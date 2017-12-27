Запах мандаринов, праздничные огни и гирлянды, разноцветные шары на елках, корпоративы и детские утренники — весь декабрь проходит в приятной суете выбора подарков и ожидания главной ночи в году. Многие ощущают приближение Нового года благодаря настоящему символу предстоящих праздников — рекламе Coca-Cola «Праздник к нам приходит!». Но немногие знают, что уже 17 лет «Рождественский караван Coca-Cola» проезжает по всей России, от Дальнего Востока до теплых южных краев, и сотни волонтеров привозят праздник в детские дома и школы-интернаты. Мы поговорили с тремя разными Дедами Морозами о том, что самое главное в их деле, с какими трудностями и смешными моментами они сталкиваются. Мы также узнали, почему надеть красный костюм даже на один день — это волшебное и доброе приключение. А в конце мы подготовили тест, который подскажет, стоит ли вам попробовать себя в качестве Деда Мороза — волонтера.

Дед Морозов

«Дед Мороз — это мое призвание»

Дед Мороз для меня не просто сезонная работа — я живу этим образом. Я учился на инженера-механика пищевой промышленности, но в 2009 году надел костюм Деда Мороза на новогодние праздники и понял, что это мое. В первый год было непросто, но потом я научился радовать детей своим видом и рассказами.

Раньше я выезжал на елки и корпоративы, но в этом году у меня своя резиденция в деревне Лужки. Дети приезжают прочитать стихи, пройти квестовую программу, покататься на оленях и получить подарки. Новогоднее время — мое самое любимое, ведь именно в этот период я наиболее востребован.

Но можно быть Дедом Морозом и летом: отдыхать, ходить на рыбалку. В феврале, например, я в своем образе лечу в Таиланд, только бороду подстригу, чтобы не так жарко было. Многие считают, что можно прийти к детям в ватной бороде, сказать «Хо-хо-хо» и вручить подарок. Но дьявол в деталях. Например, я использую хвойный ароматизатор для рук — мелочь, но для ребенка такой запах уже ощущение праздника.

В моем инстаграме мне часто пишут: «хАчу iPhone X». Я таким детям сразу отвечаю: «Дружок, тебе не нужен iPhone X — тебе нужен учебник русского языка, уж больно неграмотно ты пишешь».

Бывают ребята, которые ведут себя неуважительно и дерзко по отношению к старшим, но хороших детей больше.

Самое необычное желание в этом году — живая Little Pony. А вообще у детей сейчас проснулась любовь к гаджетам. В моем инстаграме мне часто пишут: «хАчу iPhone X». Я таким детям сразу отвечаю: «Дружок, тебе не нужен iPhone X — тебе нужен учебник русского языка, уж больно неграмотно ты пишешь».

За восемь лет работы где я только не встречал Новый год: и в Великом Устюге, и в Краснодарском крае, но веселее всего было в метро! Взрослые хотят праздника так же, как и дети: в метро ко мне подходили знакомиться и фотографироваться, а мне такое внимание только в радость.

Но больше всего мне запомнился случай в больнице, когда я от фонда Хабенского поздравлял деток с онкологическими заболеваниями. Одна девочка была полностью парализована и могла двигать только глазами. Шутливо я пригрозил ей пальчиком: «Чтобы в следующий раз обязательно выздоровела», — и после моих слов она пошевелила рукой. И я, и ее родители были потрясены. Это было настоящее волшебство.

Но больше всего мне запомнился случай в больнице, когда я от фонда Хабенского поздравлял деток с онкологическими заболеваниями. Одна девочка была полностью парализована и могла двигать только глазами. Шутливо я пригрозил ей пальчиком: «Чтобы в следующий раз обязательно выздоровела», — и после моих слов она пошевелила рукой. И я, и ее родители были потрясены. Это было настоящее волшебство.

Аркадий Коновалов

«В роли Деда Мороза я не работаю, а отдыхаю»

Я Дед Мороз с 16 лет. В костюме часто бывает жарко, потому что я использую много грима и подкладку для создания фигуры, но это того стоит.

Мое появление — настоящий праздник для детей. Благодаря этой атмосфере в Новый год я не работаю, а отдыхаю. Сложно сказать, сколько выездов бывает за сезон, но 31 декабря у меня около 17 выездных поздравлений. На работе я никогда не пью, а в новогоднюю ночь просто не беру заказы после полуночи— еду отмечать с друзьями.

Родители детей часто пытаются угостить алкоголем, но бывают и необычные предложения. Одна мама после представления предложила нам со Снегурочкой выпить шампанского и съесть по тарелке борща.

Маленькие дети безоговорочно верят в Деда Мороза, а вот ребята 8-10 лет могут и за бороду дернуть, чтобы проверить, настоящая ли. Я закрепляю ее на затылке, а не за ушами, поэтому даже при таких проверках она остается на месте.

Одна мама после представления предложила нам со Снегурочкой выпить шампанского и съесть по тарелке борща.

Раньше родители дарили сладкие подарки, сейчас это себя изжило. Детям помладше я дарю рюкзаки, пеналы и вещи, связанные с мультфильмами (например, у девочек очень популярны героини мультика «Холодное сердце»), а ребятам постарше — технику.

