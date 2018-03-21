О том, стоит ли показывать сложности материнства

Это двоякая ситуация. Мой блог учит быть оптимистичной по жизни. Но я не показываю людям, что я просто классная, и все, я раскрываю секреты, как изменить жизнь. Я перед сном могу рассказать подписчикам, что, когда дети засыпают, у женщины есть время на себя, на процедуры в душе, на то, чтобы порадовать себя.

Было время, когда я много плакала. Муж ушел на работу, бабушка не всегда может прийти помочь. У меня двое детей, их надо кормить на специальной подушке, приходилось по очереди, полчаса одного, полчаса другого, пока переоденешь, нужно опять кормить — это ад. А выйти самостоятельно из дома с огромной коляской? Когда всех соберешь, уже не хочется никуда идти. Я звонила мужу, плакала, а он спрашивал: «Как же твой оптимизм?» В итоге муж уволился, начал работать дистанционно, и все наладилось.

Я хочу сделать марафон, где расскажу, через что я прошла. Новые подписчики думают, что я занимаюсь только собой и не думаю о детях. Но я много рассказывала о том, как проходили роды. Те, кто со мной долго, понимают, что есть и информативность, не только смешно. У меня были растяжки первое время, которые я лечила кремами. Через две недели наперекор всем врачам я начала заниматься физкультурой. Первый месяц занималась дома, потом — в зале. И через четыре месяца я уже смогла показать себя в купальнике, подписчики даже не поверили. Я честно показывала, как было.

Важно любить себя, а не только детей. Я сама почувствовала, что детей любишь настолько, что каждую секунду хочешь проводить с ними. Но они очень быстро к этому привыкают и становятся маменькиными сынками — от этого им самим будет только тяжелее в будущем. Но я перебарывала себя. С Миланой было очень тяжело, она любит меня — приходится занимать ее игрушками.