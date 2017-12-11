То свидание мне запомнилось, а вот что было до этого и после — я не помню. К тому же я очень хотел поиграть в «Скотта Пилигрима» и решил воспользоваться ситуацией. Вначале мы, конечно, притирались друг к другу и разбирались с управлением, но оно того стоило. Мое не самое разумное решение поиграть на свидании в приставку себя полностью оправдало — теперь мы женаты.