Пока идет оформление грузовиков и их украшение, поиск водителей и волонтеров, в детском доме воспитательница просит детей написать письма Деду Морозу с пожеланиями подарков. Этот список рассылается по компании, и каждый желающий может что-то приобрести. Весь декабрь расписан. В каждом регионе России сегодня есть свой «Рождественский караван», который шефствует над определенными детскими домами и интернатами, выезжает в больницы и на городские елки.
Я каждый год участвовал в организации «Каравана», но это мой первый опыт прямого общения с детьми, еще и в качестве Деда Мороза. У нас получился массовый выезд, собралось около 50 коллег. Мы купили одинаковые костюмы Дедов Морозов, подготовили небольшой танец-флешмоб для детей. Подарки по спискам собрали за неделю, многие даже спорили о том, что они будут покупать, — все хотели помочь и поучаствовать.
Мы ехали туда в атмосфере веселья. Но когда мы зашли в дом после танца на улице, на меня нахлынули очень сильные эмоции. Когда видишь этих деток с ограниченными возможностями, невольно начинаешь думать о том, что они растут без родителей. При этом все они замечательные, добрые и воспитанные, очень быстро входят с тобой в контакт. В доме мы начали раздавать подарки, многие из них предполагали батарейки или элементарную инструкцию. Мы разделили детей на группы и начали вместе распаковывать подарки и разбираться с ними. Этот час стал пиковым в плане эмоций. Когда ты видишь невероятный восторг от получения радиоуправляемой машинки и понимаешь, как сильно о ней мечтал ребенок, ты и сам ощущаешь счастье.
Самое главное в этом всем — не подарки. Дети, конечно, рады подаркам, но важнее, как мне кажется, это общение, игры, и социальная адаптация детей. То, что они больше не чувствуют себя изолированными.
Это поездка изменила меня, мне захотелось помогать детям больше и чаще и дарить им радость. Такие вещи помогают увидеть настоящую жизнь, обратить внимание на что-то важное среди ежедневной рутины и суеты.
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