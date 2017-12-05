Все чаще слышно гордое «не смотрю» в адрес телевизора. Нужную информацию проще найти в интернете, и даже VOD-сервисы не делают телевидение менее развлекательным. Вместе с «МегаФон.ТВ» мы решили проверить, можно ли чему-то научиться за просмотром телепрограмм. Для этого устроили эксперимент: два героя неделю смотрели познавательные передачи, а после сдали зачет.