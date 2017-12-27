Дед Морозов

«Дед Мороз — это мое призвание»

Дед Мороз для меня не просто сезонная работа — я живу этим образом. Я учился на инженера-механика пищевой промышленности, но в 2009 году надел костюм Деда Мороза на новогодние праздники и понял, что это мое. В первый год было непросто, но потом я научился радовать детей своим видом и рассказами.

Раньше я выезжал на елки и корпоративы, но в этом году у меня своя резиденция в деревне Лужки. Дети приезжают прочитать стихи, пройти квестовую программу, покататься на оленях и получить подарки. Новогоднее время — мое самое любимое, ведь именно в этот период я наиболее востребован.

Но можно быть Дедом Морозом и летом: отдыхать, ходить на рыбалку. В феврале, например, я в своем образе лечу в Таиланд, только бороду подстригу, чтобы не так жарко было. Многие считают, что можно прийти к детям в ватной бороде, сказать «Хо-хо-хо» и вручить подарок. Но дьявол в деталях. Например, я использую хвойный ароматизатор для рук — мелочь, но для ребенка такой запах уже ощущение праздника.