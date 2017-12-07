Вторник

Кофе обычно я покупаю у редакции, но в сложившихся обстоятельствах это непозволительная роскошь. С утра прихватила с собой термос, литровую бутылку воды и четыре контейнера с едой. Экономить оказалось физически тяжело.

Раза с десятого — это было непросто — подписалась на рассылку об утилизации продуктов в магазинах. Первым из предложений VEON меня заинтересовал код на печать 50 фотографий 10 на 15. Написала в фейсбуке, предложила обменять свои карточки на таблетки или кофе, и сразу нашла человека, готового дать мне глицин просто так. Другой сердобольный предложил две чашки кофе. Поймав эйфорию бартерного обмена, я предложила сделать два-три портрета за еду. В ответ получила предложение о манго, вечере домашней еды и субботнем завтраке.