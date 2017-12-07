Первый безденежный день я начал с завтрака у родителей: они живут в двух шагах от меня, кормят вкусно, а счет уж точно не принесут. Вернувшись домой, изучил VEON, чтобы понять, какие бонусы помогут мне не превратиться в привокзального люмпена. Нельзя сказать, что без промокодов для Deezer и «Амедиатеки» я бы не слушал музыку и не смотрел кино, но, по крайней мере, это спасло меня от прослушивания рекламы «Азино три топора».
Начал искать события с фуршетами — ничего. Как будто именно с этого понедельника Москва решила сесть на диету. Но тут друзья неожиданно организовали сюрприз-вечеринку. Ура! Доехал зайцем. Тут мне повезло: подъехал трамвай нового образца, в котором любая дверь открывается при нажатии кнопки, а оплата проезда остается на совести пассажира.
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