СпецпроектыЭксперимент: Иллюстратор пробует посадить самолет в аэропорту Шереметьево
VR-игры, авиатренажер, лазертаг и другие развлечения после работы
С наступлением весны мы совместно с брендом контактных линз Acuvue® решились на эксперимент. Мы выбрали необычные тренировки и занятия и предложили трем героям, которые проводят весь день перед компьютером, потратить на них вечера рабочей недели. Последний герой нашего проекта — иллюстратор Ника Водвуд. Она покаталась на лошадях, постреляла в монстров в шлеме VR, попрыгала на батутах, сходила еще на два занятия и рассказала нам о своих впечатлениях.
Ника Водвуд, 23 года
Иллюстратор
Я рисую комиксы, печатаю фанзины и наклейки, иногда работаю внештатно. Также я копирайтер в агентстве Instinct (BBDO) — придумываю креативные концепции для рекламы. И то и другое значит, что весь мой день проходит за экраном монитора. После долгого дня я обычно возвращаюсь домой обниматься с котами и спать. Помимо работы, я веду блог на YouTube — там больше 160 тысяч подписчиков: снимаю ролики про феминизм и свою жизнь.
Игры в шлеме виртуальной реальности
День 1 - Virtuality Сlub
С детства люблю компьютерные игры: Tomb Raider, Carmageddon, GTA, Neverhood, The Sims. Если выходит что-то интересное, стараюсь не пропустить. В войне приставок и PC я во втором лагере, но очки виртуальной реальности тоже вызывают у меня восторг. Я попробовала четыре VR-игры: катание на горных лыжах, скалолазание и две стрелялки. Шлемы тоже были разные: в одну стрелялку надо было играть стоя, в другую сидя. Мне больше понравилось стоя — на тебя бегут инопланетяне, а ты можешь отстреливаться и уворачиваться от огненных шаров. В каждой руке держишь по одному джойстику, камера с потолка отслеживает движения, а на голове, собственно, шлем. Сразу скажу, что в очках его надеть не получится. Привыкнуть к шлему просто, главное — правильно отрегулировать настройки
Ты полностью погружаешься в процесс, все выглядит очень реалистично. Особенно скалолазание: непередаваемое чувство, когда ты будто лезешь по теплой тропической скале, а внизу — гигантская высота.
Авиатренажер
День 2 - Dream Aero
Авиатренажер — это симуляция кабины пилота пассажирского «боинга», которую можно использовать для развлечения или для настоящей тренировки. Передо мной была приборная панель, в окне — реалистичная компьютерная модель мира. Это настолько увлекательно, что там можно несколько часов провести (и глаза не устанут). Сначала мы летали над Альпами, я подняла и посадила самолет, потом перенеслись в Москву, поднялись из аэропорта Шереметьево, сделали круг над городом и сели. В симуляторе можно менять погодные условия, включать режим турбулентности и отказ двигателя — кабину тогда начинает сильно трясти, управлять, разумеется, становится намного тяжелее.
Мне объяснили, что самый опасный момент в полете — взлет. Если что-то случится, то падение самолета невозможно будет контролировать. При полете катастрофу можно либо предотвратить, либо посадить самолет в безопасное место. Эта информация немного изменила мою жизнь, можно больше не бояться тряски во время турбулентности.
Лазертаг
День 3 - Подземный клуб «Лабиринт»
В подвалах сгоревшего пивоваренного завода люди стреляют друг в друга лазерами. Любителям реалистичности должно очень понравиться — там можно залезать на укрытия, ползать по песку, покрикивать, в сердцах бросать бандану в песок. Чтобы вступить в игру, надо примкнуть к одной из двух команд из 12 человек. Цель — попасть в участников из другой команды и продержаться как можно дольше. Для этого есть оружие на выбор: пистолеты, автоматы, дробовики. Если повязка на голове вибрирует — в тебя попали, надо бежать к аптечке и «воскрешаться».
Там было довольно холодно, было трудно понять, в кого я попадала, и мне, конечно, не хватало опыта. Было видно, что ребята в командах друг друга знают и собираются там регулярно, но новичкам тоже рады.
Батуты
День 4 - Спортивный центр «На батуте»
У меня началась эйфория еще на разминке — она напомнила мне школьную физкультуру. Очень жалею, что этого предмета не было в университете и нет спортивных занятий на работе. Представляете, как было бы здорово — пару раз в неделю всем офисом бегать по залу, делать приседания и играть в вышибал.
На занятии не знала, куда себя деть от восторга. Сначала просто прыгала на батуте, потом тренер усложнял задания — я попеременно приземлялась то на спину, то на ноги; делала развороты и фигуры, звездочку, поджимание колен. Все получалось с первого раза, в конце занятия я почти сделала сальто. Короче говоря, тренер сказал, что у меня талант.
Вышла оттуда счастливой и уставшей: батут — это серьезный вид спорта, в котором работают все группы мышц. На занятии я сильно вспотела, на следующий день у меня все болело, а на спине были синяки. В общем, по нагрузке это как спортзал, но намного веселее.
Катание на лошадях
День 5 - Конный клуб Pradar
В огромном крытом манеже клуба на территории Московского ипподрома мне достался красивый черный конь по кличке Прибой. Когда мы ходили шагом, я удивлялась, какой он послушный — я и до этого каталась на лошадях, но никогда не было такого, чтобы животное реагировало на малейшее движение. Затем перешли на рысь (это вторая скорость у лошади, всего их три: шаг, рысь и галоп), он стал упираться, а мне не хотелось на него давить.
Сложность в том, что когда вы идете рысью, то лошадь надо постоянно «посылать», то есть подталкивать, иначе она перейдет на шаг. Можно подгонять коня не только ногами, но и стеком, но мне это не нравится. Верховой ездой можно заниматься и без этого и обращаться с животными этично.
Итог
Больше всего мне понравилось прыгать на батутах. После занятия я первым делом начала искать зал рядом с домом. Так что снимайте очки, надевайте линзы и идите прыгать. От очков виртуальной реальности и авиатренажера я в восторге. Прежде чем начать заниматься верховой ездой, лучше почитать о правильном обращении с животными и быть готовым к трудностям — это не джойстик, а живое существо. Легче всего мне дались игры в очках виртуальной реальности, затем авиатренажер, батуты, лазертаг и верховая езда.
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