Сейчас есть зубная щетка. Рекомендую те, что с небольшой рабочей частью (не более 1,5 сантиметра), с синтетической щетиной средней жесткости с закругленными кончиками. Мягкая щетина лучше после хирургических вмешательств, а вот жесткими щетками лучше не пользоваться, они могут травмировать и слизистую, и эмаль зубов. Щетку меняйте каждые три месяца. Решайте сами, пользоваться ручной или электрической, но, конечно, электрическая удобнее. В ней уже запрограммирована последовательность движения щетинок и очень высокая скорость их колебаний — так вы не травмируете мягкие ткани, что очень важно, в частности, для детей, у которых моторика еще сильно не развита. Электрическая щетка помогает очистить от налета промежутки между зубами и заднюю поверхность зубов мудрости — это лучшая профилактика кариеса в областях, где его труднее лечить.
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