Чаще всего неприятные ситуации создают родители. Либо подарок дают не тот, который ребенок хотел, либо ведут себя некрасиво.

Самый смешной случай произошел со мной в семье, где было двое детей: старший брат и младшая сестра. Мы собрались у елочки, и я сказал, что для того, чтобы она не грустила, нужно зажечь огоньки совместными усилиями: «Раз! Два! Три! Чудо-елочка, гори!» В этот момент девочка подошла к розетке, воткнула шнур и победно произнесла: «Вот и всё!» Положение спасла Снегурочка: «Ничего себе, дедушка! До чего технологии дошли!» Я помню большинство праздников и семей, в которых побывал. Но особенно запомнил двух невероятно подвижных мальчиков-близнецов, которые были одеты в костюмы ангела и чертика. Многие заказы повторяются из года в год, и мне всегда приятно возвращаться в уже знакомые семьи.

Самый смешной случай произошел со мной в семье, где было двое детей: старший брат и младшая сестра. Мы собрались у елочки, и я сказал, что для того, чтобы она не грустила, нужно зажечь огоньки совместными усилиями: «Раз! Два! Три! Чудо-елочка, гори!» В этот момент девочка подошла к розетке, воткнула шнур и победно произнесла: «Вот и всё!» Положение спасла Снегурочка: «Ничего себе, дедушка! До чего технологии дошли!»

Павел Нуждин

«Поездка в детский дом качестве Деда Мороза — волонтера изменила меня»

В этом году я впервые был в роли Деда Мороза. Вместе с коллегами я участвовал в «Рождественском караване Coca-Cola» в Москве, ездил в детский дом к детям с ограниченными возможностями.

Я работаю менеджером в отделе продаж Coca-Cola. О возможности стать волонтером прочитал в корпоративной групповой рассылке. На работе у нас есть инициативная группа, которая регулярно занимается благотворительностью, но «Рождественский караван» — это особая традиция для всей компании. В подготовке участвуют все отделы.

Когда ты видишь невероятный восторг от получения радиоуправляемой машинки и понимаешь, как сильно о ней мечтал ребенок, ты и сам ощущаешь счастье.

Пока идет оформление грузовиков и их украшение, поиск водителей и волонтеров, в детском доме воспитательница просит детей написать письма Деду Морозу с пожеланиями подарков. Этот список рассылается по компании, и каждый желающий может что-то приобрести. Весь декабрь расписан. В каждом регионе России сегодня есть свой «Рождественский караван», который шефствует над определенными детскими домами и интернатами, выезжает в больницы и на городские елки.

Я каждый год участвовал в организации «Каравана», но это мой первый опыт прямого общения с детьми, еще и в качестве Деда Мороза. У нас получился массовый выезд, собралось около 50 коллег. Мы купили одинаковые костюмы Дедов Морозов, подготовили небольшой танец-флешмоб для детей. Подарки по спискам собрали за неделю, многие даже спорили о том, что они будут покупать, — все хотели помочь и поучаствовать.

Мы ехали туда в атмосфере веселья. Но когда мы зашли в дом после танца на улице, на меня нахлынули очень сильные эмоции. Когда видишь этих деток с ограниченными возможностями, невольно начинаешь думать о том, что они растут без родителей. При этом все они замечательные, добрые и воспитанные, очень быстро входят с тобой в контакт. В доме мы начали раздавать подарки, многие из них предполагали батарейки или элементарную инструкцию. Мы разделили детей на группы и начали вместе распаковывать подарки и разбираться с ними. Этот час стал пиковым в плане эмоций. Когда ты видишь невероятный восторг от получения радиоуправляемой машинки и понимаешь, как сильно о ней мечтал ребенок, ты и сам ощущаешь счастье.

Самое главное в этом всем — не подарки. Дети, конечно, рады подаркам, но важнее, как мне кажется, это общение, игры, и социальная адаптация детей. То, что они больше не чувствуют себя изолированными.

Это поездка изменила меня, мне захотелось помогать детям больше и чаще и дарить им радость. Такие вещи помогают увидеть настоящую жизнь, обратить внимание на что-то важное среди ежедневной рутины и суеты.

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Проект Coca-Cola «Рождественский караван»

Один из самых масштабных волонтерских проектов Системы Coca-Cola в России. Сотрудники и партнеры компании посещают детские дома, больницы и школы-интеранты и дарят малышам, подросткам и взрослым новогоднее настроение. В этом году символ «Рождественского Каравана» – фирменные грузовики Coca-Cola посетят 69 городов Центральной России, Поволжья, Юга, Урала, Сибири и Дальнего Востока и сделают 135 остановок.

в 17-й раз
«Рождественский караван Coca-Cola» проедет про России
69
городов посетит «Рождественский Караван»
135
социальных учреждений посетят волонтеры «Рождественского Каравана»
10 000
детей получат подарки от волонтеров Coca-Cola
более 2000
волонтеров примут участие в проекте
25
дней займет весь путь «Рождественского Каравана»

Материал подготовлен при поддержке