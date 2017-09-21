Первое, о чем я прошу пациентов, — это показать, как они чистят зубы. У большинства техника неправильная. Это легко продемонстрировать, если нанести специальный краситель. Он окрашивает налет, и становится понятно, где пациент недочищает. Как правило, это участки у десны и межзубные промежутки. Щетка должна быть под углом 45 градусов к поверхности зуба, а движения — выметающими, от десны к коронке («от красного к белому»). Так удаляется налет с шеек зубов. С электрической щеткой проще: нужно медленно вести ее вдоль зубного ряда, а нужную работу она проделает за счет потока воды и пасты (достаточно шарика размером с жемчужину). Чистка занимает не менее двух минут. Не забудьте и про язык — правда, не у всех щеток есть для этого специальные насадки.

При чистке щетка должна быть под углом 45 градусов к поверхности зуба, а движения — выметающими, от десны к коронке