Ренат Газизов

У стоматолога я не был лет десять. На последнем приеме удалял зуб, выросший во втором ряду в небе. Но это оказалось не так просто сделать. Врач распилил зуб на три части и стал тянуть. Когда он закончил, его маска и фартук были забрызганы кровью, а в небе у меня появилась огромная дыра.

Стоматологов я боюсь еще со школы: однажды на лечении мы оказались на соседних креслах с одноклассником. Я увидел, как врач выронила у него во рту работающее сверло, оно порезало ему язык, щеки и поцарапало эмаль. Друг тогда вскочил и в ужасе убежал.

Чтобы точно не попасть к стоматологу, я старательно слежу за зубами: как бы я себя ни чувствовал, не могу заснуть, пока их не почищу. Впрочем, страх не оставляет меня и во сне. Мне снится кошмар, в котором изо рта идет кровь, а я выдираю себе зубы и складываю в ладонь — иногда их больше, чем 32.

Я не собираюсь идти к врачу, потому что если я почувствую боль — а так и будет, сколько бы анестезии мне ни вкололи, — то никак не смогу ее контролировать. В кресле чувствую себя абсолютно беспомощным: мне больно, а я никак не могу на это повлиять.