Спецпроекты«Врач закричала и дала мне пощечину»: Москвичи — о боязни стоматологов
Просверленные щеки, выпавшие зубы, железные распорки и другие кошмары, которые не дают покоя
Темнота, высота, монстр, живущий под кроватью и ворующий тапки, — большинство вещей, которые пугали нас в детстве, начинают казаться безобидными еще до окончания начальной школы. Но только не зубные врачи — страх перед ними часто остается на всю жизнь. Совместно с клиникой «Агами» мы спросили трех москвичей о том, почему и после 30 при мысли о походе на осмотр у них трясутся коленки и потеют ладони, а психолога и врача — откуда берутся страхи и как с ними справиться.
Ренат Газизов
У стоматолога я не был лет десять. На последнем приеме удалял зуб, выросший во втором ряду в небе. Но это оказалось не так просто сделать. Врач распилил зуб на три части и стал тянуть. Когда он закончил, его маска и фартук были забрызганы кровью, а в небе у меня появилась огромная дыра.
Стоматологов я боюсь еще со школы: однажды на лечении мы оказались на соседних креслах с одноклассником. Я увидел, как врач выронила у него во рту работающее сверло, оно порезало ему язык, щеки и поцарапало эмаль. Друг тогда вскочил и в ужасе убежал.
Чтобы точно не попасть к стоматологу, я старательно слежу за зубами: как бы я себя ни чувствовал, не могу заснуть, пока их не почищу. Впрочем, страх не оставляет меня и во сне. Мне снится кошмар, в котором изо рта идет кровь, а я выдираю себе зубы и складываю в ладонь — иногда их больше, чем 32.
Я не собираюсь идти к врачу, потому что если я почувствую боль — а так и будет, сколько бы анестезии мне ни вкололи, — то никак не смогу ее контролировать. В кресле чувствую себя абсолютно беспомощным: мне больно, а я никак не могу на это повлиять.
Александр Самсонов
В детстве я прокусил врачу палец: она сделала укол не в десну, а в язык, но не заметила этого. Язык онемел, и сказать я ей ничего не мог, но, когда она вырывала зуб, я укусил ее от страха и боли. Она закричала, дала мне пощечину и выгнала из кабинета. С тех пор стоматологи ассоциируются у меня с болью и безразличием.
О походе к зубному в детстве родители говорили мне минимум за неделю, чтобы я успокоился и подготовил себя психологически. Однако последние два дня перед приемом я все равно не спал, но зато, когда шел в поликлинику, уже не капризничал, а просто плакал.
Зубной, который не казался мне садистом, появился только к концу школы. Его хорошее отношение и новая мощная анестезия мне помогли. Конечно, и сейчас в кресле меня трясет, потеют ладони, но все-таки я чувствую себя спокойнее и не сбегаю. В детстве несколько раз я в последний момент говорил врачу «нет-нет-нет», закрывал рот и делал ноги.
Ольга Старостенко
В три года меня привели подрезать уздечку под языком, чтобы лучше развивалась речь. Операция заняла всего пять минут, боли я не помню, но после этого стоматологи стали самым страшным кошмаром моего детства.
Любой ценой я старалась избежать похода к врачу. Однажды я две недели не говорила родителям о зубной боли, врала, что якобы беспокоит ухо. Меня отвели к лору, тайное очень быстро стало явным. Когда я все-таки оказалась у зубного, то сопротивлялась так сильно, что родители держали меня вдвоем, а врач, чтобы я не кусалась, вставил мне железную распорку в рот — так приемы и проходили, пока мне не исполнилось 12 лет.
Теперь я уже не нервничаю, появилась хорошая местная анестезия, уколы стали не такими болезненными, вместо страшных советских буров — нормальное оборудование. Я нашла хорошего доктора. Перед тем как начать, мы разговариваем, тревога уходит, и он делает безболезненный укол. Так что для меня рецепт «не страшно» — это хорошее оборудование и врач.
Михаил Агами
Главный врач клиники «Агами»
Болезненно зубы лечили 20 лет назад. А сейчас не нужно даже терпеть дискомфорт от укола с анестезией: перед ним можно обезболить слизистую с помощью специального геля. Впрочем, можно обойтись и совсем без шприца. Есть аппарат, который автоматически вводит анестетик, аккуратно его дозирует, и ощущения дискомфорта — как будто что-то изнутри распирает десну — не возникает. Во время лечения мы предлагаем 3D-очки, прослушивание музыки или просмотр любимых шоу и передач.
Если пациент боится садиться в кресло несмотря ни на что, мы прибегаем к седации, то есть лечим во сне. Анестезиолог вводит снотворное, мы дополнительно делаем местную анестезию и проводим все нужные процедуры. Седация мягче общего наркоза, мягче и пробуждение. Не требуется интубация трахеи, нет тошноты. Иначе говоря, побочных эффектов, как от общего наркоза, нет, а результат тот же: заснул, проснулся — все готово.
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