Все чаще слышно гордое «не смотрю» в адрес телевизора. Нужную информацию проще найти в интернете, и даже VOD-сервисы не делают телевидение менее развлекательным. Вместе с «МегаФон.ТВ» мы решили проверить, можно ли чему-то научиться за просмотром телепрограмм. Для этого устроили эксперимент: два героя неделю смотрели познавательные передачи, а после сдали зачет.

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