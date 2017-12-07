Представьте, сколько за неделю вы тратите на кофе, такси, концерты и вечеринки. Вместе с VEON мы решили проверить, что будет, если отказаться не только от этих, но и других расходов. Для этого предложили двум героям — фотографу Людмиле Андреевой и музыканту Poko Cox — сделать вызов консюмеризму и прожить семь дней в Москве без копейки в кошельке. Бартерный обмен, вписки у друзей, посты в инстаграме и другие способы выживания в большом городе без денег — в эксперименте The Village.

Людмила Андреева

Фотограф, студентка БВШД

«Раза с десятого — это было непросто — подписалась на рассылку об утилизации продуктов в магазинах»

Понедельник

Понедельник выдался читерским: в нашей квартире гостила мама подруги, и утром меня встретили оладушки ее приготовления. Проснулась я с простудой, пришлось отказаться от вечеринки у друзей, где был шанс поужинать. Подумав о голодном будущем, приготовила сразу на следующий день, чтобы не клянчить еду у коллег, завтрак (замочила геркулес) и обед (сварила контейнер гречки и чечевицы). Весь день я провела, изучая акции в приложении, группу фудшеринга и инструкции по выживанию без денег.

Вторник

Кофе обычно я покупаю у редакции, но в сложившихся обстоятельствах это непозволительная роскошь. С утра прихватила с собой термос, литровую бутылку воды и четыре контейнера с едой. Экономить оказалось физически тяжело.

Раза с десятого — это было непросто — подписалась на рассылку об утилизации продуктов в магазинах. Первым из предложений VEON меня заинтересовал код на печать 50 фотографий 10 на 15. Написала в фейсбуке, предложила обменять свои карточки на таблетки или кофе, и сразу нашла человека, готового дать мне глицин просто так. Другой сердобольный предложил две чашки кофе. Поймав эйфорию бартерного обмена, я предложила сделать два-три портрета за еду. В ответ получила предложение о манго, вечере домашней еды и субботнем завтраке.

«Одногруппница спросила: „Люда, а ты до сих пор продаешься за еду?“»

Среда

На запрос в фейсбуке откликнулись несколько человек. Кто-то готов обменяться на обед, фрукты, а кто-то на кофе. Пока я ломала голову, как разнообразить неделю, друзья рассказали об «Активном гражданине». Я сразу зарегистрировалась на сайте и начала проходить эти бесконечные тесты за баллы. Хотела пойти в Пушкинский музей на Шиле, но баллов не хватило, поэтому выбрала бесплатное посещение ММОМА.

Вечером желание выпить взяло верх, и я обменяла накопленные баллы «Пятерочки» на бутылку вина. Закончились деньги на телефоне. Тут помог VEON – вспомнила, что можно позвонить и без денег.

Четверг

Окончательно разочаровалась в фудшеринге — за четыря дня не пришло ни одного предложения о сборе еды в супермаркетах моего района. Другие члены группы тоже не особо пригодились: кто-то отдавал три кабачка (на бульваре Адмирала Ушакова), кто-то полкило картошки (смели за полчаса), а кто-то готов был поделиться мясными или майонезными салатами, которые я не ем.

В четверг я впервые не приготовила с собой еду. Пришлось довольствоваться горстью орехов и двумя яблоками. Фотографии еще не пришли, но коллега была готова заранее внести свою лепту и купила мне кофе авансом за пять напечатанных карточек.

Вечером приятель написал, что не может пойти на концерт. Отказываться я, конечно, не стала. Но на входе в «Известия» ждала ловушка — платный гардероб.

Пятница

На работе ела домашние запасы круп, овощи и фрукты уже закончились. Продолжала скроллить фудшеринг — пусто. Слонялась по супермаркетам, спрашивала просроченную еду. Тщетно. Работники были неумолимы. Ужин, вино и еще немного вина пошли на счет подруги и мамы.

Зато после этих пяти дней я стала чувствовать себя лучше, стала ценить то, что у меня есть. Мне уже не хотелось переедать в кафе, выпивать больше одной бутылки пива в караоке или покупать больше продуктов, чем могу себе позволить.

Cуббота

Одногруппница спросила: «Люда, а ты до сих пор продаешься за еду?» Договорились, что она покормит меня в «Джаганнате» за портрет. В «Одессе-маме» на Украинском бульваре всех гостей угощали настойками. И не по одной-две, а сразу по десять настоек на стол. Взяли, ушли в астрал.

Пока я планировала, что делать вечером, вечеринка сама пришла ко мне — через друзей достались вписки на «Паттерн». Здесь впервые захотелось потратить денег (хотя бы немного) на алкоголь, но мне везло на людей: они угощали.

Воскресенье

Запасы продуктов закончились, оставалось немного хлеба и сыра. Объявления о фудшеринге так и не появились у меня ни в почте, ни в личных сообщениях. Тогда я вспомнила, что VEON дает 21-дневную подписку на «Амедиатеку», и остаток вечера провела в компании собаки и второго сезона «Секса в большом городе».

Итог

За эту неделю мне стало немного страшно от того, сколько денег я трачу обычно в неделю, а главное — на что. Я сэкономила около тысячи рублей на кофе, 3 500 на ланчах в кафе и 7 тысяч рублей на досуге (концерт, вечеринка, кино, напитки).

