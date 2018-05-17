Деремся мы только на руках в русском стиле без всякого говна. Если человек упал, можно ему еще пару раз прописать, чтобы наверняка лежал и понял, что если встанет, то получит еще большей ***** [взбучки]. В махаче существует четкое разграничение: свои — чужие. Чужих надо бить, своих не надо. Порой, конечно, сцепляешься с кем-то один на один, но чаще всего просто руки выкидываешь в общей людской куче. И все-таки противники — это не враги, а оппоненты, ведь они такие же русские люди, как и мы. Поэтому жестить не нужно. Вообще, в любой драке присутствует смотрящий со стороны, который наблюдает, чтобы никого не залупили до смерти. Многим людям достаточно почувствовать запах крови, и у них сносит крышу — они начинают буквально прыгать по лежачему. Конечно, после этого с неудержимым проводят беседу.

Всех фанатов можно разделить на хулиганов и ультрас. Ультра занимается аудио- и визуальной поддержкой, они кулаками не машут, а рисуют баннеры, раскладывают флажочки на трибуне. Конечно, если к ним кто-то ******** [прицепится], они и подраться могут. А мы хулиганы, а это значит, что мы деремся и этим продвигаем любимый клуб. В некоторых фанатских фирмах состоит 300 человек, а в некоторых 15. Многие дерутся не за «Спартак» или ЦСКА, а за контору, если она топовая. Я всегда дрался за родной клуб, и до ***** [лампочки], в какой группировке состою.

Хорошее место для драк — это опушка в лесу, заброшенный стадион или футбольное поле в парке. Главное условие — это открытая площадка, поменьше деревьев и, конечно, отсутствие людей вокруг. Прохожим ведь не объяснишь, что мы спортом занимаемся. На всю огромную Москву сейчас осталось семь-восемь проверенных мест для драк. Из-за малого количества площадок порой ситуация доходит до абсурда. Приезжаешь на поляну подраться, а там уже очередь из желающих выстроилась. Сейчас дерутся эти, потом эти, потом те, а потом только мы. ****** [кошмар], как за хлебом приехали. Но что поделаешь — приходится ждать по два-три часа.

Иногда менты нас накрывают: лупят дубьем и вяжут всех, кого поймали. Привозят в отделение, а оформить ничего не могут, потому что на тебя не жаловались. Например, поймают меня и коня — я скажу, что я его не бил, а он скажет, что меня и пальцем не трогал. Менты могут заявить, что у них есть видео драки, а мы ответим, что дрались в шутку. Максимум, что они могут, — это выписать штраф или посадить на пару суток за мат в общественном месте.

Раньше, в 2009–2011 годах, мы лупились каждые выходные, сейчас, конечно, реже. Появилась куча разных фирм, которые постоянно устраивают разные проверки и просмотры. Просмотр — это когда молодежь, которая хочет попасть в основу фирмы, дерется друг против друга. А основа выходит в поле один-два раза в год. Не то чтобы они лучше дерутся, просто они проверенные люди, которые не один раз стояли спина к спине.