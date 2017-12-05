Все чаще слышно гордое «не смотрю» в адрес телевизора. Нужную информацию проще найти в интернете, и даже VOD-сервисы не делают телевидение менее развлекательным. Вместе с «МегаФон.ТВ» мы решили проверить, можно ли чему-то научиться за просмотром телепрограмм. Для этого устроили эксперимент: два героя неделю смотрели познавательные передачи, а после сдали зачет. {{ hero.name }} {{ hero.job }} {{ hero.heroComment }} День {{index + 1}} {{ day.topProgram }} {{ day.topText }} {{ day.bottomProgram }} {{ day.bottomText }} {{ hero.heroConclusion }} Результаты {{ hero.heroTest.name }} {{ question.question }} {{ question.answer }} Правильный ответ {{ question.correctAnswer }} Читать историю {{hero.nextHero.name}} Преимущества МегаФон.ТВ ТВ, сериалы и фильмы в одном сервисе Есть веб-версия и приложения для iOS, Android и SmartTV Специальные условия для абонентов МегаФон Выгодные цены Сериалы и фильмы доступны оффлайн Программы доступны в записи материал подготовлен при поддержке
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