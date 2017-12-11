СпецпроектыНе потрачено: Как играть в приставку с пользой
Три геймера — о том, как увлечение помогает им в жизни
Видеоигры давно перестали быть лишь забавой и уже много лет не только приносят удовольствие геймерам, но и помогают в повседневной жизни. Они сближают людей, способствуют развитию отношений, развивают характер и, наконец, помогают подтянуть английский или другие иностранные языки. The Village вместе с Xbox узнал у фанатов видеоигр, как увлечение помогает им в быту и как с помощью экшенов найти общий язык с родителями.
Роман Бабанов, проджект-менеджер
Мой папа — большой фанат хоккея, поэтому он быстро увлекся NHL на Xbox и, когда забивал мне шайбу, говорил: «Прям как в молодости разыграли!» А с мамой мы рубились в экшены или адвенчуры. Каждая игра — дружеский спор и проверка навыков, например, мой друг Петя отлично знает теорию FIFA.
В детстве я был максималистом и считал, что все вокруг неправы, но, поиграв с родителями, понял, что у нас похожие интересы, и стал доверять им. Игры — это самый простой способ найти общий язык.
Также игры помогли мне подтянуть английский и узнать мир. После Mass Effect я загорелся космосом и купил учебник по астрономии, а в Tekken 6 мне нравился Ёсимицу — поэтому я стал много читать о самураях и Японии.
Илья Иноземцев, юрист
На втором свидании с моей будущей женой Алисой мы пошли на фестиваль видеоигр и несколько часов играли в «Скотта Пилигрима» на Xbox. Алиса сперва стеснялась, но довольно быстро вошла в азарт.
Вообще, игры помогают нам ладить друг с другом. Мы занятые люди, и для нас приставка — это разрядка после тяжелого дня. Обычно играем друг против друга и порой даже тренируемся перед поединками.
То свидание мне запомнилось, а вот что было до этого и после — я не помню. К тому же я очень хотел поиграть в «Скотта Пилигрима» и решил воспользоваться ситуацией. Вначале мы, конечно, притирались друг к другу и разбирались с управлением, но оно того стоило. Мое не самое разумное решение поиграть на свидании в приставку себя полностью оправдало — теперь мы женаты.
Андрей Барковский, глава PR-службы Avito
Раньше игры переводили плохо, поэтому я всегда проходил их на английском и никогда не проматывал диалоги и заставки — мне нравилось слушать всю эту бубню и погружаться в атмосферу.
Я играл с друзьями, которые хорошо знали язык и подсказывали мне. Главное — это выбрать хорошую эрпэгэшечку с качественными диалогами (например, Dragon Age), а не какой-нибудь шутер, в котором, кроме «Fire in the Hall!», ничего больше и не говорят.
Благодаря играм я несколько лет поддерживал английский на хорошем уровне и узнал много специфических слов, которые не встретишь в обычной жизни. Сейчас я практически каждый день использую язык в работе, и проблем не возникает.
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