В Москве тысяча и одно предложение для бесплатного отдыха: я нашла воскресные встречи испанского клуба, кинопоказы, караоке и дни открытых дверей музеев. А друзья, коллеги и знакомые готовы обменивать ваши услуги на кофе и еду.

Poko Cox

Музыкант, композитор, cольный исполнитель

«Сделал подруге предложение, от которого невозможно отказаться: бесплатный обед в обмен на пост в моем инстаграме»

Понедельник

Первый безденежный день я начал с завтрака у родителей: они живут в двух шагах от меня, кормят вкусно, а счет уж точно не принесут. Вернувшись домой, изучил VEON, чтобы понять, какие бонусы помогут мне не превратиться в привокзального люмпена. Нельзя сказать, что без промокодов для Deezer и «Амедиатеки» я бы не слушал музыку и не смотрел кино, но, по крайней мере, это спасло меня от прослушивания рекламы «Азино три топора».

Начал искать события с фуршетами — ничего. Как будто именно с этого понедельника Москва решила сесть на диету. Но тут друзья неожиданно организовали сюрприз-вечеринку. Ура! Доехал зайцем. Тут мне повезло: подъехал трамвай нового образца, в котором любая дверь открывается при нажатии кнопки, а оплата проезда остается на совести пассажира.

Вторник

Весь вторник мы с товарищем работали у меня дома. Он был в курсе моих воздержаний, поэтому великодушно принес с собой еду. Через пару часов работы я уговорил его заказать пиццу, к которой по акции из VEON полагалась вторая в подарок. Эту красавицу я заточил для чистоты эксперимента один. А на ужин нас с моей девушкой Светой, к счастью, позвали в гости.

Среда

Весь день работал дома, но все мысли занимала еда: гостинцы друга иссякли, перед глазами предательски маячил пригласительный на закрытую гастрономическую вечеринку. В общем, на мероприятие я практически ворвался — это был мой первый и последний прием пищи за день. Зато какая была еда! Морепродукты, деликатесы, суперкрутые блюда из-под ножа знаменитых шеф-поваров, а еще коктейли на основе виски. Омрачали этот рай только очереди. Завершился вечер в гостях у друзей, которые угощали нас вином.

«Последним пристанищем стал „Энтузиаст“, где мы бесплатно попивали водичку»

Четверг

Утром я встречал Влада — своего товарища из Киева, мы пошли в кафе, где он угостил меня завтраком. Пообедать я решил по бартеру и сделал подруге из ресторана Friends Family Fools на Маросейке предложение, от которого невозможно отказаться: бесплатный обед в обмен на пост в моем инстаграме. Справедливости ради я еще починил у них неработающую колонку в одном из залов.

За пищей духовной я отправился на выставку Кейичи Танаами «Страна зеркал» в галерее Гари Татинцяна. Вход бесплатный. Вечером мы с Владом и Светой выпивали в «Сосне и Липе», а затем в «Энтузиасте». Влад был очень щедр и везде платил за меня. Итог дня — классно иметь друзей и жить в центре: я весь день передвигался пешком.

Пятница

Благодаря капитальному ремонту, который как инфекция перебрасывается с одного дома на другой, утром пятницы у нас отключили газ. Колонка в ванной у нас газовая, поэтому мы не могли даже помыться. Это стало очередным поводом заглянуть в гости к моим родителям, а заодно и позавтракать бесплатно.

Вечером мы со Светой должны были участвовать в показе «ГУМ Секция», но ждали нас там заранее — к 14:00. Наряжали и помадили в окружении десертов и алкоголя. Недолго сопротивляясь, выпивать мы начали уже посреди дня, а сразу после показа остались еще на вечеринку.

Суббота

После насыщенной пятницы выбраться из дома мы смогли только часов в пять и сразу отправились на «Ламбаду-маркет». Побороть похмелье и набраться сил помог бесплатный сэндвич из киоска моих друзей Melt Me — к слову, я их даже не просил. На «Ламбаде» вообще удалось нормально поесть: за прилавками я встречал немало знакомых, и все они предлагали мне что-нибудь попробовать.

Воскресенье

Уже в 15:00 мы со Светой были в кинотеатре сети «Москино» на шоссе Энтузиастов, где бесплатно показывали документалку «Против стены» о граффити пишасау, зародившемся в окрестностях Сан-Паулу. На сеанс я записался онлайн еще во вторник. Потом мы сводили Влада в гости к художнику Антону Реве, куда приехали и другие наши друзья. После проводили Влада на вокзал — Света была за рулем, так что за транспорт платить не пришлось. Последним нашим пристанищем стал «Энтузиаст», где мы бесплатно попивали водичку. Почему, думаю, объяснять не надо.

Итог

Такие эксперименты проходят гораздо легче, когда у вас есть хорошие друзья. Самая главная заморочка жизни без денег — поиск еды. Все известные фриганские помойки находятся за Третьим транспортным кольцом, поэтому в центре легче придумать вариант с бесплатным обедом в обмен на что-то или найти вторую порцию бесплатно и кого-то уговорить. Культурно-развлекательная жизнь неожиданно пестрит бесплатными предложениями. Алкоголь льется рекой, поэтому с его добычей можно не усердствовать, и он сам вас найдет. Жить без денег вполне реально, но с деньгами куда удобнее.

С приложением VEON можно все.

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