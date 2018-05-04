О деньгах и травмах

Джостинг (вид конного спорта, сшибки на копьях. — Прим. ред.) нельзя попробовать, ты либо занимаешься этим, либо нет. И решение придется принимать на берегу. Потому что надо вбухивать миллион рублей в свое железо. Есть люди, которые дают возможность попробовать, я считаю, что это пагубный путь. Люди не ценят то, что получают бесплатно. За свои желания и стремления надо бороться, платить кровью, тогда ты к этому по-другому относишься. Если ты два года жрал только манную кашу на завтрак, обед и ужин, откладывал деньги, а потом заказал себе доспехи в лучшей мастерской страны, то ты и относишься к этому иначе. Плюс качество — доспехи XV века строго подгоняются под фигуру владельца, учитываются анатомические особенности, и это влияет на все. Если тебе в доспехах неудобно (а в чужих доспехах, скорее всего, неудобно), ты не покажешь нужного результата. Мне бы хотелось, чтобы все это стоило дешевле, и тогда приток людей был бы больше. Но, к сожалению, оно стоит сколько стоит, и приток микроскопический.

Кстати, на турнире в 2013 году, про который я рассказывал, выиграл Павел Коленков из минской «Золотой шпоры». Говорят, бог любит смелых: у него доспехи были такого качества, что его просто чудом не убили. Он еще и без травм с этого турнира уехал. Это реально по моему опыту чудо чудное, диво дивное. Сейчас он не принимает участия в турнирах — как раз из-за доспехов. Я, кстати, сам с того турнира уехал в больницу на машине с мигалками, прям с ристалища. Тоже дыра в доспехах была, мне ногу разворотило в первом же бою. В общем, мы много шишек набили в 2013 году.

На турнирах всегда обязательно дежурит скорая помощь. Но на самом деле наш спорт не самый травматичный. В том же хоккее, например, тяжелых травм куда больше. А в боксе? А гимнасты что, мало ломаются? Если ты выходишь драться и думаешь заранее о том, как тебе сейчас больно будет, то лучше вообще не выходить. Ничего хорошего из этого не будет. Человек, которого вышибли из седла, если он настоящий воин, джентльмен, всегда потом подойдет и поздравит. Скажет: «Молодец! Хорошо втащил. Дай бог, в следующий раз я тебе тоже так втащу».

Русские рыцари самые молодые. Чемпиону действующему, Андрею Камину из Петербурга, всего 28 лет. Мне вот 36, я приезжаю за бугор и самый молодой оказываюсь, как правило. При этом к нам приезжают в этом году дядьки: англичанин, канадец — им по 50 лет. А еще есть такой дядечка в Новой Зеландии, Джесс Смит его зовут. Его местные называют josting grandpa. Ему седьмой десяток. И ничего, выступает.

На Западе дольше к этому идут. Канадец Мрак Амель, ему как раз 50 лет, перед тем, как выйти на свой первый турнир на цельных копьях, имел десять лет турнирной практики на бальсе (мягкие породы дерева из Южной Америки. — Прим. ред.) — это копья, которые легко разлетаются в щепки. Бальсовые турниры тоже не бесполезные. Это школа езды, соревновательный опыт, база. И я пришел на конюшню 25 августа 2005 года. Первый турнир у меня был в октябре, два месяца спустя. Потому что был праздник на ВДНХ, День урожая, и так получилось, что мы должны были показательное выступление сделать. Так что бери палку и воюй. Ну, понятно, что отвоевали мы так, что жалко смотреть было. Но это принцип. А у них принцип другой.