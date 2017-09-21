Уход за зубами — привычное и повседневное дело, но многие не знают важнейших правил. У большинства россиян старше 34 лет есть кариес, который часто возникает из-за плохой гигиены. Как правильно выбрать зубную щетку? Как правильно чистить зубы? Нужны ли ирригатор, зубная нить и жидкость для ополаскивания? Совместно с Philips мы задали эти вопросы семейной паре потомственных врачей-стоматологов, Дарье Володиной и Илье Шиманко.

Илья Шиманко

Врач-стоматолог, хирург, кандидат медицинских наук

Первое, о чем я прошу пациентов, — это показать, как они чистят зубы. У большинства техника неправильная. Это легко продемонстрировать, если нанести специальный краситель. Он окрашивает налет, и становится понятно, где пациент недочищает. Как правило, это участки у десны и межзубные промежутки. Щетка должна быть под углом 45 градусов к поверхности зуба, а движения — выметающими, от десны к коронке («от красного к белому»). Так удаляется налет с шеек зубов. С электрической щеткой проще: нужно медленно вести ее вдоль зубного ряда, а нужную работу она проделает за счет потока воды и пасты (достаточно шарика размером с жемчужину). Чистка занимает не менее двух минут. Не забудьте и про язык — правда, не у всех щеток есть для этого специальные насадки.

При чистке щетка должна быть под углом 45 градусов к поверхности зуба, а движения — выметающими, от десны к коронке

Раньше считалось, что электрические щетки могут повредить эмаль, но технологии изменились, и сейчас гаджеты бережны по отношению к эмали и мягко массируют десну. Разные режимы и виды насадок позволяют подобрать варианты для пациентов с чувствительными зубами, брекетами или, например, выбрать режим дополнительной полировки для любителей крепкого кофе. Современные щетки — звуковые или ультразвуковые; их щетинки колеблются с очень высокой частотой, около 30 тысяч колебаний в случае звуковых и до 100 миллионов — для ультразвуковых. Такая частота формирует быстрый поток жидкости (воды, слюны и зубной пасты), который и очищает зубы. Правда, ультразвуковые колебания могут привести к потере пломб, коронок, виниров или брекетов — слишком уж они интенсивные, а вот звуковая щетка безопасна.

Раньше считалось, что электрические щетки могут повредить эмаль. Сейчас технологии изменились, и гаджеты бережно чистят зубы

Курение — это, пожалуй, худшее воздействие на полость рта, которое можно себе представить. Доказано, что оно повышает риск самых разных заболеваний, в том числе онкологических.

Раньше всем рекомендовали зубную нить, но в последнее время считается, что она может травмировать десну — а при так называемом тонком биотипе слизистой десна может начать опускаться, обнажая корни зубов. Очищать межзубные промежутки важно, и лучше всего ирригатором вместо зубной нити — он очищает пространство между зубами струей воды. Ирригатор не заменяет зубную щетку, а дополняет ее. В ирригатор можно наливать воду или ополаскиватель, а подобрать подходящий состав поможет врач-стоматолог.

На улучшение гигиены может уйти несколько месяцев, но итог — это снижение кровоточивости, исчезновение запаха изо рта. Важную роль играет и регулярная профессиональная чистка. Ее частота зависит от наличия вредных привычек, качества гигиены, заболеваний, особенности состава слюны, но большинству людей достаточно и одного-двух раз в год.

Итак, оптимальный уход за полостью рта выглядит так: утром и вечером вы чистите зубы щеткой (лучше всего звуковой) с зубной пастой, завершая процедуру мягкой очисткой языка. Один раз в сутки (например, после вечерней чистки) используете ирригатор с ополаскивателем. И раз в год или чаще посещаете стоматолога для осмотра и профессиональной гигиены. Кстати, если у вас коронки или пломбы, рекомендации не меняются, а вот при наличии брекетов пригодится специальный ершик.

Дарья Володина

врач-стоматолог, хирург, пародонтолог, кандидат медицинских наук

Кариес и другие заболевания связаны в первую очередь с отсутствием профилактики, а не с наследственностью, как иногда думают. Профилактика же включает и лечение на самом раннем этапе (пока кариозная полость не появилась), и запечатывание фиссур, но в первую очередь гигиену. Самое главное — это качество, техника, регулярность чистки, периодическое посещение стоматолога, а еще индивидуально подобранные средства гигиены. Например, межзубные щеточки и ополаскиватели. Моя дочка очень любит, когда я рассказываю ей, чем чистили зубы древние люди — палочками, пучками травы, смесью меда с шерстью, золой и даже какао.

Кариес и другие заболевания связаны в первую очередь с отсутствием профилактики, а не с наследственностью

Сейчас есть зубная щетка. Рекомендую те, что с небольшой рабочей частью (не более 1,5 сантиметра), с синтетической щетиной средней жесткости с закругленными кончиками. Мягкая щетина лучше после хирургических вмешательств, а вот жесткими щетками лучше не пользоваться, они могут травмировать и слизистую, и эмаль зубов. Щетку меняйте каждые три месяца. Решайте сами, пользоваться ручной или электрической, но, конечно, электрическая удобнее. В ней уже запрограммирована последовательность движения щетинок и очень высокая скорость их колебаний — так вы не травмируете мягкие ткани, что очень важно, в частности, для детей, у которых моторика еще сильно не развита. Электрическая щетка помогает очистить от налета промежутки между зубами и заднюю поверхность зубов мудрости — это лучшая профилактика кариеса в областях, где его труднее лечить.

