и улицах»
Мы привыкли считать, что разделение на мужской и женский спорт естественно, а мальчики физически сильнее девочек. 22-летняя Татьяна Дваждова из Санкт-Петербурга в это не верит и с 17 лет тренируется и дерется с мужчинами, участвуя в боксерских соревнованиях и забивах футбольных фанатов. Пускай для этого и приходится подделывать паспортные данные и стричься под машинку. The Village рассказывает ее историю.
Сооснователь Arma17 Наташа Абель: «Творческая энергия не перекрывается от всего, что происходит»
Именно диджея Наташу Абель российские тусовщики должны благодарить за подъем электронной музыки в стране. Прошлой весной отменили очередную вечеринку созданной Абель команды Arma17, что стало неприятным сигналом для российского рейва. Однако этот год показал, что Абель не остановилась, а, наоборот, расширила масштабы своей деятельности, проведя несколько вечеринок в Берлине, Стамбуле и других городах мира. Накануне вечеринки по случаю девятилетия «Армы» в Санкт-Петербурге (когда еще оставалась надежда, что рейву быть) редактор The Village узнала у Абель о том, как ее команда переживает трудности, кому она могла не угодить и как собирается выходить на международную сцену.
Как редактор The Village стала муниципальным депутатом
Осенью прошлого года в 125 районах Москвы прошли выборы муниципальных депутатов. Оппозиционеры захватили большинство в нескольких районах, получив в целом 267 мест в мунсобраниях Москвы. Во многом такого успеха новоиспеченные депутаты добились благодаря проекту Дмитрия Гудкова и Максима Каца по сопровождению кампаний кандидатов — ее прозвали «политический Uber». Корреспондент The Village Лена Верещагина «прокатилась на нем» в своем родном Троицке и рассказала, как сумела победить, при чем тут голые избиратели, 150 тысяч рублей и голуби.
Интерсекциональная феминистка — об отношениях, волосатых ногах и бытовом сексизме
За последние годы слоган «Girl power» прочно закрепился в массовой культуре: модные бренды обыгрывает тему феминизма в принтах и слоганах, запускаются отдельные медиа для феминистски настроенных женщин, а кандидаты в президенты громко заявляют о своем отношении к проблеме неравенства полов. Однако кажется, что многим россиянам до сих пор не совсем понятно, кто такие феминистки, кого они ненавидят, чего хотят, против чего протестуют и как строят отношения с мужчинами. The Village поговорил с активной феминисткой о ее отношениях с обществом, партнером и своим телом.
Полина Музыка: «Я могла добавить в вино не кровь, а мочу или пурген»
В прошлом августе в СМИ наперебой выходили новости с заголовками вроде «Московская художница напоила гостей вином со своей менструальной кровью». Речь шла об акции 20-летней Полины Музыки, которая выставила стаканчики с вином, смешанные (или не смешанные, как теперь говорит сама художница) с генитальными выделениями на выставке «УК 148. Искусство как преступление». Проигнорировав табличку с предупреждающим текстом, посетители выпили все вино буквально за 15 минут. С тех пор у Музыки состоялись еще три выставки — на последней гостям запрещено было находиться одетыми. Корреспондент The Village Степан Нилов спросил у самой художницы, насколько безопасно и этично подмешивать менструальную кровь в напитки ради искусства, а также о неподготовленных зрителях, феминизме и Петре Павленском.
«Я женщина. Меня трахают. Я трахаю»: Познакомьтесь с провокационной рэпершей «На лицо»
Рэперша «На лицо», она же Анна Зосимова, — украинская модель и дизайнер. На родине она известна как постоянная героиня светской хроники (себя она иронично называет «модной телочкой»). В октябре Зосимова выпустила первый альбом «В городе бывших», где саркастично прошлась, кажется, по всем атрибутам тусовочного образа жизни. Сейчас она снимает новый клип. The Village встретился с Зосимовой, чтобы поговорить о сексизме в русскоязычном хип-хопе, войне в Донбассе и «стильном женском блатнячке».
Дизайн общего пользования: Кто придумал принт «Моей улицы»
The Village нашел создателей самого ненавистного (а для кого-то любимого) паттерна 2017 года — рисунка на строительных заборах программы «Моя улица». Командой дизайнеров руководила Маргарита Курцер — арт-директор КБ «Стрелка». Она рассказала нам о том, как происходила разработка новой айдентики городских строек и что называют «дизайном общего пользования».
«Со мной невозможно договориться»: Кто такая Кэри Гуггенбергер
Протестное движение против реновации стало одним из самых ярких в 2017 году даже несмотря на то, что своих изначальных целей — пересмотра программы — оно не добилось. Зато подарило городской политике новые лица: еще в мае, сразу после крупнейшего митинга, The Village сделал интервью с Кэри Гуггенбергер — лидером движения против сноса хрущевок и модератором самой крупной тематической группы в фейсбуке.
Татьяна Никонова — о том, зачем нужен учебник о сексе
Журналистка и секс-блогер Татьяна Никонова планирует издать в 2018 году секспросвет-учебник «Наука секса для подростков», рассчитанный на детей 13–16 лет. Пока книга в работе, The Village узнал, зачем разговаривать с детьми на эту тему, почему половое воспитание не приводит к ранним занятиям сексом и чем плох курс нравственности, который хотят ввести во всех школах.
Ровесницы революции 1917 года
По данным Комитета по социальной политике, в Петербурге живет 141 человек 1917 года рождения. The Village отыскал трех горожанок, которые в прошлом году отметили столетний юбилей, и узнал, что думают ровесницы революции о современности и когда, по их мнению, в России жилось лучше всего.
Фотографии: 1 — Ирина Юльева, 2 — Андрей Донин/Mixtura.org, 3 — Кирилл Руков, 4 — Лиза Стрельцова, 5, 7 — Анастасия Пожидаева, 6 — Саша Карнюхин, 8, 9 — Андрей Стекачев, 10 — Виктор Юльев
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