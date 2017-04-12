Игры в шлеме виртуальной реальности

День 1 - Virtuality Сlub

С детства люблю компьютерные игры: Tomb Raider, Carmageddon, GTA, Neverhood, The Sims. Если выходит что-то интересное, стараюсь не пропустить. В войне приставок и PC я во втором лагере, но очки виртуальной реальности тоже вызывают у меня восторг. Я попробовала четыре VR-игры: катание на горных лыжах, скалолазание и две стрелялки. Шлемы тоже были разные: в одну стрелялку надо было играть стоя, в другую сидя. Мне больше понравилось стоя — на тебя бегут инопланетяне, а ты можешь отстреливаться и уворачиваться от огненных шаров. В каждой руке держишь по одному джойстику, камера с потолка отслеживает движения, а на голове, собственно, шлем. Сразу скажу, что в очках его надеть не получится. Привыкнуть к шлему просто, главное — правильно отрегулировать настройки

Ты полностью погружаешься в процесс, все выглядит очень реалистично. Особенно скалолазание: непередаваемое чувство, когда ты будто лезешь по теплой тропической скале, а внизу — гигантская высота.