Самое главное в уходе за зубами — это качество, техника и регулярность чистки, периодическое посещение стоматолога и индивидуально подобранные средства гигиены

Я пародонтолог, и ко мне приходят пациенты с разными проблемами — кровоточивостью, болезненностью десны, неприятным запахом изо рта, подвижностью зубов. Лечение и профилактика таких заболеваний — это в первую очередь гигиена. Важно качественно удалять зубной налет и в то же время бережно относиться к слизистой десны: не травмировать ее щетками с жесткой щетиной или неаккуратным обращением с зубной нитью. А для дополнительного ухода за десной можно рекомендовать звуковую щетку, которая будет мягко ее массировать, и ирригатор.

Электрическая щетка очищает от налета промежутки между зубами и заднюю поверхность зубов мудрости — это лучшая профилактика кариеса в областях, где его труднее лечить

Конечно, к нам приходят и люди со здоровыми зубами — им хочется сделать улыбку красивее, а зубы белее. Иногда уже после профессиональной чистки выясняется, что натуральный цвет зубов очень светлый, и необходимость в отбеливании отпадает. Если эмаль все же темная или слишком желтая, можно провести химическое отбеливание — кабинетное или домашнее. Тем же, у кого эмаль светлая, достаточно поддерживать эффект профессиональной гигиены. С такой задачей справится щетка с режимом отбеливания — он полирует поверхность эмали и придает ей дополнительный блеск.

Начните ухаживать за зубами как можно раньше. С рождения очищайте полость рта марлевым тампоном, смоченным в кипяченой воде, а с момента прорезывания первого зуба нужно чистить его щеткой и пастой. Следите за тем, чтобы дети не засыпали с бутылочкой сока, компота или молока. Раньше педиатры рекомендовали начинать прикорм с яблочного или даже лимонного сока, но сейчас их позиция изменилась: соки часто приводят к кариесу молочных зубов. Жесткая еда в нужное время формирует нагрузку на челюсти и развивает их. От состояния молочных зубов зависит и здоровье постоянных, а регулярная чистка с раннего возраста помогает сформировать полезную привычку.

Своих пациентов я приучаю к тому, что мы с ними — команда и каждый должен выполнять свои обязанности. Если один из нас начнет халтурить, возникнут проблемы. Очень приятно видеть радость и гордость пациентов оттого, что приложенные усилия дали хороший результат. Когда я училась в Бристольском университете, в конце каждого визита в документации нужно было подтвердить, что пациент ушел домой счастливым.

4 мифа и факта про электрические щётки

#1

МИФ

Электрическая щетка чистит хуже обычной. Ручной щеткой проще контролировать движения и вычищать налет.

ФАКТ

Движения влево-вправо ручной щеткой могут загонять налет глубже под десну, что, в свою очередь, может повысить риск ее воспаления. Кроме того, области между зубами и поверхности задних зубов сложно прочистить ручной щеткой, а скапливающийся там налет вызывает кариес. Многие стоматологи рекомендуют чистить выметающими движениями вверх-вниз. У электрической щетки Philips Sonicare такие движения запрограммированы, нужно просто поднести ее к зубам и медленно вести вдоль линии десны. За счет быстрых движений щетинок охватывается широкая поверхность, а жидкость более активно циркулирует в полости рта, вымывая налет между зубами.

#2

МИФ

Электрическая щетка может стереть чувствительную эмаль и повредить десны.

ФАКТ

Клинически доказано, что звуковая щетка Philips Sonicare на 50 % бережнее воздействует на эмаль по сравнению с ручной щеткой. Специальная насадка AdaptiveClean поглощает избыточное давление и защищает зубы во время чистки.

#3

МИФ

Электрическая щетка может расшатать пломбы, коронки, виниры, не подходит тем, у кого есть брекеты.

ФАКТ

Подобный риск существует при неаккуратном использовании ультразвуковых зубных щеток — их щетинки движутся с очень высокой частотой. Звуковые же щетки, такие как Philips Sonicare, безопасны, так как частота движений щетинок ниже и клинически доказана их безопасность для пломб и ортодонтических конструкций.

#4

МИФ

Электрическая щетка — это просто гаджет для ленивых.

ФАКТ

Электрическая щетка, например Philips Sonicare, удобна тем, что комплексно ухаживает за полостью рта. В отличие от ручной, она лучше массирует десну и может улучшить ее состояние. Кроме того, электрическая щетка удаляет в несколько раз больше налета (в том числе от табака, вина, чая, кофе) и поддерживает естественную белизну зубов.

Пройдите мини-тест и мы подберем вам зубную щетку

Далее

?

Вам может подойти:

Ирригатор для межзубных промежутков

Ирригатор для межзубных промежутков Philips AirFloss Ultra

Подробнее
Пройти заново

Материал подготовлен при поддержке